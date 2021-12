Audi do prodeje vrátí prodejní fiasko, které nechtělo ani 100 lidí, nahradí jím žádaný model před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Nad některými rozhodnutími automobilek zůstává rozum stát a toto je jedním z nich. Značka 14 let pracovala na tom, aby z modelu R8 udělala žádaný stroj v točivými motory V8 a V10, s třetí generací ale přejde na pohon, s nímž už to jednou marně zkoušela.

Ze supersportů se dnes stalo do značné míry investiční zboží, jakkoliv „běžnější“ modely mnozí majitelé stále pravidelně používají. A pokud usednou za volant, hodlají si vychutnat potenciál vozu naplno. Znamená to, že plynový pedál zašlapávají až pod kobereček, což pochopitelně vede k nemalé spotřebě. Vyprázdnění nádrže během třeba 150 kilometrů ovšem pro tuto sortu lidí nepředstavuje až tak neřešitelný problém. Na její opětovné naplnění mají totiž vyděláno během pár minut, stejnou dobu pak zabere i tankovací proces.

V případě elektromobilů ovšem rázem přichází omezení, jež nemají v lásce ani chudí, natož pak lidé, kterým často jen stačí lusknout a již mají pod nosem, po čem touží. Čím rychleji totiž s elektrickým pohonem jedete, tím rychleji mizí energie z baterií. Jejich kapacita vám tak zdaleka nemusí stačit ani na 100 kilometrů, ovšem dobíjení již ani zdaleka není tak rychlé. I když existují rychlodobíjecí stanice, výkon většiny se pohybuje pod 50 kW. A to znamená, že i na 80procentní kapacitu budete čekat hodinu či dvě.

Snažit se tedy protlačit elektrický pohon v supersportovním segmentu nezní jako příliš dobrý nápad. Ano, jsme si vědomi třeba existence Rimacu Nevera, ovšem ten vznikne jen ve 150 kusech a půjde nutně o sběratelskou záležitost, nikoliv o vůz, jenž bude klientela používat dennodenně. Takové Audi R8 je nicméně modelem, který má jen v Evropě na kontě 50 až 100 registrací měsíčně. Většina lidí jej tedy nekupuje jako středobod své sbírky, nýbrž jako auto, které je používáno. V takovém případě ale musí být použitelné.

Němci nicméně podlehli zelené ideologii natolik, že v případě třetí generace R8 již nepočítají se spalovacím pohonem. Místo toho bude nástupce plně elektrický. Šéfka produktového marketingu divize Audi Sport Linda Kurz totiž potvrdila, že značka chystá revoluci. „Naším úkolem v příští dekádě je transformace segmentu R, který bude plně elektrický,“ říká. Znamená to, že s elektromotory nebude spárována jen příští generace R8, ale dočkat se máme i stejně koncipovaného modelu RS.

Linda Kurz mimo to dodala, že do roku 2026 bude elektrifikováno hned 80 procent všech aut nesoucích označení RS. Neznamená to pochopitelně, že ve všech případech bude energie čerpána jen z baterií, v mnoha případech dojde „pouze“ na hybridizaci. Ovšem směr divize je jasný, přičemž po roce 2030 bude odejita do věčných lovišť i spalovací jednotka a značka vsadí už jen na ty elektrické. Což s ohledem na její celkové směřování vlastně není až takový šok.

Jak jsme nicméně zmínili na úvod, co zákazníci akceptují v rámci každodenního ježdění, již budou daleko hůře přijímat ve sportovním segmentu. Nedílnou součástí jízdních zážitků je totiž i zvukový doprovod, který zde ovšem bude chybět - či bude nahrazen umělými tóny z reproduktorů. Mnohem podstatnější však je ona spotřeba. S vyšším tempem je totiž vyšší, což povede k četnějšímu dobíjení. Na něco takového ale lidé nebudou mít trpělivost.

Audi by tedy nemělo tolik tlačit na pilu, stejně jako zbytek koncernu VW Group. Ostatně má poučení z minulosti. Elektrickou R8 značka zákazníkům již jednou nabídla, a to v letech 2015 a 2016. Jednalo se však o naprosté prodejní fiasko, kdy si vůz nepořídilo ani 100 lidí, přesnější informace o prodejích firma nezveřejnila - mohlo jich být tedy také 5. A tak model z nabídky rychle stáhla. Na základě čeho předpokládá, že do budoucna tomu bude jinak? Žádný dramatický pokrok se za tu dobu neodehrál, každodenně použitelný supersport na baterky je stále stejnou utopií.

Současné Audi R8 je žádané zejména proto, že jako jedno z mála aut současnosti používá k pohonu atmosférický desetiválec. Ten sice může být žíznivý, ovšem naplnění nádrže je otázkou několika minut. S elektrifikací se však reálný dojezd ještě více zkrátí, zatímco doba potřebná k doplnění energie naroste na hodiny. Foto: Audi



Audi to přitom musí dobře vědět, s elektrickou R8 se teprve před pár lety spálilo tak, že ji neudrželo v prodeji ani dva roky. Foto: Audi

