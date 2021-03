Asi nejšílenější motor historie Formule 1 znovu nahodili, z jeho zvuku mrazí včera | Petr Miler

/ Foto: BRM

Za současného stavu pravidel mají všechny ef-jedničky v principu stejný motor, rozdíly jsou jen v drobnostech. Ne vždy tomu tak bylo, před více jak 60 léty dostal jeden monopost motor 1,5 V16 s kompresorem. Teď znovu ožil.

Dávno před tím, než se Formule 1 stala kláním aut se zvukem vysavače a předem jasným vítězem, šlo o divoký sport, ve kterém si nemohl být jist nikdo ničím. Jedním z důvodů byl neustále probíhající technický vývoj s mnohem volnějšími pravidly, do nichž se vešly motory dnes nepředstavitelné konstrukce. Současné regulace upravují tolik věcí, že jde s drobnými nuancemi dojít jen k jednomu výsledku, do 70. let minulého století byl ale konstruktérský ring mnohem volnější.

Ráda v něm tančila stáj BRM, British Racing Motors, kterou můžete mít spojenu s bizarním šestnáctiválcovým boxerem o objemu 3 litry. Ještě než se ten stal v 60. letech realitou, přišlo BRM s motorem snad ještě šílenějším. Vidlicovým šestnáctiválcem o objemu pouze 1,5 litru, který díky přeplňování kompresorem dával až kolem 600 koní výkonu. V 50. letech minulého století v autě, proti němuž byla Škoda 120 symbolem špičkové bezpečnosti, to zní děsivě samo o sobě.

Za normálních okolností by šlo o dávnou historii, jenže BRM stále existuje a rozhodlo se nabídnout zákazníkům tři dnes postavené repliky tehdejší F1 právě s motorem 1,5 V16 svírajícím úhel 135°. Aby se tak stalo, musí pro ně také postavit tři motory a než se k tomu propracuje, firma se rozhodla zrekonstruovat jeden z těch původních. A právě ten teď znovu nahodila.

Nejde tedy zatím o nový motor, ale renovovaný originál z hloubi 20. století, který byl svého času přetočen a poškozen. Aby nové motory mohly vzniknout, bylo nezbytné dát dokupy ten původní, který dostal spoustu nových dílů. Právě při jejich konstrukci se prý BRM naučilo vše potřebné a nové jednotky prý vyrobí mnohem snáze. Než k tomu ovšem dojde, dovolilo nám okusit v ostré akci opravený originál. A je to vážně něco.

Připusťme, že stylizace přiloženého videa je možná až moc filmově dramatická, ale nic to nemění na doslova brutálním projevu samotného motoru. Jeho zvuk je krutý, hrubý, ničím nedušený vysokootáčkový brukot, který prý firma nechtěla moc trápit. A tak z něj dostala podle svých slov „jen” 550 koní při 10 000 ot./min za plnícího tlaku 2,5 psi.

Poslechněte si to sami, pokud vám to nevykouzlí aspoň malý úsměv na tváři, jste na špatném webu. Jsme zvědavi na ony tři hotové vozy - na silnici samozřejmě smět nebudou, na okruhu by se ale i dnes mohly postarat o zcela mimořádné představení.

Projev motoru vypadá dramaticky i obrazově, teprve zvuk je ale dechberoucím představením. Foto: BRM

Zdroj: BRM

Petr Miler