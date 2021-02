Automobilka ohlásila konec modelu pro nezájem, jeho prodeje stouply o 221 % před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Řada automobilek má dnes problémy s odbytem některých modelů a obvykle tápou, jak situaci zachránit. S trochu svérázným návodem na zlepšení přichází Toyota - řekněte lidem, že už jim to či ono auto neprodáte.

Automobilovým průmyslem dál zmítá chaos, jak jsme naposledy probírali včera. Výkyvy na straně nabídky i poptávky se neustále vrací a efektivní výrobu či distribuci aut fakticky znemožňují. To je ale obecný stav věcí, který v dílčích případech komplikuje ještě docela jiná záležitost - do značné míry nevyzpytatelné výkyvy v zájmu o určité modely.

Automobilky mají zkrátka určitou celkovou výrobní kapacitu, kterou rozdělují mezi jednotlivé modely podle očekávaného zájmu o ně. Je to něco, co musíte správně odhadnout, nedá se na to dost dobře reagovat ad hoc, neboť klíčové komponenty musíte objednávat s nejméně mnohaměsíčním předstihem. Obvykle to není až tak složité, neboť zájem o většinu modelů stabilní a skokově se nemění. Ne tak v posledním roce.

O některé vozy zájem v době pandemie je, o jiné ne a někdy jsou to zvláštní posuny. Z praxe mohu posloužit informací od jednoho známého, zájemce o nový Chevrolet Corvette. Objednal si jej již loni s tím, že by mu měl být dodán začátkem letošního roku. Jenže automobilka zoufale nestíhá, a tak jej letos automobilka informovala o tom, že odkládá datum dodání na letošní prosinec. Není divu, že v reakci na objednávku zrušil, je to příliš pozdě, což výrobce pochopitelně přijal. V reakci na to mu ale dal poukaz na slevu v přepočtu 107 tisíc Kč, pokud si koupí Chevrolet Camaro. Toho pro změnu firma vyrábí příliš.

Není těžké domyslet si, co se stalo - Američané podcenili zájem o Corvette, ale přecenili zájem o Camaro a teď na to doplácí. Ani poukázky na 107 tisíc pak nezabírají, známý chtěl novou Vette s motorem uprostřed, ne pony car s V8 vpředu. Vybruslit z této patálie bude složité a drahé, zkušenost Toyoty s jiným neprodávaným modelem ale dává - s nadsázkou řečeno - návod na efektivnější řešení.

Jak jsme nedávno probírali, Toyota končí s Land Cruiserem 200. Ve většině případů jej nahradí novým modelem 300, pro omezený zájem ale v USA Toyota oznámila, že tam skončí zcela. Kde kdo by si mohl myslet, že dealery bude čekat dlouhé a bolestivé období vyprodávání skladových aut, ale ouha, stal se pravý opak.

Toyota informuje, že letos v lednu vzali zájemci o Land Cruiser dealerství útokem a koupili o 221 % více aut než v lednu 2020. V absolutních číslech jde o 689 aut, což jen podtrhuje, že zájem dříve byl opravdu malý, ale prodat skoro 700 drahých SUV za měsíc není málo ani pro Toyotu, ani v USA. Automobilka tak podle svých slov zvažuje, zda s tímto modelem skutečně skoncuje, neboť vysoký zájem prý trvá a ukazuje, jak silnou skupinu tradičních zákazníků má. Ty doslova vylekalo, že by si Land Cruiser už nemohli koupit, a tak vyrazili pro nový.

Jestli to Japonci skutečně udělají, ukáže čas, na každý pád je to inspirativní. Docela by nás zajímalo, co by se stalo, kdyby Chevrolet oznámil, že s Camarem končí, i to má jistě spoustu tradičních zákazníků. Otázkou ovšem je, zda by to pak nemusel říkat každé tři měsíce, aby prodeje udržel nahoře...

Toyota Land Cruiser 200, zde ve verzi pro Evropu, brzy skončí. Někde bude nahrazena novou generací, v USA ale ne a právě tato zpráva nebývale nakopla zájem o dosavadní provedení. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

