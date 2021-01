Audi poslalo domů 10 tisíc lidí ze dvou největších továren, nemá pro ně práci před 6 hodinami | Petr Miler

Sladit nabídku s poptávkou je za situace, která panuje už skoro rok, zjevně nadlidský úkol. K seznamu těch, kteří neobstáli při jeho řešení, se nyní přidalo Audi.

Ruku na srdce, koho z vás v sobotu 14. března 2020 ráno, když se z tlampačů začaly ozývat informace o tom, že se v Česku zavírá téměř vše krom obchodů s tím nejnutnějším, napadlo, že se 18. ledna 2021 budeme radovat, že si budeme moci jít koupit nové ponožky? Tušíme, že nikoho a je to jen jedna z mnoha smutných kapitol sepsaných autorem, jehož jméno začíná na K a končí na oronavirus.

Problémy nebo alespoň zmatky se nevyhnuly téměř nikomu a ničemu a automobilový průmysl skutečně není výjimkou, právě naopak. Má to řadu důvodů, ať už kvůli tomu, že pokud lidé nebo firmy cítí riziko příchodu problémů, výměna auta bude to první, co si odpustí. Nebo kvůli tomu, že výrobu tak komplikovaných věcí nelze jednoduše škálovat. Sklady jsou dnes v tomto průmyslu sprosté slovo a zajistit neustále adekvátní přísun všech komponentů, když jednou potřebujete vyrobit 1 tisíc aut za den a podruhé 2, není jednoduché.

Proto také v těchto dnech tak často slýcháme o problémech s výrobou, které by měly být pořád tou menší potíží než problémy s poptávkou. Nejsou. Patálie na tomto poli hlásí mimo jiné Škoda, Mercedes nebo Ford a ušetřeno jich nakonec není ani Audi, třebaže koncern VW dělal vše proto, aby výrobu vozů s vyššími maržemi omezit nemusel.

Začalo se o tom špitat na sociálních sítích, záhy vše potvrdil sám šéf čtyř kruhů Markus Düsmann v rozhovoru pro Financial Times. Přiznal, že firma musela ne zatím ne zcela jasnou dobu poslat domů 10 tisíc zaměstnanců továren v Ingostadtu a Neckarsulmu, tedy dvou největších fabrik vyrábějících skoro všechno důležité, co Audi nabízí. Důvod? Automobilka nemá z čeho vyrábět, potíží jsou stejně jako u konkurentů polovodiče, kterých v případě automobilek očividně není dost pro nikoho.

Düsmann říká, že omezení zasáhne hlavně modely A4 a A5 a doufá, že takto nebude vyrobeno „jen” 10 tisíc aut, která by normálně vznikla. A stejně tak doufá, že by tato nucená dovolená pro asi šestinu všech lidí zaměstnaných v obou fabrikách nebude muset trvat déle než do konce ledna. Více ukáže čas, stejně jako se uvidí, kdo další bude podobné problémy řešit. Z velkých automobilek už dnes mnoho nedotčených nezbývá.

