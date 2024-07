Audi srovnalo krok se Škodou, zařízlo úplně všechna kupé i otevřená auta ve své nabídce před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Nemá být jednou z podstat existence prémiové značky schopnost uspokojovat okrajová přání náročných zákazníků? Podle nás ano, podle Audi ne, a tak se smířilo i s tím, že když zítra Škoda nabídne kupé nebo kabriolet, bude jich prodávat nekonečně víc než ono.

Že zájem o určité typy aut v posledních letech vázne přinejmenším relativně k tomu, o kolik roste zájem o typy jiné, je dobře známou věcí. Dá se tak pochopit, že se do značné míry minulostí staly masově vyráběná kupé a otevřená auta všeho druhu. Ještě v 80. letech dělala kupé i Škoda (Garde, Rapid), dnes už v její nabídce o takové vozy nezavadíte. Ale co prémiové značky jako Audi, BMW, Mercedes, Porsche a další?

Ty dál kupé a kabriolety nabízely, třebaže v případě rostoucí masovosti prvních třech zmíněných šlo o postupně upozaďované zboží. Ale o tom mají prémiové značky být - nejdete si pro Audi pro to, abyste dostali Škodu Octavia se čtyřmi kroužky, chcete i nějakou přidanou hodnotu, která je podstatnější než lepší displej infotainmentu. Chcete lepší motory, kvalitnější interiéry, víc komfortu, lepší jízdní vlastnosti nebo třeba specifické převodovky a karoserie. Však proč byste jinak platili víc?

BMW a Mercedes tohle pořád mají na srdci, Audi už ne. Ingolstadtská značka rozjela v případě specifických karosářských verzí hotovou destrukční pětiletku. V roce 2019 tak poslala k ledu A3 Cabriolet, loni vybíjená pokračovala u modelové řady TT, kdy skončily kupé i roadster. Letos Audi ukončilo rovněž výrobu obou karosářských variant desetiválcového R8. Dvoudvířka se tak rázem stala už jen výsadou rodiny A5, kde bylo možné stylovou karoserii spárovat s pevnou i plátěnou střechou. I s tím už je definitivní konec bez naděje na zvrat, jak zjistili kolegové z Motor1.

Tento krok na jednu stranu až tak nepřekvapí, čekali jsme to od chvíle, kdy Němci přišli s novou generací A4, která si ale zmatečně říká A5. Součástí nabídky jsou nyní sedan (tedy podle automobilky, reálně je to liftback) a kombík, přičemž zvolit lze také ostřejší variantu S5 osazenou šestiválcem. A dorazit má i provedení RS. Nicméně s dalšími karosářskými variantami se nepočítá. Chystané Audi A4 pak bude elektrickým modelem, se kterým bude též spojena pouze pevná a nikoli skládací střecha.

Automobilka tak nyní jen potvrdila nejhorší obavy a ve výsledku se tomu nelze nedivit, protože v celém portfoliu Audi už najdete jen sedany, kombíky a SUV, to je na prémiovou značku zoufale málo. Firma tedy prý zvažuje, že by se modely TT a R8 mohly jednou vrátit s elektrickým pohonem, zelená zatím ani u jednoho projektu nesvítí. A protože elektrifikace v jejich případě dává pramalý smysl, ani na tuto možnost bychom nesázeli.

Éra dvoudveřových Audi je tak přinejmenším na nějaký ten rok u konce, což by ale čtyři kruhy mohlo bolet. Po kabrioletech a kupé totiž lidé dál touží a jsou za ně ochotni platit tím víc, čím méně automobilek jim něco takového nabízí. Jistě to je okrajová skupina kupců, ale znovu - neměly by ty být cílem prémiových značek? A neměly by pak jejich „prémiové ceny” stačit k tomu, aby i na takových vozech vydělávaly? Přece i to, že si někdo z „vyšší společnosti” koupí auto jako R8, je pro Audi tvůrcem image, dostává se do sfér, kde by s A3 1,6 TDI nemohla zabodovat.

Názor si udělejte sami, ale podle nás je to chyba. Takto automobilka srovnala krok se Škodou, což by neměla připustit z podstaty. Audi zkrátka nastoupilo cestu k průměrnosti a zjevně z ní hned tak nemíní sejít.

Na českém webu značky sice A5 Cabriolet stále najdete, do výroby už jej ale zadat nemůžete. Platí to i o verzi S5, přičemž na věčnost odchází také spřízněné kupé. A tím bude se dvoudvířky u značky amen, všechny ostatní alternativy skončily dřív. Foto: Audi

Zdroje: Motor1, Audi

Petr Prokopec

