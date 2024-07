Audi A5 je v své tradiční podobě mrtvé. Za první verzí už se zavřela voda, další budou následovat před 11 hodinami | Petr Miler

Jít jen o drobnou úpravu nabídky, asi by to nezasluhovalo větší pozornost, tohle je ale součást posunu Audi směrem ke značce, kterou nezajímá, co si přejete a co ne. Celá řada A5 tedy ve své tradiční podobě skončí, její jméno pak připadne docela jiným autům.

Audi podle dat SDA prodalo za první polovinu letošního roku v České republice 1 643 aut. To je poměrně drastický pokles oproti 2 280 vozům prodaným za stejný rok loni. Čím to může být? Důvodů se jistě najde víc, nemám ale nejmenší pochybnost o tom, že podstatnou roli v tom hraje fakt, že značka vsadila na úplně špatného koně.

Německá automobilka v podstatě nepropaguje nic jiného než elektrická auta, po příchodu na web značky vás přivítá „plachta” přes celou obrazovku s nápisem „Audi E Mission” a člověk zodpovědný za PR místního zastoupení jako by nedělal nic jiného než soustavně tepal kohokoli, kdo si o nahém elektrickém králi se čtyřmi kruhy vypálenými na čele dovolí říci, že je nahý. Takhle dnes funguje Audi. A to všechno dělá pro co? V podstatě pro nic.

Z oněch 1 643 letos v Česku prodaných vozů mělo elektrický pohon pouhých 27 aut. Dvacet sedm, neděláme si legraci. To je 16 promile, skoro nic, navíc brutální 62% pokles z roku na rok. To se pak opravdu nelze divit, že když vyrazíte na dostihy a z tisícovky na sázky dáte devět stovek na tuhle herku, můžete se zbylou stokorunou dělat, co chcete, a přesto budete těžce prohrávat. Audi tohle vidět nechce, realitě se nepřizpůsobuje, pokouší se ji utvářet. Mnohokrát jsme řekli, že současný dogmaticky uvažující šéf firmy má jít, jinak tahle firma bude jen čekat na zázrak, který se nejspíš nestane.

Nic takového ale zjevně není na pořadu dne, a tak Audi dál kráčí po stejné cestě, která se jmenuje „elektromobily pro všechny nejlépe už včera”. A tato strategie má své dopady tkvící nejen v očividné devastaci prodejnosti zbytku portfolia (zkuste si koupit cokoli z modelů S3 Sportback i sedan, RS3 Sportback i sedan, S4 Avant nebo S5 Sportback či řadu šestiválcových verzí, všechny jsou už vyřazené z letošní české nabídky kvůli honu na CO2 a další budou přibývat nebo nebyly k dispozici dříve), ale i jeho devastaci jako takového. Audi bude zkrátka dál tlačit na to, aby své elektromobily prodalo stůj co stůj. A další dramatický krok je na spadnutí.

Jak už jsme dříve uvedli, automobilka přejmenuje klíčové modely A4 a A6 na A5 a A7, aby jejich původní jména mohla vyhradit elektrickým alternativám. Pokud současné prodeje vypadají tak, že 1 616 lidí kupuje spalovací verze a 27 „lidí” (protože po odečtení nákupů dealerů a importéra to nebude skoro nikdo reálný), je to jasně manipulativní praktika snažící se zákazníkům podstrčit v principu úplně jiné auto, jako zásadně odlišné nové provedení toho, co znají a kupují. Přijde nám to hloupé, ale k obchodu to patří. Nicméně když si teď spalovací sedany budou říkat A5 a A7 a spalovací kombíky A5 Avant a A7 Avant, jaké místo zbyde pro současné á-pětky?

No žádné, takhle jednoduché to je. Automobilka tedy jistě může přijít s novou A5 Sportback a zachovat dosavadní liftback v prodeji vedle sedanu a kombi, ale s tradiční podobou A5 v roli kupé a kabrioletu je podle všeho konec. Nové generace se nechystají a ty dosavadní to mají spočítané.

Kolegové z Auto Bildu si všimli, že kabriolet už vypadl z německé nabídky, to samé můžeme potvrdit i v případě České republiky. Kupé zatím zůstává v prodeji, ovšem vesměs jen s motory, které snad ani nechcete. A protože Motor1 konstatuje, že pro USA není k dispozici už ani to, je jistě jen otázkou času, než dvoudvéřové á-pětky zmizí i z evropských nabídek značky.

Pak už přijde jen krásná nová elektrická A4 s téměř nulovým tržním potenciálem a „falešná A5” coby převlečená dosavadní spalovací á-čtyřka v novém provedení s tržním potenciálem naopak jistě enormním, ale uměle upozaďovaným jejím nesmyslným označením. Co to asi způsobí? Další pokles celkových prodejů Audi o desítky procent za rok, dva, možná tři? Povíme si tou dobou, naše očekávání ale znáte.

Audi A5 Cabriolet je mrtvé, Coupe má namále. Z označení tradiční řady primárně dvoudvířek se stane nové krycí jméno dosavadní A4 na benzin a naftu. Foto: Audi

