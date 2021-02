Automobilka zkusila obejít dealery na jednom ze svých největších trhů, ti jí to vrací i s úroky před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Výrobci aut se neustále snaží zlepšit svou pozici na trhu a jejich vlastní dealeři jsou jedním z cílů. Už mají auta jen předávat, nikoli prodávat, pokus Hyundai zavést takový model v Rusku ale naráží na nebývalý odpor.

Loni začal světu zatápět koronavirus a na spoustě míst, Českou republiku bohužel nevyjímaje, to dosud nevzdal. Ne pro každého a ve všem ale příchod pandemie znamenal čáru přes rozpočet. Nová situace začala měnit mimo jiné zažité pořádky spojené s nákupem nových vozů, neboť více či méně zavřená dealerství přestala plnit část svých funkcí - vybírat si nový vůz obcházením prodejců je prakticky nemožné.

To je vítr do plachet některých automobilek, které už se delší čas snaží prodávat auta zákazníkům co možná nejčastěji přímo a z dealerství udělat nanejvýš předávací a servisní místa. Dříve to vypadalo jako projev hamižnosti, ve stínu pandemie to lze snadno prezentovat jako nutnost a cestu k udržitelnější budoucnosti.

Tyto snahy tak dorazily i do míst, kde byli dosud zákazníci ochotni touto cestou auta nakupovat jen ve velmi omezené míře. Řeč je o Rusku, kde si lidé v roce 2019 mohli přes internet jako první pořídit jeden z 300 kusů žhavé novinky, která by jim pak byla dovezena přímo domů. Nevypadalo to nezajímavě, celá akce ale skončila naprostým fiaskem, když z 300 vyčleněných aut byla takto prodána jen 2 (dvě). A to šlo o jinak velmi žádané SUV-kupé Arkana, problémem byl tedy skutečně jen způsob prodeje, nikoli auto samotné.

Hyundai se ale tímto nenechalo odradit a už loni odhalilo plán prodávat v Rusku do roku 2025 přímo 50 procent všech aut. V případě celé poloviny prodejů by tedy byli dealeři prakticky obejiti, neboť by nanejvýš (část předání by zařídila pro to zřízená centra automobilky) zajistili fyzické dodání vozu za paušální, předem stanovenou odměnu. Na některých trzích to možná Korejcům projde, v Rusku se ale dealeři postavili na zadní a o něčem takovém odmítli byť jen uvažovat.

Informuje o tom ruská dealerská asociace ROAD sdružující přes 1 250 dealerství a mezi nimi i 190 prodejců Hyundai. Na tu se nyní automobilka obrátila s poněkud zoufalou prosbou situaci konstruktivně řešit, neboť Rusko je pro ní jedním z největších trhů vůbec (spolu se sesterskou Kiou tam prodává až na 400 tisíc aut za rok a je jediným blízkým konkurentem Lady), nezdá se ale, že by měla šanci na úspěch. Hyundai by rádo, aby se do programu zapojilo asi 150 ze 190 ruských dealerství, zatím to ale vypadá na čistou nulu.

„Spuštění takového projektu by pro dealery Hyundai znamenalo ztrátu podstatné části zisku kvůli ztrátě přímého kontaktu s kupujícím a neprodejem dodatečných produktů, jako jsou úvěry, pojištění nebo obchod s auty na protiúčet. Snaha o pokračování této distribuční politiky bude znamenat ztrátu investic dříve učiněných dealery do výstavby a dalšího rozvoje showroomů Hyundai,” říká ROAD rezolutně v oficiální reakci. Podle asociace by tento postup dealery „zruinoval” a vedl ke konci řady z nich.

Prodejci tak chtějí docílit toho, aby něco takového bylo zakázáno novým zákonem na federální úrovni. A obrátili se i na antimonopolní úřad, aby chránil jejich zájmy. Hyundai se tak skutečně nesetkalo s vstřícnou odezvou, jakkoli stále věří, že online prodeje jsou jeho budoucností a na plánu realizovat polovinu prodejů online do čtyř let trvá.

Jsme zvědavi, jak to zrovna v Rusku dopadne - v tomto specifickém prostředí nelze jednoduše říci, že automobilka má navrch a dealeři se budou muset podřídit. Pokud se ji ale zmíněný plán realizovat nepodaří, nemusí možná až tak litovat, alespoň pro tuto chvíli. Soudě podle zmíněné reakce na jinak propracovanou akci Renaultu kolem velmi žádaného vozu Rusové na online prodej příliš připraveni nejsou.

Hyundai přímý prodej aut částečně nebo zcela obcházející dealery rozjelo na jiných trzích už dříve. Teď by jej rádo ve velkém spustilo v Rusku, ze strany dealerů ale narazilo na velký odpor. Foto: Hyundai

