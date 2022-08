Automobilka začala vykupovat zpět jen 4 měsíce prodávaný elektromobil. S fatálním problémem si neví rady, bojí se ostudy před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Něco takového automobilová historie nepamatuje. Případy problémových vozů, které výrobce nakonec raději vykupoval zpět, už známe, ale aby taková nabídka přišla pouhé čtyři měsíce po zahájení prodejů? To svět ještě nezažil.

Nebýt hořkosti kolem politických tlaků, mohla by elektrická auta být pro zákazníky jen zdrojem nadšení - jsou novou nabídkou, která rozhodně má své specifické přednosti. Pro automobilky se ale elektrické vozy už mnohokrát v historii ukázaly být velkým problémem, protože přichází s řadou pořádně nevyzkoušených novinek, které se zejména v delším časovém horizontu stávají zdrojem obtížně řešitelných patálií. Ty vedly k drahým svolávacím akcím či ještě dražším zpětným výkupům, takový koncern GM by o tom mohl vyprávět.

Své o tom teď poznává Toyota, akorát s jedním podstatným rozdílem. Kritický problém neřeší 3 nebo 5 let po začátku prodejů, řeší jej 4 měsíce po začátku prodejů. A je tak zoufalá, že raději rovnou lidem nabízí odkup, protože s problémem si neví rady a bojí se ostudy s tím spojené. Týká se totiž jejího prvního pořádného elektrického auta, SUV s potrhlým a nezapamatovatelným jménem bZ4X, které - když si utrhne ostudu - může značně poznamenat snahy japonské značky bodovat s podobnými vozy v budoucnu.

O tomto případu jsme vás informovali před měsícem a půl, kdy Toyota (i se spolupracujícím značkami nabízejícími klony téhož vozu) žádala majitele, aby s nimi okamžitě přestali jezdit. Důvody skutečně nejsou banální: „Po ujetí omezeného množství kilometrů se mohou všechny šrouby náboje kola povolit až do té míry, že z vozu může upadnout kolo. Pokud se to stane za jízdy, může to způsobit ztrátu kontroly nad vozem a zvýšení rizika nehody,” uvedla tehdy automobilka diplomaticky k materiálům ke svolávací akci. Ta stále běží, problém je v tom, že Japonci ani jeden vůz neopravili.

Není to leností nebo nedostatkem dílů, neví jak na to. Ačkoli Toyota proslula kvalitou a spolehlivostí, nedokáže ani po měsíci a půl od vyhlášení svolávačky určit, proč autům kola padají. Může být ráda, že tu nejde třeba o baterii, souvislost s elektrickým pohonem je tak nejasná. Souvislost s čímkoli je nejasná, automobilka prostě nemá tušení, proč se to děje. A bez diagnózy není efektivní léčba.

Zákazníkům tak rozeslala dopis, který můžete vidět níže. Nadále je prosí, aby s auty nejezdili, nabízí jim úhradu nákladu na zapůjčení náhradního vozu, paliva do něj a nebo až 5 tisíc dolarů (120 tisíc Kč) na platbu za jiný vlastní vůz, pokud místo zápůjčky šli touto cestou. K tomu přidá dobíjení zdarma až do roku 2024. To je nesmírně velkorysé a ukazuje to, jak moc se firma bojí ztráty renomé svých elektroaut, což nakonec nejvíce podtrhuje alternativní nabídka: Pokud jste v bZ4X ztratili víru, firma vykoupí auto zpět.

Opravdu nevíme o případu, kdy by nějaký výrobce aut po pouhých 4 měsících prodejů určitého modelu nabízel nepodmíněný zpětný odkup (jakkoli detaily se budou lišit podle místa pořízení), to je zcela bezprecedentní. Nakonec je ale otázkou, zda až taková snaha zamést vše pod koberec není spíše kontraproduktivní - jen zviditelňuje, jak moc si Toyota neví s tímto problémem rady konstruktivnějším způsobem a jak zoufale se snaží zákazníky přivést na lepší myšlenky.

Pokud máte Toyotu bZ4X, stále platí, abyste s ní nejezdili - může z ní upadnout kolo a Toyota neví, proč se to děje a jak to spravit. Lidem tak nabízí i zpětný odkup jejich aut, i když je mohou mít nanejvýš pár měsíců. Vážně, podívejte se na dopis níže. Foto: Toyota

Zdroje: Toyota, Subaru, Reuters

Zdroj: OutofSpecDave@Twitter

Petr Miler

