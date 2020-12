Američané vybrali 9 nejlepších aut pro rok 2021, jejich volba některé Čechy zklame před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Podobné volby už dávno nejsou ryze americkou záležitostí, snad s výjimkou jediné třídy aut. Přesto leckoho může překvapit, že nejvíce želízek v ohni mají v tomto případě korejské značky Genesis a Hyundai, které u nás mnozí „nemusí”.

V uplynulých dekádách se o nadvládu nad americkým trhem přetahovali především domácí a japonští výrobci. Ti začali s hromadným importem v sedmdesátých minulého století, aby následně v těch devadesátých začali na americkém kontinentu stavět vlastní továrny. Dnes tak pouze jedno ze čtyř prodaných japonských aut vzniká v Zemi vycházejícího slunce, zbytek nese punc Made in USA. I díky tomu je mnozí Američané přijali za své, načež bychom se neměli divit třeba tomu, že mohou bez problémů vyhrávat různé ankety.

Aktuálně se zdá, že historie se bude opakovat, jen s jedním rozdílem. Místo japonských výrobců si do dané rovnice dosaďte korejské. Značky Genesis, Hyundai a Kia totiž ve Státech rostou nejen prodejně, ale rovněž na vážnosti. Potvrzuje to ostatně zveřejnění devíti nejlepších kandidátů Severoamerického auta roku 2021 (NACTOY neboli North American Car, Truck and utility vehicle Of the Year). Tím se vůz ryze americké značky již stát nemůže, neboť jediný zástupce ze Států, a to Cadillac CT4 už vypadl ze hry.

O korunu si to tedy rozdají dva korejské modely s jedním japonským, a to konkrétně Genesis G80 a Hyundai Elantra s Nissanem Sentra. Kategorie trucků nicméně již je plně americká, do finále se totiž dostal Ford F-150, Jeep Gladiator Mojave a Ram 1500 TRX. Modrý ovál pak má zástupce ještě mezi „užitkáči“, kde se o titul popere Mustang Mach-E, i zde nicméně může narazit na korejské soupeře. Dalším želízkem značky Genesis je totiž SUV GV80, třetím uchazečem je pak Land Rover Defender.

Přítomnost britské novinky je docela úsměvná, neboť na nový Defender v poslední době prší kritika ze všech stran. Řada lidí si stěžuje hlavně na nekvalitu a nespolehlivost, která se pomalu stává jedním z poznávacích znamení britské automobilky. Bude tedy zajímavé sledovat, zda Land Rover bude následovat Jaguar, jehož elektrický I-Pace se před dvěma lety taktéž dostal do finále. Mimo to pak následně i vyhrál titul Světové auto roku. Ovšem Američané mu ukázali palec dolů.

V případě Korejců to spíše nehrozí než naopak, Genesis a Hyundai se pravidelně umisťují na čele tamních žebříčků zaměřených na kvalitu. Ve výsledku by nás tak vůbec nepřekvapilo, kdyby tyto značky opanovaly hned dvě kategorie, už jejich široké zastoupení mezi devítkou nej ale jistě bude pro řadu Čechů, kterým nepřirostly k srdci hlavně marketingové provokace Korejců, zklamáním. Zcela jasno přitom budeme mít 11. ledna příštího roku, kdy dojde na vyhlášení vítězů.

Severoamerickým autem roku se mohou stát Genesis G80, Hyundai Elantra či Nissan Sentra. Foto: Genesis/Hyundai/Nissan



Do finále Severoamerického trucku roku se probojovali Ford F-150, Jeep Gladiator Mojave a Ram 1500 TRX. Foto: Ford/Jeep/Ram



Titul Užitkové severoamerické auto roku pak mohou získat Genesis GV80, Ford Mustang Mach-E či Land Rover Defender. Foto: Genesis/Ford/Land Rover

