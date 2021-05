Auto s brutálním motorem 6,2 V8 s 720 koňmi mělo být po smrti, lidé ho ale chtějí dál před 3 hodinami | Petr Miler

Je to jeden z jasných důkazů o tom, že směr, kterým se ubírá automobilový průmysl, není ten, jímž se ubírá zájem zákazníků. Ti by nadále chtěli auta s velkými motory, automobilky je přesto přestávají nabízet.

Vzhledem ke směřování automobilového průmyslu v posledních letech vznikl v mnoha lidech dojem, že auta s tříválcovými litrovými motory, hybridy nebo dokonce elektromobily se rozmáhají v nabídce z vůle jiných zákazníků nebo automobilek, které tato řešení začala nabízet jako technicky lepší. Není tomu tak a lidé zajímající se o auta to dobře ví, těm ostatním to ovšem málokdo řekne.

Výjimkou se nedávno stal šéf nově zrozeného koncernu Stellantis, který smutnou pravdu popsal zcela otevřeně, když uvedl: „Vědecké rozhodnutí o volbě této technologie nebylo učiněno automobilovým průmyslem.” A ještě to jednou zopakoval. Je to pochopitelně politické rozhodnutí, které v technické rovině obtížně ospravedlnitelné změny nutí jak automobilkám, tak zákazníkům.

Kdybyste pochybovali o tom druhém, stačí se podívat na zájem spojený s motory, které jsou postupně vyřazovány z nabídky. Kdyby šlo o lidmi nechtěné věci, logicky by musel být problém je vůbec prodat, on je ale spíše problém je koupit. Protože jakmile se ukáže, že nějaký objemný motor končí v nabídce toho či onoho vozu, jen se po něm zapráší.

Důkazem budiž dnes už opravdu starý Dodge Durango, který poprvé dorazil na trh již v roce 2011. Stačilo ale osadit vůz 6,2litrovým osmiválcem, jemuž kompresor IHI dopomáhá k výkonu 720 koní a rázem vznikla verze SRT Hellcat, která se vyprodala dříve, než fyzicky dorazila do prodeje. Automobilka jej prodává 82 490 USD (něco přes 1,7 milionu Kč) a původně chtěla vyrobit pouze limitovanou sérii dvou tisíc exemplářů, která byla již dříve vyprodána a nyní měla být postupně vyrobena.

Touto dobou tedy mělo být Durango SRT Hellcat technicky po smrti, ale není - firma pro velký zájem produkci navyšuje, zatím o 50 procent. „Kdykoli pošlete do prodeje vůz s omezenou produkcí a plánujete postavit méně jednotek, než je počet prodejců Dodge po celé zemi, riskujete, že mnoho zákazníků zůstane velmi nešťastných,” řekl ke změně plánů šéf Dodge Bob Borderdorf. „Když jsme tedy dokončili plány na výrobu tohoto SUV, našli jsme způsob, jak přesunout některé 6,2litrové motory Hellcat z jiných modelů, abychom zajistili uspokojení každé objednávky v našich systémech. Nechtěli jsme tyto zákazníky zklamat a chtěli jsme najít způsob, jak zajistit, aby byli součástí Brotherhood of Muscle (nechceme to překládat, ale doslova jde o Bratrství svalu, přeneseně Spolek příznivců muscle cars - pozn. red.),“ dodal Broderdorf.

I tyto plány ale už byly změněny, neboť zatímco dosud Dodge počítal s tím, že dodatečně uspokojí jen existující objednávky, nově říká, že je možné zajít k dealerovi a učinit zcela novou. Je tedy docela dobře možné, že vyrobených kusů bude ještě víc, alespoň dokud se za Durangem SRT letos nezavře voda. Kvůli nezájmu to ale zjevně nebude, důvodem budou jen emisní a spotřebové limity diktované shora.

Dvoutisícová produkce Dodge Durango SRT Hellcat se vyprodala za pár týdnů. Značka tak navýšila jeho výrobu nejméně o dalších tisíc kusů, ovšem jen pro letošek, příští rok pošle 6,2litrový osmiválec se 720 koňmi do důchodu. Pro nezájem to samozřejmě nebude, důvodem jsou emise a spotřeba. Foto: Dodge

