Audi udělalo ze značení svých modelů ještě větší cirkus, z Mnichova si odváží ty nejhorší lekce

Sedět poblíž Václav Klaus s mobilem, pak si asi poznamená, že nová A5 je falešná a prázdná jako Topolánkův projev. Značení standardních verzí insigniemi Audi Sportu je stejně hloupé jako cpaní tisíce log sportovní divize na bavoráky, které u BMW M ani neviděli.

Nové Audi A5 je jednou z těch hořkosladkých novinek, které reflektují podobu automobilového průmyslu posledních let. Na jednu stranu můžeme být rádi, že jsme se takového vozu vůbec dočkali, je to v podstatě pořád „normální” auto se sympatickým designem spojeným s široce použitelnou technikou za ještě nějak přijatelnou cenu. Přijmout ho za své ale bude chtít hodně ústupků od smíření se s tím, že si už asi nekoupíte některou z ideální verzí s motorem V6 TDI, až po to, že fyzickým tlačítkem už si za jízdy nastavíte leda hlasitost autorádia. Pořád to ovšem bude snesitelnější než kterákoli jiná alternativa.

Na druhou stranu ale nelze přehlížet, že to samé auto je současně symbolem pokračujícího úpadku značky, která se z pro-zákaznicky jednající firmy stává dogmaticky uvažující společností vnucující klientům nesmyslná řešení za skoro jakoukoli cenu a fakticky výjimečné produkty stále více nahrazuje pozlátkem předstírajícím totéž. Srovnejte si, co a v jaké podobě jste si od Audi mohli koupit ještě před 5, 10 či 15 léty a co si můžete koupit dnes. Jeden fakt za všechny - od této značky už dnes nedostanete ani jedné kupé, jediný roadster, jediný kabriolet. Kde je snaha uspokojování přání náročných zákazníků, která kdysi směřování firmy řídila?

Má to ale i své nápadnější, povrchnější projevy. Fakt, že se A5 nyní jmenuje A4 jen pro to, aby jméno tradičnějšího modelu zbylo na elektrickou verzi navzdory tomu, že automobilka tyto vozy nedokáže na méně pokřivených trzích prodat téměř nikomu, je samo o sobě hanebné. Audi ale své vozy do líbivějších barev, než jaké by si zasloužily, balí i jinými způsoby. A jsou jen o málo méně kontroverzní.

Dělá to už nějakou chvíli, jen jsme si toho nevšimli. Jak správně podotýká nám dobře známý rumunský kolega Adrian Padeanu, který dnes pracuje pro Motor1, Audi už dříve s příchodem faceliftovaných modelů A3 a Q8 začalo cpát charakteristický červený kosočtverec divize Audi Sport na modely, který od Audi Sportu vůbec nejsou. Dekády bylo zvykem, že jste toto značení našli jen na typech s označením S, RS a také na supersportovní R8, jinde ne. Když si ale projdete galerii nové á-pětky, zjistíte, že se dnes nachází i vedle standardního označení A5.

Je to nepochybně pokus dodat punc výjimečnosti něčemu, co zase tak výjimečné není. Označme to za relativně nevýznamnou marketingovou kejkli, ostatně proto si jí měsíce nikdo nevšiml, ale v době, kdy Audi míří výše popsaným směrem, je to - zde skoro doslova - červený hadr na býka rozpačitých zákazníků smutně sledujících, jak u čtyř kruhů z obalu mizí podstata. Přidat v takové situaci na stále stejně rozpačitý obsah ještě dráždivější obal je opravdu nešťastné.

Audi červený „flíček” nedává na úplně každou A5, musíte si koupit verzi s paketem S-line. To ale nečiní situaci o nic lepší, jde v podstatě jen o designový paket, který v u divize Sport snad ani neviděli. Audi tak kráčí v těch nejhorších stopách BMW, které dnes logo divize M se slavnou trikolórou přilípne klidně na blatník skrývající tříválcový motor, stačí si koupit ekvivalentní paket M.

Jak praví Adrian, nemusí to vypadat špatně, ale je to zavádějící. A vše shrnuje velmi příhodnou americkou frází „fake it till you make it”, kterou vám výkladový slovník velmi pěkně popíše jako „vědomě pěstování vnímání schopnosti, kterou reálně nemáte, předstíráním opaku až do chvíle, dokud se nestane akceptovanou realitou”. Přesně tohle dnes Audi dělá. A červený kosočtverec na nové A5 je opravdu tím nejnevinnějším projevem takového přístupu k zákazníkům. Počkejte si, až celá nová A4 začne hrát auto, které s tím dosavadním bude mít společné znovu jen jméno...

Označení verze S5 tradiční insignií Audi Sportu je samozřejmě v pořádku. To je specifické auto s adekvátními schopnostmi, i když jsme hodně zvědavi, jak na autě budou fungovat brzdové třmeny této velikosti (s logem S, samozřejmě).



Ale červený kosočtverec jako součást označení základní A5? Prosím...

