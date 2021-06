Automobilka přestala do aut montovat systém start-stop, lidem ještě přidá 1 000 Kč před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Zní to příliš dobře na to, aby to byla pravda? Jenže ona to je pravda, potíž je snad jen v tom, že nejde o projev rebélie proti normám tlačícím toto řešení do aut, ale o z nouze ctnost.

Nepatříme zrovna mezi příznivce start-stopu, tedy systému automatického zhášení motorů v autech při jakémkoli zastavení. Důvody jsme probírali mnohokrát, poprvé už před 10 léty a poté se k věci ještě několikrát vrátili. Jde o řešení s velmi diskutabilním přínosem z hlediska spotřeba paliva, ale zcela neoddiskutovatelnými nedostatky od uživatelských nepříjemností až po dlouhodobý dopad na životnost motoru. S kolegy v redakci tak tento systém vždy vypínáme - buď hned po každém startu, nebo dlouhodobě, pokud to softwarová modifikace u našich vlastních aut dovolí.

Tento systém se rozmohl v autech jen kvůli tomu, že v cyklech měření průměrné spotřeby paliva (a tedy i emisí CO2) zlepšuje konečnou bilanci, což automobilkám snižuje jejich potenciální postihy za vykázané nadlimitní hodnoty. Nebýt této motivace, start-stop by se z výše zmíněných důvodů nikdy tak dramaticky nerozšířil, natož aby byl automatickou součástí prakticky každého auta včetně těch sportovních či jakkoli jinak výjimečných. V nových autech ho tedy obvykle jen přibývá, teď ale hned z několika z nich ubyl.

Americký koncern GM oznámil, že od 7. června přestal montovat start-stop do modelů Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, Chevrolet Silverado 1500, GMC Yukon, GMC Sierra a Cadillac Escalade, tedy do řady velkých aut s motory V8 a 10stupňovými automatickými převodovkami. Jako by to samo o sobě nebylo pro odpůrce start-stopu dobrá zpráva, automobilka přidá jako kompenzaci 50 dolarů, tedy něco málo přes 1 000 Kč.

GM ale bohužel ve světlé chvilce nepřišel na to, že týrat motory 5,3 nebo 6,2 V8 vypínáním každých pár sekund je horší než lepší, došly mu čipy pro elektroniku, která tento systém obsluhuje. A protože chce vozy udržet ve výrobě, raději z nich počínaje zmíněným datem odstranil start-stop tušíc, že to kupce neodradí. A věříme tomu, že se nemýlí, jakkoli i své příznivce tento systém jistě mít bude.

Automobilka dodává, že krok bude mít za následek drobné zvýšení průměrné spotřeby, je ale třeba dodat, že jak kde - při dálničních přesunech je start-stop jen balast navíc, ve městě v tomto směru jistě zafunguje. Ovšem za jakou cenu - běžící motor může být skoro věčný, pořád zhasínající ani omylem.

Chevrolet Tahoe je jedním z modelů, které přišly o start-stop. Litovat podle nás není čeho, majitelé k tomu dokonce dostanou tisícovku od cesty. Foto: Chevrolet

Zdroj: General Motors

