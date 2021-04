Američané ukázali světla budoucnosti v akci. Svítí doslova za roh a nestřílí od boku před 6 hodinami | Mirek Mazal

Vývoj automobilové techniky se posouvá stále vpřed a zjevně nemíjí žádnou její část. Je tak už trochu absurdní, kam se dnes posunula složitost světel, výrobci přitom hodlají zajít jen dál.

Přehled o schopnostech automobilových světel mnohých řidičů končí u možnosti přepínání tlumených a dálkových světel, přitom jeden z nejdůležitějších bezpečnostních prvků každého auta prošel dlouhým vývojem od bludiček po supermoderní lasery složené z řady spolupracujících modulů.

Světlomety moderních aut jsou už dnes až absurdně pokročilé, počítačově řízené soustavy, které berou do úvahy mnohem více faktorů, než by vás kdy napadlo. Dříve používané sledování rychlosti auta a úhlu natočení volantu je dnes zastaralý způsob predikce směřování a intenzity osvětlení, pokrok automobilového průmyslu dnes míří ke svícení řízenému družicemi.

To není vtip, některá auta prestižních značek, jako je Porsche, už data z GPS využívají, ještě dále - a hlavně k širšímu spektru zákazníků - chce ale zamířit americký Ford, který ukázal v akci svá světla blízké budoucnosti. V případě jeho budoucích aut má být konkrétní způsob osvětlení řízen z vesmíru, a to navzdory tomu, že americké předpisy řadu praktických funkcí moderních světel zakazují. Poněkud zkostnatělá norma bezpodmínečně vynucuje stálé hlavní světlo s výjimkou směrovek anebo výstražného blikání.

Přesto Ford míří za pomoci své evropské divize doslova ke hvězdám s řešením, které v reálném čase přizpůsobuje osvětlení prostoru před vozem na základě mapových podkladů. Automobil tak umí i v ostré zatáčce, do které ani s adaptivními světly nemáte šanci dostatečně vidět, svítit doslova za roh, neboť si může být jistý, že právě to je to místo, do kterého potřebujete vidět. Světla navíc používají kamer, které se dokáží dále přizpůsobit situaci, kterou z mapy nevyčtete - například intenzivněji osvětlit rizikové místo či situaci před vámi.

Kamery také přijdou ke slovu v momentě, kdy se připojení k GPS ztratí. Ford proto říká, že nebudete oběťmi moderny, třebaže bez dostupného signálu osvětlení nikdy nebude tak přesné, jako s ním. Pomocí GPS totiž dokáže systém zohledňovat aktuální trajektorii i rychlost a neovlivňovat tak pouze směr, ale i intenzitu svícení do různých prostor na cestě či podél ní. To všechno má být součástí obyčejných aut v řádu jednotek let.

Dodejme, že už současná technika zejména prémiových značek je velmi přesvědčivá. Ačkoli vrcholem moderny se zdají být laserové světlomety, nám učarovala hlavně sada 84 LED koncernu VW, které se v Audi nebo Porsche dokáží selektivně a dynamicky aktivovat, respektive deaktivovat a tmavá místa před očima řidiče mění v bezpečně nasvětlenou, skoro denní scénu. Inteligentní elektronika předvídavě zabírá rovněž místa mimo jízdní pruhy a dokáže samočinně stínovat vybrané objekty.

Není to perfektní řešení, člověku nadšenému do techniky ale nutně způsobí jízda s takovými světly radost, o bezpečnosti ani nemluvě. Zmíněných 84 LED si dokáže „prosvítit” cestu vpřed i mezi několika jedoucími auty v obou směrech, a to klidně i v zatáčkách, kde se neustále přizpůsobuje aktuálnímu výskytu okolních vozů. Taková technika ale samozřejmě, něco stojí - minimálně desetitisícové příplatky poznáte při první nehodě. Cena jediného světla přesahující 100 tisíc Kč bohužel dnes není výjimkou a případě poruchy a nutnosti výměny nebude jiná.

