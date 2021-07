Automobilka odhalila největší karbonová kola světa, bohužel pro „špatný” vůz před hodinou | Petr Prokopec

Snižovat hmotnost má vždy smysl, zvlášť tu neodpruženou. Přesto máme pocit, že nabízet unikátní karbonová kola zrovna pro model, jehož hmotnost činí 2,5 tuny, není dvakrát rozumné.

V roce 2013 přišel Koenigsegg s novým výbavovým prvkem. Zákazníci švédské značky si tehdy jako první na světě mohli pořídit karbonová kola a jelikož Agera R, která jimi byla vybavena, váží pouhých 1 330 kilogramů, byl to krok posouvající už tak extrémní schopnosti vozu ještě dál. Ráfky z uhlíkových vláken byly v tomto případě oproti hliníkovým lehčí o 40 procent, jejich nasazení tak výrazně zlepšilo jízdní vlastnosti. Nebylo tedy překvapivé, že po nich sáhla hezká řádka klientů. Stejně jako nikoho nezaskočilo, když se daná „móda“ vzápětí rozšířila i u Ferrari, McLarenu nebo Porsche.

Nyní se svou troškou do mlýna přichází Bentley, nejsme si ale jisti, jestli tomu freneticky tleskat. Britská automobilka totiž nehodlá karbonová kola nabízet pro model Continental GT v jeho vrcholné verzi Speed, jakkoliv i to se nejspíše časem stane. Zprvu je totiž dostane Bentayga, tedy 2,5tunové SUV, u kterého to skoro nedává smysl. I když neodpružená hmotnost není to samé, co ta odpružená, v případě tohoto auta se obávám, že málokterý z majitelů po nasazení karbonových kol zaznamená jediný rozdíl.

Britové nicméně dodávají, že benefit karbonových kol je dlouhodobý. Ta hliníková totiž během užívání mohou změnit odklon až o 1 stupeň, což následně snižuje přilnavost. Stejně jako můžete počítat s nestejným sjížděním pneumatiky, byť rozdíly jsou v tomto případě drobné. S karbonovými ráfky se ale takového nežádoucího opotřebení bát nemusíte. Jakkoliv obavy byste měli mít u obrubníků, neboť nahrazení takového kola nabízeného ve 22palcové velikosti rozhodně nebude levné.

I v tomto ohledu zde ale nakonec máme benefity. U konvenčních kol totiž s příchodem první praskliny začíná docházet k pozvolné ztrátě tlaku v pneumatikách, která je postupně větší a větší. V případě karbonových kol se ale nejprve začínají třepit uhlíková vlákna. Vypouštění pláště je tedy daleko pomalejší, načež má řidič třeba v případě náhlého incidentu dostatek času na to, aby bezpečně zastavil. Není tak překvapivé, že Bentley poslalo ráfky do testů TUV, jimiž úspěšně prošly.

Lze už jen zmínit, že Britové zatím nepřišli s cenami, karbonová kola nicméně budou nabízet od podzimu pro SUV Bentayga skrze divizi Mulliner. S nízkými sumami se tedy rozhodně nedá počítat, zvláště když jde o největší kousky svého druhu na světě. Bentley na jejich vývoji a výrobě spolupracovalo s firmou Bucci Composites a souběžně s nimi zákazníkům může nabídnout i karbonový čelní splitter, nástavce prahů a zadní difuzor. Škoda jen, že zatím pouze na autě, jemuž sice sluší, ovšem smysl zde opravdu dávají jen malý, pomineme-li tedy klasické: „A holky budou koukat...”

Bentley Bentayga váží 2,5 tuny a i když snížení neodpružené hmotnosti o 24 kilo je docela výrazné, poznat to zrovna na tomhle autě bude složité. Benefitů sice karbonová kola nabízí více, jejich jistě enormní cenu to ospravedlní leda technická či vizuální výjimečnost. Foto: Bentley

