Audi absurdně zfixlovalo fotky nové RS3, zprvu si toho nikdo nevšiml

Snad každý, kdo delší dobu sleduje dění v automobilovém světě, tuší, že fotky nových aut nevznikají obvykle tak, že by je prostě někdo nafotil a snímky rozeslal tisku. Přesto nad tím, co udělalo Audi, zůstává rozum stát.

Audi tento týden představilo novou generaci modelu RS3 a staromilcům tím jistě udělalo radost. Auto v podstatě není vůbec nové, proto jsme mu mezi důležitějšími novinkami nevěnovali vlastní článek, to ale samo o sobě není nic špatného. Lidé od čtyř kruhů vzali dosavadní generaci RS3, navlékli ji do nového hávu, upravili motor tak, aby dále dával kolem 400 koní a přesto plnil nové emisní normy, přidali chytřejší zadní diferenciál a vše vypiplali.

Revoluce? Ani omylem, ovšem v záplavě často nevítaných automobilových novinek je vidina zachování tohoto pětiválcového superstroje se stovkou za 3,8 s a maximálkou až 290 km/h v hávu nasupeného kompaktního beránka v prodeji po dalších 6 nebo 7 let jistě zajímavá. Kdo poznal, co to RS3 je, musí cítit minimálně hřejivý pocit u srdce.

Trochu jiné pocity se ale člověka zmocňují po zjištění, jak se automobilka rozhodla vůz prezentovat. První oficiální fotky nemaskovaného auta zachycovaly rudý hatchback a zelený sedan zdánlivě obvyklým způsobem - vyumělkované, nejspíše studiové fotky zasazené do rádoby reálného prostředí s koly roztočenými ve Photoshopu... To známe. Automobilky skutečné fotky dělají v tento moment jen zřídka, neboť by je při tom někdo nachytal. A co si budeme povídat, nebyly by „dost perfektní”.

Jen na počítači vytvoříte iluzi naprosté dokonalosti, kdy jsou ze záběrů odstraněny jakékoli rušivé elementy. Běžně se to nepozná, Audi ale v tomto případě zašlo dále než jiní a důvody si nejsme úplně jisti. Na první pohled to není patrné, kolegové z Carscoops si ale všimli, že na snímcích mají auta začerněný vnitřní prostor výfuků, tedy jako by žádné výfuky neměla.

Je dnes obvyklé, že to, co vypadá, jako výfuk, není výfuk a ani Audi nemá problém po této falši sáhnout klidně u eSkových modelů. Jenže nová RS3 má skutečné výfuky vyvedené do oválných koncovek, je to patrné z technických nákresů i dřívějších oficiálních záběrů maskovaných prototypů. Z hotových aut ale prostě výfuky zmizely, byly začerněny, jako by nebyly.

Nedává to žádný smysl, přítomností skutečných „laufů” by se automobilka měla chlubit, je to dnes rarita. Ona je ale virtuálně odstranila, asi výfuky nejsou dost „in”, protože jimi proudí spaliny. Jo, to elektromobily, ze kterých proudí spaliny skrze elektrárenský komín o 20 km jinde, to je jiná... Asi tak musela automobilka uvažovat a výfuky na fotkách prostě zrušila. Je to podle nás hloupý „fake”, ale znovu - díky bohu za samotné, velmi skutečné auto.

Nové Audi RS3 je jistě působivé auto, na dnešní dobu je to až nepatřičná novinka. Foto: Audi



A má i skutečné výfuky, jak ukazují technické nákresy i původní fotky maskovaných prototypů od samotné automobilky. Foto: Audi



Hotové auto se ale firma rozhodla prezentovat sice s s oválnými koncovkami, ale bez samotných výfuků, ty virtuálně zrušila. Foto: Audi

