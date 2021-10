Auta, která se v ČR marně snažila prosadit přes Mountfield, letos konečně bodují, alespoň někde před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cadillac

Naprostá většina automobilek by se ve tam, kde už několikrát pohořely, dávno o nic nepokoušela. Cadillac se ale zjevně nechce vzdát a jeho nezdolnost nese ovoce alespoň někde.

Hrdost Cadillacu nikdy nechyběla. Jedna z obecně nejznámějších amerických automobilových značek se i proto opakovaně nevzdávala naděje na úspěch mimo svou domovinu a několikrát chtěla ohromit i Evropany. Nikdy tu ale pořádně nezabodovala.

Místnímu vkusu byla ochotna podřizovat svou nabídku, a tak svého času přišla s rychlými kombíky i dieselovými SUV, o zřetelně úspěšném útoku na starý kontinent ale v jejím případě nemůže být řeč. Při poslední velké ofenzívě se po 10 letech snah stal vrcholem rok 2007, kdy automobilka na starém kontinentu prodala 3 007 aut. Tři tisíce sedm, v celé Evropě, to opravdu není moc.

Řada Čechů by si těchto pokusů zřejmě ani nevšimla, kdyby Cadillac v roce 2006 neudělal velké haló i u nás, kdy se na čas stal jednou z nejskloňovanějších automobilových značek vůbec. Automobilka se tehdy spojila s Mountfieldem, který svým zákazníků skrze losování pravidelně vysílané v celostátní televizi postupně rozdal 53 sedanů CTS svým zákazníkům. Byla to kontroverzní marketingová akce, kterou automobilce mnozí zazlívají, i ta ale nakonec přispěla historicky nejlepšímu prodejnímu výsledku značky na starém kontinentu, to se nedá popřít.

Od té doby ovšem o této značce skoro nebyla řeč. Pouhých 130 vozů prodaných za rok 2020, které následovaly 614 aut dodaných o další rok dříve, poukazovalo na pouhé dožívání. Američané ale nakonec zatroubili k dalšímu útoku, vzali 4,6metrové SUV XT4, napěchovali do něj dvoulitrový diesel se 174 koňmi a doufali, že si jej alespoň v Německu za ceny nejprve od 35 800 Eur, dnes od 39 900 Eur (cca 917 tisíc resp. 1,022 milionu Kč) někdo koupí. Nekoupil.

Pár lidí se tedy našlo, je jich ale opravdu jen pár. I po půl roce, kdy Caddy křičel do světa, že je znovu tady, si XT4 kupuje za měsíc na celém kontinentu jen hrstka odvážných. Letos si tohle auto kupuje na celém kontinentu nanejvýš pár desítek lidí za měsíc, na klíčovém německém trhu jich bylo v září 19 a za celý letošní rok 175. To je opravdu skoro nic a Američané tak směle míří k zopakování svých předchozích „úspěchů” při dobývání Evropy.

Asi bychom se ale k tomuto tématu nevraceli, kdyby s prodejními čísly v zemích EU ostře nekontrastovala ta, kterými se Cadillac může chlubit v Rusku. Tamní Avtostat informuje, že ruští dealeři značky jen v září prodali 329 aut, což je o 34 % vozů více než loni a více než ve zbytku Evropy za celý letošní rok. Plných 2 045 dodaných Cadillaců za první tři kvartály je pak rekordní výsledek a pokud vše půjde dále tímto tempem, může Caddy jen díky ruskému odbytu překonat i svůj rekordní evropský výsledek. Kdo by kdy řekl, že expanzi americké značky v Evropě bude takto podporovat zrovna Rusko.

Ale žerty stranou, XT4 je docela zajímavé auto a možná by si zasloužilo více pozornosti. Standardně je tedy dodáváno jen s pohonem předních kol, ale také devítistupňovou automatickou převodovku, se kterou má XT4 jezdit v průměru za 6,4 litru nafty na sto kilometrů. Ve výbavě lze u standardu počítat s 18palcovými litými koly, vyhřívanými sedadly a volantem či elektrickým otevíráním zavazadlového prostoru, zatímco dovnitř se nastěhoval multimediální systém CUE. To nezní špatně, ale zatím zjevně jen Rusům.

Cadillac XT4 by rád byl zajímavou alternativou k prémiovým německým SUV, zatím se mu ale v EU nedaří oslovovat prakticky nikoho. V Rusku je tomu zcela jinak, jen tamní zájem o americká SUV (vedle XT4 je k mání i větší XT5) jasně překonává prodeje ve zbytku Evropy. Foto: Cadillac

Zdroje: JATO Dynamics, Avtostat, Cadillac

