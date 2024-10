Auto čínského výrobce mobilů oslnilo časem z okruhu. Je to ale trochu levárna, vozu navíc po 43 km dojdou baterky před 5 hodinami | Petr Prokopec

Dojezd elektromobilů už není problém, ne? Je to přece jen iracionální úzkost... Tohle auto připomíná, jak dalece se tato slova vzdalují realitě. Není ale vše jen černé. Třebaže prototyp Xiaomi SU7 Ultra není autem, které si budete moci koupit, dynamiky za peníze nabídne spoustu.

V posledních letech se s rekordy z Nordschleife roztrhl pytel. Výrobci totiž ve snaze oslnit svět začali vytvářet nové a nové kategorie, načež nakonec mohla zabodovat i Škoda Kodiaq RS jakožto nejrychlejší sedmimístné SUV. Čas 9 minut a 29,84 sekundy je ale v absolutní rovině tak nezajímavý, že si s ním Škoda spíš utrhla ostudu, než aby ohromila svět a nakopla prodeje, jak marketingové oddělení jistě zamýšlelo.

Protože podobných počinů byla celá řada, staly se ony rekordy spíš diskutabilními než ohromujícími. A platilo to také v případě elektromobilů, které jsou prezentovány jako nadřazené spalovacím vozům. Jenže na nejnáročnějším okruhu světa dokázaly bodovat v podstatě jen v rámci oněch uměle vytvořených kategorií, nikoli obecně. Koneckonců si stačí uvědomit, že třeba Rimac Nevera se loni dostal na 7:05.298, pročež nepřekonal ani sedm let starou jízdu Dodge Viper ACR (7:01,3), natož aby se přiblížil výkonu aktuálního Porsche 911 GT3 RS, které má zlomek jeho výkonu a stojí zlomek jeho ceny, jak jsme svého času též podotýkali.

Nyní se o slovo hlásí čínské Xiaomi, které letos přišlo se svou automobilovou prvotinou, sedanem SU7. Ten bude od příštího roku k dostání také ve verzi Ultra, která disponuje třemi elektromotory. A právě za volant prototypu této varianty se posadil britský jezdec David Pittard, který na Severní smyčce dosáhl času 6 minut a 46,874 sekund. Ani to pochopitelně není absolutní rekord, na druhé straně se k němu Číňané dostali na dostřel. Takže výhra? No, spíš než čas samotný jsou tu podstatné okolnosti s ním spojené.

Xiaomi se totiž do pohoří Eifel vypravilo jen na pár kol letos na jaře a další absolvovalo nyní na podzim. Trať v důsledku toho nebyla kompletně suchá, naopak byla místy patřičně navlhlá. Oslnivé to pak nebylo ani v případě teplot. Po projetí Karusellu navíc začal stávkovat plynový pedál, načež Pittard neměl po dobru zhruba 10 sekund k dispozici plný potenciál vozu. Ve finále by tedy vůz mohl být za vhodnějších podmínek ještě rychlejší, ale to je vlastně druhotné.

Problém je spíš v tom, že tohle není auto, které si budete moci koupit. Automobilka říká, že jde o „prototyp”, což zní jako varianta blízká sériové výrobě, když ale vidíme (či spíš nevidíme) vnitřní vybavení a další detaily, je třeba se ptát, jak moc daleko produkčnímu provedení je auto vzdáleno. To nikdo neví, Xiaomi tak oslňuje něčím, co může mít blíž okruhovému speciálu, pro který by pochopitelně neplatila prakticky žádná pravidla platná pro silniční vozy. Je to tedy tak trochu levárna, konkurenční auta v podobných provedeních by též mohla být o desítky sekund rychlejší. Xiaomi to ale na oslnění přinejmenším čínského publika stačilo.

Už 10 minut po představení vozu totiž automobilka zaznamenala 3 680 rezervací verze Ultra, a to i přes poměrně vysokou cenu 814 900 yuanů (cca 2 680 000 Kč). Je ale možné, že výkon z Ringu v tom nakonec nehrál velkou roli, SU7 Ultra by nejspíš zaujalo bez něj. Však tři elektromotory roztáčející všechna čtyři kola této verze produkují dohromady 1 548 koní, s nimiž stovku zdoláte již za 1,98 sekundy a dosáhnete maximálky 350 km/h. Ze stovky pak díky karbon-keramickým brzdám zastavíte na 30,8 metrech.

To vše se pochopitelně v pohoří Eifel hodí, tak jako aerodynamické modifikace, díky kterým vůz disponuje 285 kily přítlaku. Zároveň může být osazen tlumiči Bilstein Evo T1 či komplexním vektorováním točivého momentu, jenž upravuje výkon motorů 500krát za sekundu. Zmínit pak lze i baterie CATL Qilin, jenž mají vystačit na 630 km bezemisní jízdy. To je vtipné si číst, neboť na displeji auta, které automobilka vypravila do Německa, je patrný stav nabití baterie. Vidíme tedy, jak během jediného kola kapacita klesne z 92 na 44 %. Na jedno celé nabití (100-0 %) by tedy vůz v tomto režimu ujel pouhých 43,4 km, reálně tak dá jen jedno kolo a cestu k nabíječce a od ní, u které stráví desítky minut, když to dobře půjde.

To je pravý obraz limitů elektromobility ve srovnání se spalovacími sporťáky, které nemají problém ani s dojezdem, natož pak s tankováním. Srovnatelně rychlé Porsche 911 GT3 RS zvládne v plně silničním provedení s 90litrovou nádrží najet na Ringu v plném tempu přes 200 km, tedy 10 kol, to je naše vlastní zkušenost, dotankovat plnou u slavné „ ED Tankstelle” je pak otázkou pár minut. Bavíme se desetinásobku kol a snadno desetině času potřebného pro doplnění energie. To jsou jiné světy, jiné galaxie.

Ale počkejme si, co předvede skutečně silniční provedení verze Ultra, byť s jeho pokusem o rekord Nordschleife počítá Xiaomi až v příštím roce. Pak možná budeme mít jasněji i v tom, zda se mezi zájemce o vrcholné SU7 přidá i šéf Fordu Jim Farley, který se základním provedením jezdí už půl roku a odmítá ho vydat. To se mu s elektromobily modrého oválu nestává...

SU7 Ultra dostalo do vínku trojici elektromotorů produkujících souhrnně 1 548 koní. S nimi pak vývojový prototyp zvládl Ring ve velmi působivém čase, je ale otázkou, jak daleko k sériovému provedení auto mělo. Jeho akceschopnost v takových podmínkách je pak jedním slovem tristní, na víc jak jedno ostré kolo nemůže pomýšlet. Foto: Xiaomi

