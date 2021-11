Analytici rozpočítali prodeje nejžádanějších modelů Škody podle verzí, konec Fabie Combi nedává smysl před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ještě když Škoda prodejně válela, nejvíce prodávala tyto modely. Jejich celkové pořadí až tak nepřekvapí, rozpočítaní podle verzí ale ano. Jak vítěz, tak 8. i 10. místo ukazují pozoruhodný zájem o kombíky.

Největší česká automobilka padá letos prodejně ke dnu a jsme docela zvědavi, co to udělá českým HDP za čtvrtý kvartál. V tuto chvíli neexistuje jiný výrobce aut, který by v Evropě ztrácel zákazníky takovým tempem a jinde si moc nemá jak pomoci. V pro Škodu kdysi naprosto klíčové Číně se blíží k nejhoršímu prodejnímu výsledku od roku 2008 a snadno se může stát, že tam prodá méně aut než u nás. Přitom i v Česku na tom hůře nebyla od roku 2014.

To jsou samé špatné zprávy a je otázkou, kdy přijdou lepší. V tuto chvíli se za nimi musíme vrátit do loňska, kdy se bilance škodovky zdála být též mizerná, pořád ale dodala lidem okolo 1 milionu aut - o tom si letos bude moci nechat jen zdát. Právě na výsledky za rok 2020 se nyní detailně podívali analytici z JATO Dynamics a rozpočítali je nejen podle jednotlivých modelů, ale i jejich verzí. A nedá se říci, že by to byl nezajímavý pohled na věc.

Nejlepší desítku i s výší odbytu jednotlivých modelů a meziročním vývojem prodejů najdete níže, my k ní musíme přidat pár poznámek. Předně je fascinující dominance Octavie, která i jen jako kombík jasně poráží všech ostatní typy. Doba možná přeje SUV, ale ne zase tak, aby byť dostupné modely Karoq nebo Kamiq překonaly Octavii alespoň jako Combi. Sám liftback pak přes drastický pokles odbytu též stačí na většinu zbylých typů, Karoq a Kodiaq má na dostřel.

Zajímavý je též zájem o Superb Combi, který překonává liftback, tentokrát ale jen těsně. Do třetice nás ovšem nejvíce zaráží zájem o Fabii Combi, která zaostává za hatchbackem jen o 24 tisíc aut a meziročně padla mnohem méně než ten, srovnatelně jako Superb. Proč se tedy škodovka zbavuje zrovna této verze, nám uniká. Připraví se o prodeje srovnatelné s jakýmkoli provedením Superbu a nakonec i velmi blízké Scale, přitom jde jen o karosářskou verzi, kterou na základě existujícího modelu vytvoříte docela snadno.

Podívejte se ale na výsledky sami, ukazují, že škodovka je specialistou na kombíky podobně jako Češi - přestože samotné české prodeje zase tak moc pro celkový odbyt značky neznamenají. Tím menší smysl dává omezit nabídku kombíků na dva. A do popředí cpát SUV, která obecně nejsou zase tak úspěšná, aby tím tento krok byl ospravedlněn.

Nejprodávanější modely aut Škody za rok 2020 dle JATO Dynamics

(pořadí - model - prodeje (meziroční změna))

1. Octavia Combi - 156 000 (-13 %)

2. Karoq - 137 000 (-7 %)

3. Kodiaq - 125 000 (-13 %)

4. Octavia liftback - 107 000 (-44 %)

5. Kamiq - 86 000 (+582 %, novinka)

6. Fabia hatchback - 66 000 (-44 %)

7. Scala - 66 000 (+74 %, novinka)

8. Superb Combi - 47 000 (-9 %)

9. Superb liftback - 44 000 (-26 %)

10. Fabia Combi - 42 000 (-28 %)

Octavia Combi naprosto dominuje prodejům Škody, stejně jako jsou úspěšné zbylé kombíky. Jeden z nich to přesto má spočítané. Foto: Škoda Auto

Zdroj: JATO Dynamics

