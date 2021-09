Američané ukazují Čechům, jak teprve vzít nákupem aut daňového poplatníka na hůl před 4 hodinami | Petr Prokopec

Připadají vám české zakázky vypsané na nákup čehokoli hodnotnějšího předražené? Pak se můžete uklidnit tím, jaký kontrakt upekl v Americe koncern GM s diplomatickou službou.

Na počátku září značnou část Čechů naskočila nově vypsaná vládní zakázka. Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana je totiž už tak špatný, že sám nezvládá nastoupit do letadla. Potřebuje tedy plošinu pro vozíčkáře, jakou má třeba letiště v Ruzyni. Z toho však jeho speciál nestartuje, místo toho využívá Kbely, kde ona plošina chybí. Ministerstvo obrany přitom oznámilo, že vypíše zakázku o hodnotě 2,4 milionu, přičemž do konce prezidentského mandátu by tato suma padla na konto maximálně 20 letů.

Pokud máte pocit, že tato a další podobné zakázky jsou mrháním penězi daňových poplatníků, vězte, že takové věci se nedějí jen v Česku. Příkladem jdou nyní Spojené státy, kde tamní Bezpečnostní diplomatická služba uzavřela velmi lukrativní kontrakt, nikoliv však pro ni, ale pro automobilku General Motors. Ta má službě dodat deset zakázkových exemplářů SUV Suburban, za které americká vláda zaplatí neskutečných 36,4 milionu dolarů (cca 783 milionů Kč). Jedno auto tedy tamní daňové poplatníky vyjde na takřka 80 milionů korun.

Jestli momentálně lapáte po dechu, vůbec se vám nedivíme, ani pozlacený Suburban by nemohl stát tolik. Divize GM Defense hodnotu zakázky obhajuje s tím, že SUV vyžaduje zcela nový a unikátní rám, který bude korespondovat se zvýšenými vládními požadavky. Zároveň se pak lépe vypořádá i s vyšší hmotností, která je spojena s ochranným pancířem. Mimo něj lze nicméně očekávat také zakázkové hnací ústrojí, brzdy a další prvky. Vozy pak mají vzniknout za pomoci pokročilých výrobních procesů, které jejich výrobu zlevní, jinak by prý byly ještě dražší.

„Jsme potěšení, že můžeme vyvinout specifický Suburban ve spolupráci s americkým ministerstvem obrany,“ uvedl ke kontraktu Steve duMont, prezident divize GM Defense. Ten má pochopitelně velký důvod k úsměvu, neboť zmiňovaných 10 aut je pouze první fází ve spolupráci. Ta druhá pak má čítat dokonce 200 exemplářů, s nimiž bude spojen zcela nový kontrakt a které mají být vyrobeny v rozmezí devíti let. První přitom do služby dorazí v květnu 2023.

Jak je tedy evidentní, Američané budou za novou vládní flotilu platit jak mourovatí a netušíme, čím to chce která ze stran ospravedlnit. Stačí si jen uvědomit, že takový Mercedes-Benz S600 Guard, tedy pancéřovaná a dalšími specifickými prvky pro tento účel vybavená verze německé luxusní limuzíny s motorem V12 biturbo startuje na 650 tisících dolarech (asi 13,97 mil. Kč). To je auto, kterému se Suburban stěží kdy přiblíží. Přesto, pokud by vláda Spojených států sáhla po Mercedesu a ne po Chevroletu, by za cenu 10 Suburbanů dostala 56 německých aut.

Americká diplomatická služba si u Chevroletu objednala 10 kusů SUV Suburban v obrněné verzi. Hodnota zakázky přitom činí 783 milionů korun a není poslední, v té druhé půjde o ještě násobně větší množství aut. Foto: Chevrolet

