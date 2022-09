Audi končí s žádaným modelem, aby ho nahradilo nástupcem propadáku, který nechtělo ani 100 lidí dnes | Petr Miler

/ Foto: Audi

Kam některé automobilky daly zdravý rozum? V tomto případě je to relevantní otázka, neboť Audi má na jedné misce vah dodnes velmi úspěšný vůz, na té druhé pak jeho verzi, kterou ještě před pár léty nechtělo skoro nikdo. Přesto dá v případě nástupce přednost druhé cestě.

Ze supersportovních aut se v posledních letech stalo do značné míry investiční zboží. Je to logický důsledek vývoje předchozích dekád, kdy podobné vozy postupem času na ceně nejenže neztrácely, obvykle se stávaly stále dražšími. To přilákalo i zájem lidí, kteří by jinak o takové auto nestáli, najednou v něm ale vidí investiční potenciál. A ani nadšenci nemohou ignorovat, že když s podobným vozem budou jezdit méně, než by jinak chtěli, bude je to optikou případné ztráty hodnoty stát mnohem méně peněz.

Tohle ale platí hlavně o skutečně výjimečných supersportech, ty „běžnější“ jako Porsche 911 mnozí majitelé stále pravidelně používají. A pokud usednou za volant, hodlají si vychutnat jejich potenciál. To pochopitelně vede k vyšší spotřebě paliva, vyprázdnění nádrže během třeba 150 kilometrů ovšem pro zákazníky aut s multimilionovými cenovkami nepředstavuje velký problém. Na „plnou“ nevydělávají několik dnů a doplnění nádrže proběhne během pár minut skoro kdekoli a kdykoli.

U elektrických aut se ale věci takto nemají, výkonných verzí se týkají stejná - ba dokonce kvůli vysokým výkonům a nevyhnutelně malým akumulátorům i větší - omezení. S výkonnými elektromobily obvykle rychle neujedete ani 100 kilometrů, což by ještě nemusel být až takový problém, dobití baterek za pár minut je ale iluzí, která se realitou v dohledné době nemá šanci stát. I když existují rychlodobíjecí stanice, výkon naprosté většiny dostupných zdrojů se pohybuje pod 50 kW, dobití 100kWh akumulátoru pak zabere hodiny.

Snažit se tedy protlačit elektrický pohon v segmentu supersportovních aut je další nesmysl, který se ukáže už po pár minutách práce s excelem. Ano, taková auta mohou mít extrémní akceleraci, ale když se párkrát rozjedete a pak můžete jít leda na párek (spíš na hodně párků), k čemu to je? V případě aut jako zmiňované Porsche 911 nebo třeba Audi R8, které se pořád prodává po stovkách kusů měsíčně, to není řečnická otázka. Je to k ničemu, to nejsou vozy kupované jako středobod nějaké sbírky, jsou to auta, která jsou pravidelně používána. A elektrický pohon by je učinil nepoužitelnými.

Porsche to ví a elektrickou 911 odmítá, kolegové z Audi ale zjevně podlehli ideologii natolik, že v případě třetí generace R8 již nepočítají se spalovacím pohonem. Pro dnes ikonický vůz tak plánují už jen čistě elektrického nástupce, jak Autocaru potvrdil šéf divize Audi Sport Sebastian Grams. Auto také pořád nemusí vzniknout vůbec, pokud ale po konci současného R8 (je to již započatý proces, který bude nejspíše završen v příštím roce) něco dorazí, půjde okolo roku 2025 o elektromobil.

Grams je směrem k takovému posunu optimistický, co mu také zbývá. Chtěl by znovu ručně stavět takové auto s baterkami za zadními sedadly, aby emulovalo prožitek ze současného desetiválcového provedení. A je nakonec možné, že Audi takový vůz úspěšně postaví, může s ním být velmi zajímavé svezení. Bez revoluce na poli akumulátorů, na kterou marně čekáme už přes 100 let, to ale nikdy nemůže být rozumně koncipované auto. Buď bude mít dostatečnou kapacitu baterek, aby ujelo třeba aspoň 100 km rychle, pak ale bude těžké a dobíjet se bude ještě déle. A nebo ji mít nebude, nadváha se nedostaví, akčním rádiem vozu ale bude jen pár desítek kilometrů a dostatečně rychlé dobití stejně nebude možné. Je to bludný kruh, ze kterého za současných možností techniky není jak vystoupit.

I pokud pomineme emocionální omezení jako chybějící zvukový doprovod, je tu jasný technický limit z hlediska kombinace jízdního projevu a praktické použitelnosti, který zkrátka nelze obejít. Ne za tři roky. Audi by tedy nemělo tolik tlačit na pilu, stejně jako zbytek koncernu VW. Ostatně před sebou stále má velmi živé poučení z minulosti. Elektrickou R8 zákazníkům již jednou nabídlo, a to v letech 2015 a 2016. A šlo o totální prodejní fiasko, kdy si vůz nepořídilo ani 100 lidí. A tak verzi e-tron z nabídky stáhlo už po dvou letech. Na základě čeho předpokládá, že do budoucna tomu bude jinak? Žádný dramatický pokrok se za tu dobu neodehrál, každodenně použitelný supersport na baterky je pořád stejnou utopií.

Současné Audi R8 je pořád velmi žádané auto, které navíc lidé pravidelně používají. Za obojí vděčí také tomu, že k pohonu používá k pohonu atmosférický desetiválec, který se skvěle ovládá i zní a naplnění nádrže auta je otázkou několika minut. Co z toho po elektrifikaci zbude? Foto: Audi



Audi přitom dobře ví, jak problematické zboží elektrický supersport je. S R8 e-tron se teprve před pár lety spálilo tak, že ji neudrželo v prodeji ani dva roky. Foto: Audi

Zdroj: Autocar

Petr Miler

