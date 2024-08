Aspoň ten motor: Nejnovější Mercedes je znovu kýč jako hrom, zákazníkům ale dává to, co chtějí včera | Petr Prokopec

Jak málo nakonec v dnešní době stačí? V momentě, kdy ani relativně bohatým zákazníkům prestižních značek výrobci neplní jejich přání v oblasti motorů a převodovek, stačí jednou udělat „ústupek” a rázem se o vůz strhne mela. I když jinak spíš budí rozpaky.

Během uplynulého týdne se značná část automobilového světa sjela do amerického Monterey, kde se novinkami chlubili hlavně výrobci luxusních a sportovních aut. Rimac tak přivezl rozpačitou Neveru R, zatímco Lamborghini ukázalo podobně rozpačitého nástupce desetiválcového Huracánu. Elektromobil podtrhující nesmyslnost sportovních elektromobilů a zjevně zbytečně hybridní Temerario nebyly přehlédnuty, v očích mnohých je ale do kapsy snadno strčí nové Mercedesy, konkrétně novinky jeho divize Maybach.

Je to trochu paradox, neboť ani odhalení nového SL680 Monogram se neobešlo bez rozpaků. Ty se ale týkají zejména kýčovitého pojetí vozu, které ale nakonec bude řadě bohatých lidí blízké. Pokud jde o techniku, Mercedes vyslechl jejich zkazky a dala jim najevo, že když skutečně nechtějí elektromobilitu ani hybridy, ale velké spalovací motory, bude prostě po jejich.

SL tedy dostalo do vínku ryzí čtyřlitrový osmiválec, zatímco S680 Edition Nordic Glow disponuje dokonce šestilitrovým dvanáctiválec. Ten s pomocí dvojice turbodmychadel produkuje 612 koní a 900 Nm, což dnes nejsou hodnoty, ze kterých by si kdokoli sednul na zadek. Tedy ve sportovním segmentu. V tom luxusním ovšem na výkonu a točivém momentu až tak moc nezáleží, majitelé limuzín sedící povětšinou vzadu nehodlají být rychlejší než zvuk či světlo. Na čem jim ovšem záleží, to je jistá prestiž.

Tu přitom mají spojenou hlavně s motory V12, i proto, že objemné jednotky mají sil na rozdávání, pročež je jízda s nimi sametově hladká, podpořená jemně dramatický zvukem. Navíc si je nemůže dovolit každý, což napomáhá pocitům výjimečnosti. A jakkoli je pochopitelně nelze považovat za vyloženě úsporné, když už si můžete dovolit Maybach, máte i na jeho spotřebu. Klíčové je, že jakmile řidič vyprázdní nádrž, nemusí sjíždět z cesty a hledat dobíjecí stanici, u které strávíte hodiny. Místo toho vše vyřeší zastávka na pár minut u běžné benzinky.

Jde pak sice o ústrojí v plně standardní formě, ale protože jej automobilka používá už jen pro Maybachy, není to problém. A problém zjevně není ani to, že celé auto je vyvedeno v poněkud kýčovitém provedení (třebaže ne až tak jako u SL Monogram) včetně svérázného unikátního laku. Varianta Edition Nordic Glow totiž počítá s dvoubarevným lakem párujícím odstíny Northern Lights Violet Metallic a Moonlight White Metallic, jenž mají navodit pocit Polární záře. Spojeny byly s 21palcovými litými koly, v jejichž případě byl tvar paprsků inspirován sklenkami na šampaňské.

V podobném duchu se nese interiér, kde automobilka spárovala kůži Nappa s obložením z tmavého ořechového dřeva. Vše pak korunují plaketky na středové konzoli, na kterých není jen název nové edice, nýbrž i nápis „1 of 50“. Dvanáctiválcová limuzína totiž dorazí jen v padesáti kusech, přičemž nás ani nepřekvapí, že je většina produkce už zamluvená, a to přes cenu startující na 339 000 USD (cca 7,8 mil. Kč). Dvanáctiválce dnes prodávají jako máloco jiného, tedy ve sférách zákazníků Maybachu je to tak.

S680 Edition Nordic Glow páruje dvanáctiválec s exteriérem a interiérem, jejichž vzhled byl inspirován Polární září. Foto: Mercedes-Benz

