Australané stvořili obytný vůz do hodně velké nepohody, nezastaví ho ani kolmé skály | Petr Prokopec

/ Foto: BRS Offroad

Máme-li věřit prezentačním materiálům výrobce, díváme se na jízdně vůbec nejschopnější karavan světa. Říká si Šerpa a jeho podvozek zvládá vskutku nevídané věci.

Austrálie je kontinentem, kde vyasfaltované silnice často najdete jen na pobřeží. Čím více ovšem míříte do vnitrozemí, tím více musíte akceptovat, že zpevněný povrch střídá takový, u nějž si nemůžete být ničím jisti. Koupě off-roadu je tak pomalu jedinou možností, jak se dostat z civilizace do divočiny a zpátky. Pokud ovšem chcete v místech, kde klokani dávají dobrou noc, strávit několik dní, potřebujete pochopitelně o trochu více než jen vůz schopný jízdy terénem.

Právě pro tyto případy je tu společnost BRS Offroad, která se již delší dobu věnuje výrobě off-roadových přívěsů a veškerého vybavení, jenž potřebujete na svých toulkách. Nejnověji přitom do svého programu zařadila model Sherpa, jehož označení do puntíku odpovídá podstatě přívěsu. I australský šerpa totiž stejně jako jeho himalájští kolegové dokáže odvést spoustu vybavení i do zcela nepřístupných lokalit. Oproti lidem je ale jeho talent širší.

Základem nového přívěsu je podvozek Curisemaster XT a ocelové pružiny X5K King Springs, jakkoliv ty můžete vyměnit za komfortnější (ovšem také dražší) vzduchové měchy. Působivé přitom je, že firma BRS Offroad danou konverzi nabízí i poté, co si přívěs zakoupíte a zjistíte, že základ vám jednoduše nevyhovuje. Mimo to nesmíme opomenout ani tlumiče vlastní výroby či odpružený centrální nosník, díky kterému lze přívěs táhnout i v náklonu 90 stupňů.

Jde pochopitelně o teoretické maximum, v reálu se vám nejspíše nikdy nestane, že přívěs bude na závěsné kouli viset směrem dolů - leda že byste s ním couvli před okraj ostrého srázu. Nicméně by vás mohlo potěšit, že pokud na danou situaci dojde, problém představovat nebude. Stejně jako by ve vás neměly vzbuzovat obavu stěny tenké pouze tři milimetry - vyrobené jsou totiž z kvalitního leteckého hliníku. Navíc jsou duální, neboť dovnitř se nastěhovala izolace navyšující vaše pohodlí i bezpečí.

Standardem je přitom pěnová matrace, čalouněné vnitřní stěny nebo několik skladovacích schránek. V závislosti na daném trhu je pak třeba za další prvky připlácet, což v Austrálii platí i na venkovní kuchyni. Mimo ni si ovšem protinožci musí připlatit i za střešní celtu, která je součástí víceúčelového boxu. Ten byl přitom vyroben z odlehčeného kompozitu a váží tak jen 55 kilo. Za ně je ovšem třeba zaplatit 5 400 AUD (cca 90 tisíc Kč).

Při pohledu na tuto částku asi nepřekvapí, že přívěs startuje v přepočtu na 49 999 USD (skoro 1,1 milionu Kč). Nicméně v té chvíli máte zmiňovanou kuchyň v ceně. Za onu střešní celtu je nicméně třeba i nadále připlácet, což ostatně platí také o mobilní koupelně, kterou je speciální závěs za 690 AUD (11 500 Kč). Výlety do terénu vás tedy levně nevyjdou, nicméně na rozdíl od ostatních přívěsů s tímto nebudete muset po návratu do servisu.

BRS Offroad Sherpa je nový obytný přívěs, se kterým můžete bez obav i mimo zpevněný asfalt. Přitom i v nejnáročnějším terénu nabídne nebývalé pohodlí. Foto: BRS Offroad

Zdroj: BRS Offroad

Petr Prokopec