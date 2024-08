Automobilka u nového modelu nabídla po čase oba typy převodovek. A manuál rázem volí 70 procent kupců před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Ještě pořád si myslíte, že manuální převodovky lidé nechtějí? Že zejména u sportovních a výkonných aut je jasnou volbou automat? Běžte s těmi názory do Pagani, vyvedou vás tam z omylu.

Před dvěma lety představila italská automobilka Pagani svůj teprve třetí model, a sice kupé Utopia. Stejně jako předchozí Zonda a Huayra i tento vůz disponuje dvanáctiválcovým motorem z produkce AMG, nicméně jeho výkon vzrostl na 864 koní a točivý moment na 1 100 Nm. Novinkou je ovšem širší nabídka převodovek než kdy dříve. Zonda totiž původně byla k dispozici pouze s manuálem, zatímco Huayra pro změnu přepřáhla na automat. V mezičase pak sice dorazily i mnohé zakázkové varianty se samočinným či naopak ručním řazením, šlo však o ojedinělé případy stvořené na přání konkrétních klientů.

Utopia se liší tím, že manuál i automat mohou zákazníci volit od počátku. Za oběma sedmistupňovými skříněmi stojí britská společnost Xtrac, se kterou Pagani již nějakou dobu spolupracuje. Aktuálně pak má daleko více práce s tou, která je doplněna třemi pedály, pádla pod volantem hrají spíše až třetí housle. „V současnosti víc než 70 procent zákazníků volí manuální převodovku,“ potvrdil tuto skutečnost obchodní ředitel automobilky Hannes Zanon koelegům z Motor1.

Zároveň dodal, že pro Pagani nešlo o jednoduchou záležitost, neboť vhodná skříň na trhu v podstatě neexistovala. „Bylo pro nás obtížné ji vyvinout, neboť to znamenalo, že nejprve musíme vyvinout specifické komponenty, které na trhu nejsou. Musíte vyvinout převodovku a spojku, jenž snesou takovou zátěž, a stále vám přinesou ty správné pocity. Je třeba, aby vše bylo řiditelné a snadné na obsluhu, a přesně takové vše je. Bylo to poprvé, co jsme přišli s vlastní spojkou,“ udáví dále.

Zrovna na tento díl byl kladen velký důraz, neboť obecně zabere velmi dlouhou dobu, než klientela Pagani přijede na výměnu spojky. „Běžně je mění po najetí 20 až 25 tisíc kilometrů, a to zde přitom mluvíme o poměrně agresivní jízdě,“ upřesňuje Zanon. Bylo tedy třeba přijít s materiálem, který je robustní, stejně jako muselo Pagani ponechat věci co nejjednodušší. Čím komplexnější by totiž skříň byla, tím více by hrozilo, že zákazníci budou muset zapomenout na své zvyky. A to bylo nepřijatelné.

Italové dosud vyrobili 40 kusů Utopie, jen dvanáct z nich tedy disponuje automatem. Není to ale až tak překvapivé, neboť z manuálu se stal ohrožený druh. Momentálně jej už u mnoha aut nenajdete, na dvojici pedálů začíná ve velkém přepřahat i mainstream. Řadu lidí totiž už ruční řazení neláká, to je pravda, ale primárními motivy automobilek k takové sázce na jediné řešení byly emise, snazší sladění s bezpečnostními systémy, snížení vývojových nákladů, zvýšení úspor z rozsahu apod. Tohle nás jako zákazníky nezajímá, nic z toho, přesto nám automobilky jako VW vzkázaly, že pro ně nic neznamenáme a udělaly si to, co samy chtěly. Pagani dalo zákazníkům možnost volby a boduje. Zejména v případě vrcholných sportovních aut je to jasný trend, lidé jsou dnes dokonce ochotni si za ruční řazení připlácet. Tak proč je zanedbávat?

Utopia je k mání se sedmistupňovým manuálem a automatem britské firmy Xtrac. Klientela zatím sahá hlavně po ručním řazení. Foto: Pagani Automobili

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.