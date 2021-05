Auta v EU dostanou povinné omezovače rychlosti už za měsíce, uběhlo to jako voda před 3 hodinami | Petr Miler

Co mohlo ještě nedávno působit jako sci-fi etuda z filmu Demolition Man, se nyní stává tíživě blízkou realitou. Už ani rok nebude trvat, než nové auto schválené pro provoz v EU nebude moci nemít adaptivní omezovač rychlosti.

Mluvilo se o tom mnohokrát, málokdo si ale uvědomuje, jak hotová věc to je. Evropská unie v roce 2019 definitivně přijala za svůj návrh Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC), který počítá se zavedením řady nových prvků povinné výbavy, bez nichž nebude prodávat nová auta na území EU. A byť se data, ke kterým se některé povinnosti vztahovaly, zdála tehdy být vzdálená, nyní jsou už tíživě blízkou realitou.

Zejména uplynulý pandemický rok se kolem nás prohnal jako voda, a tak si zdaleka ne každý uvědomuje, že již v roce 2022 budou muset být všechna auta v prodeji vybavena i takzvaným inteligentním omezovačem rychlosti ISA (Intelligent Speed Assist). Nejde zdaleka jen o možnost nastavit si maximální rychlost, které váš vůz může jet, to dovolují dnes prodávaná auta už léta. Jedná se spíše o jakéhosi malého-velkého bratra, který bude sám a aktivně omezovat rychlost na základě rozličných vstupních dat.

Každý vůz tak bude muset být vybaven systémem kamer a GPS, který vzdáleně načte a lokálně ověří data o povolené maximální rychlosti v tom kterém místě, kterým pojedete. Elektronika pak bude v závislosti na vstupních údajích schopna omezit výkon motoru tak, aby tempo jízdy nepřesáhlo předepsanou úroveň. Pokud tedy na českých okreskách platí limit 90 km/h a lokálně často třeba 70 km/h, auto se samo postará o to, abyste touto rychlostí jeli.

Tento záměr je známý, vracíme se k němu ze tří důvodů. Jednak se na něj mohlo za ty dva roky zapomenout, jednak je jeho příchod doslov za humny, neboť definitivní povinností se stane už od května 2022 a do jeho zavedení tedy zbývají jen měsíce, už ani ne celý rok, přičemž se dá počítat s tím, že v nových autech uváděných na trh se objeví ještě o dost dříve. A především jsou známy další detaily o tom, jak bude fungovat.

Jak u EU bývá zvykem, šrouby budou utahovány postupně. ETSC otevřeně hlásá, že aby „pomohla přijetí ze strany veřejnosti v momentě zavedení”, bude možné tento systém zprvu zcela vypnout. Bude se tak muset stát před každou jízdou jako v případě jiných bezpečnostních asistentů, ale půjde to. Všeho ovšem do času a to samé bude platit v případě dalších možností zbavit se jej.

Legislativa nyní dále počítá s tím, že i aktivní systém bude možné ze strany řidiče přebít tím, že na hranici zásahu omezovače plně sešlápne plyn, při každém snížení rychlosti pod stanovenou mez ale bude znovu omezena. Navíc si nemalujte, že dáte plný a omezovač jako by nebyl. Podle ETSC bude platit, že „když řidič bude pokračovat v jízdě nad stanoveným limitem po více než několik sekund, systém bude vydávat zvukové a obrazové upozornění do chvíle, dokud se auto s rychlostí nedostane znovu pod stanovený limit”.

Zda tato možnost bude někdy ISA sebrána, ETSC nezmiňuje, jedno je ale jisté. Vozy budou dále vybaveny tzv. černými skříňkami, které monitorují, kde a jak rychle jedete, jak intenzivně akcelerujete či brzdíte či s jakým přetížením projíždíte zatáčkami. K tomu, aby vás systém rovnou nahlásil úřadům a vy jste někdy museli vysvětlovat, že ty kritické čtyři sekundy jste museli překročit limit o 7 km/h, abyste bezpečně dokončili předjetí kamionu, je už jen nikým nepopsaný následující krůček.

Sluší se dodat, kdo to vše zaplatí: Vy. Chce se mi skoro říci klasikovo: „Jsi to ty, mami!” protože i moje matka si bude muset při koupi nového auta připlatit za systém opatřený GPS, kamerou a připojením k internetu, který jistě nebude levný. I když jsem jí ještě neviděl jet přes 70 km/h a přesto jsem se s ní - při vší úctě - jako spolujezdec nikdy moc bezpečně necítil, protože rychlost prostě není vše. ETSC ovšem na základě zcela netransparentních dat spočítala, že jen tento systém má omezit počet nehod o 30 procent za 15 let tak zachránit jen v EU 25 000 lidí. A to víte, kdyby to zachránilo jen jeden...

Kdyby někdo o ISA neměl zájem, čas koupě nového auta zaručeně bez něj se naplňuje. V případě úplně nově schválených vozů jde o měsíce, v případě těch již prodávaných o roky - úplně všechny vozy v prodeji jej budou muset mít do května 2024. A dopad na konstrukci aut to může mít mnohem větší, než se na první pohled zdá.

Ford experimentoval s inteligentními omezovači rychlosti již u stávajícího S-Maxu v minulé dekádě. Už v řádu měsíců se z vůle EU stanou ve výše popsané podobě povinností pro všechna nová auta prodávaná v zemích Unie.

