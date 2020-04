Američané udělali to nejlepší, co mohli, zmírnili nerálné limity spotřeby aut před hodinou | Petr Prokopec

Někteří si myslí, že efektivnější auta není nutné vynalézt, stačí je nařídit. EU si to zřejmě bude myslet ještě dlouho, než sama narazí, v USA naštěstí ve správný čas zařadili zpátečku.

Ať se to aktivistům líbí nebo ne, pro boj s klimatickými změnami by teď bylo vhodné odstavit na druhou kolej. Pandemie koronaviru ochromuje světovou ekonomiku, bude mít v tomto směru dalekosáhlé dopady a týrat v takové situaci už tak notně zasažený průmysl nutností vyhovovat z prstu vycucaným limitům je hazardováním s osudy stovek tisíc lidí v něm pracujících.

Jsme si celkem jisti, že Evropskou unii tohle nedojme a bude pod hrozbou tvrdých pokut nutit automobilky vyrábět málokým chtěné elektromobily, v USA ale pro tuto chvíli zvítězily obavy o blahobyt. Tam v souladu s politikou Baracka Obamy původně počítali s vynucováním 5,04litrové průměrné spotřeby všech aut, na kterou se automobilky měly dostat do roku 2025. Z evropského úhlu pohledu šlo v podstatě o vysoké číslo, neboť starý kontinent by rád již od příštího roku dosáhl u benzinových aut 4litrového průměru, což je ekvivalent 95 gramů CO2. Optikou realističtějších amerických testů spotřeby, obvyklé velikosti tamních aut to a stále vyššímu zastoupení SUV to ale byla hloupost, které nebylo možné reálně dosáhnout.

Z původního 5procentního ročního navýšení efektivity tak Američané slevili na 1,5 %, cílem pro rok 2026 je tedy průměr 5,87 l/100 km, který oproti stávajícímu stavu I tak představuje citelný pokles. Trumpova administrativa přitom uvádí, že díky tomuto zmírnění se sníží cena nových aut v průměru o nějakých 25 tisíc korun, neboť automobilky nebudou muset investovat tolik peněz do často reálně nefunkčních, ale normám měření spotřeby vyhovujících řešení. To by mělo zvýšit jejich prodej o 2,7 milionu kusů, což logicky napomůže americké ekonomice. A protože se tím má zrychlit i obměna automobilového parku, má dojít také k navýšení bezpečnosti na silnicích, neboť půjde o vozy moderní konstrukce, které nahradí ty předchozí s nižší tuhostí.

Jakkoli jednání Trumpovy administrativy v koronavirové době někdy připomíná zmatená rozhodnutí české vlády, tento krok je smysluplný a ulevuje automobilkám v době, kdy to nejvíce potřebují. Je ale třeba říci, že zatím není jasné, kde všude bude platit. Pro takovou Kalifornii, stejně jako pro 22 dalších amerických států, je nežádoucí a chystá se soudní bitva, která má rozhodnout o tom, zda si Kalifornie dále může diktovat vlastní podmínky.

Zajímavé pak je, že Ford či Volvo chtějí bez ohledu na cokoli u nových aut nadále dosahovat původních standardů. Otázkou však je, jak dlouho ještě takové rozhodnutí bude platit. Pokud totiž konkurence vyrukuje s levnějšími vozy, modrému oválu a Švédům nejspíše nezbude nic jiného, než taktéž postavit ekologii na druhou kolej. Ostatně giganti jako VW nebo Toyota se už dříve postavili na stranu Trumpem iniciovaných změn, a to jsou příliš silní hráči na to, aby si ostatní mohli dovolit luxus méně efektivního podnikání.

Trumpova administrativa se rozhodla upřednostnit obnovení ekonomiky před ekologií. Stále tak sice platí, že efektivita nových aut se má zvyšovat, nyní však již nikoliv takovou mírou, jak bylo původně plánováno, ta se ukázala být s ohledem na rostoucí zastoupení SUV nedosažitelnou

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec