Audi potichu zbavilo dieselovou S6 falešných výfuků ještě před jejím skonem, náhrada je snad ještě horší včera | Petr Miler

/ Foto: Walter Kraft, Autoforum.cz

Je to jedno z nejostudnějších řešení „výfuků”, které se kdy na sériově vyráběném autě objevilo, a tak kvitujeme, že s ním Audi zatočilo. Jenže to, co autu nadělilo místo něj, je snad ještě horší.

Když Audi v roce 2019 vytáhlo novou S6, dav jen zašuměl překvapením, řekli bychom s Michalem Tučným. Auto, které bylo léta spojeno pouze s osmi- a desetiválcovými motory, najednou dostalo třílitrový šestiválec. Navíc dieselový. Navíc úplně ten samý jako menší S4 a S5 TDI, s totožným výkonem do posledního koně. U menších sourozenců navíc existovaly benzinové alternativy, u S6 nikoli, tedy aspoň ne pro Evropu.

Dodnes jsme to nepochopili. Neříkáme, že S6 TDI je špatné auto, ale je to mizerná S6. Je to žádná S6, nulová S6, je to prostě Audi A6 3,0 TDI S-line, kolega z redakce nakonec tohle auto má jako služební a už fakt, že mu říká BUS6, o něčem svědčí. Na Autobahnu funguje, jinde potěší spotřebou, pak už je to ale jen jeden velký zmar pro řidiče a potěšení leda po zbytek posádky. Ani značný charakterový odklon vozu od tradic nejen S6, ale i eSkových Audi vůbec, ovšem nemohl nikoho připravit na to, co automobilka vymyslela se zadními výfuky.

Auto totiž žádné nedostalo. Dobře, výfuk sice vzadu je, jak se ale záhy začalo probírat, má neviditelné vyústění někde u rezervního kola, všechno ostatní je „fejk”. A nemluvíme o bývalém řediteli pražské zoo. Vůz má sice po vzoru dřívějších S čtyři menší koncovky výfuku, jsou ale naprosto falešné, jde jen o atrapy s plastovými záslepkami. Menší S4 má aspoň dvě skutečné a dvě fiktivní koncovky, S6 má falešné úplně všechny. Je to ostuda, technická zparchantělost, kýč a výsměch, který nemůže vystát ani čtyřleté dítě.

Od doby, kdy tenhle cirkus Exhausto dělal titulky, ale uplynuly čtyři roky. A tak nějak jsme předpokládali, že S6 sedan i kombi (a spřízněná S7 Sportback) s tímto divadýlkem dožijí. Omyl, jak si až nyní - a my jsme v tom nebyli lepší - všimli kolegové Motor1, Audi už před několika měsíci zcela potichu S6 a S7 falešných výfuků zbavilo. Je to s podivem, po nějakých 5 letech to působí skoro zbytečně, však venku je nová A6, která falešný výfuk připomíná jako celek. Ale asi už se na to někdo nemohl dívat. Jenže co je náhradou?

Neviděl jsem zatím na vlastní oči S6, která by o onu faleš přišla, nizozemský známý prodávající ojetiny v Hilversumu mi ale poskytl přiložené fotky upravené S6 vyrobené zkraje letošního roku. A falešné výuky už skutečně nemá. Nejsme si ovšem jisti, kdo tady vlastně vyhrál.

Upřímně, ony „fejky” na dosavadním provedení jsou nesmysl non plus ultra, auto s nimi ale nevypadá špatně. Je to spolu s koly a nárazníky v podstatě jediné zásadnější odlišení S6 proti A6 a autu dodává aspoň trochu viditelného svalstva. Chtělo to spíš... Napojit vyústění spalin, ale to by asi bylo moc složité, a tak Audi udělalo po mém soudu ještě větší blbost, že onu chromovanou dekoraci prostě odstranilo a místo ní udělalo něco jako imitaci difuzoru. A je to znovu velký bizár.

Možná je to jen o zvyk, ale auto teď vypadá jako BMW i4 vedle BMW 4 - zezadu viditelně něco chybí a nahrazeno je to v zásadě ničím. Navíc nevíme, o kolik schůdnější je falešný difuzor vedle falešného výfuku, to je jak začít nosit místo falešné kabelky od Vuittona falešnou kabelku od Hermese. Kam jste si pomohli?

Názor na celou věc si udělejte sami, podle nás to není ani přesun z bláta do louže, to spíš zpod okapu pod vodopád, protože auto vypadá snad ještě hůř a technická podstata trpí dál. Tak či onak je celkem jasné, že s touto zádí už současná S6 TDI dožije. A žádná nová S6 TDI zaručeně nebude, S7 TDI možná...

Jinak už důvěrně známe Audi S6 Avant s motorem TDI dostalo někdy mezi loňským a letošním rokem novou záď zbavenou falešných výfuků. Fajn? No, spíš jeden bizár nahradil druhý... Foto: Strada Cars, publikováno se souhlasem

Zdroje: Motor1, Autoforum.cz, Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.