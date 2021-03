Automobilky mají další problém, aut se bude vyrábět ještě méně než dnes před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Automobilový průmysl stíhá rána za ranou, které způsobují nenadálé výkyvy na straně nabídky i poptávky. Nejnověji jde znovu o výrobu, firmám došla pěna na výrobu sedadel.

Minulý rok byl pro automobilový průmysl velmi komplikovaný, v důsledku koronaviru padaly prodeje prakticky všude a u všech zúčastněných. Není tedy překvapením, že s letoškem byly spojovány naděje, aktuálně však začíná být jasné, že z mizérie se jen tak nedostaneme. Zejména ve velké části Evropy nadále platí mnohá omezení a do Velikonoc tomu nejspíše nebude jinak. Mimo to musíme připomenout také chybějící čipy, kvůli kterým na došlo k omezením řady továren, pokud nenastalo jejich úplné uzavření.

Jistě nejsme sami, kdo si přeje, aby tohle už skončilo, realitou bohužel pravý opak a výrobce stihl další problém. Ten souvisí s nedávnými extrémními mrazy, které postihly Texas a další jižní státy USA. V důsledku toho se přitom neocitly bez elektrické energie miliony domácností, ale také celá řada strategických podniků. Mezi ně patří i ropné rafinerie, jejichž primárním produktem jsou pochopitelně pohonné hmoty. Při jejich výrobě však jako vedlejší prvek vzniká i oxid propylenu.

Pro automobilový průmysl jde o velmi důležitý prvek, s jehož pomocí totiž vzniká polyuretanová pěna používaná pro výrobu sedadel. A přestože k rafinaci ropy dochází i na mnoha dalších místech světa, je jej na trhu nedostatek. Kolegové z Auto News s odvoláním na zdroje v branži, které se nepřály být jmenovány, uvádí, že dodavatelé sedadel nestíhají a na odstávky výroby aut dojde už od pondělí 8. března. V návaznosti na to pak mají dále omezovat montážní linky i automobilky, které bez sedadel nejsou s to auta rozumně dokončit.

Půjde nepochybně o dočasný problém, ale to nakonec platí o všem zmíněném. Další zádrhele jsou to poslední, co automobilky v tuto chvíli potřebují a vzhledem k současným logistickým trendům, v nichž „sklad” je skoro sprosté slovo, znamená jakékoli zpoždění dodávek čehokoli další komplikace.

Jsme přitom zvědavi, zda přijdou ještě další „morové rány“, či zda tato je poslední a branže se začne pozvolna zdvihat od dna. Zatím tomu ale příliš mnoho šancí nedáváme. Jak již bylo zmíněno, mnohé země budou uzavřené minimálně do Velikonoc, čemuž již výrobci uzpůsobují své produkční kapacity. To ovšem může vyústit v nedostatek dalších stěžejních komponentů, jejichž dodavatelé si budou muset místo automobilek najít nové odběratele. Či taktéž omezit výrobu. To poté ale následně může vést k dalším výpadkům, a tak pořád dokola a dokola.

Automobilkám dochází sedadla, neboť se vyrábí málo pěny potřebné pro jejich výrobu. Jde primárně o americký problém (na fotkách Ford Explorer King Ranch Edition), vzhledem k provázanosti dodavatelských řetězců by ale mohl zakrátko zasáhnout i Evropu. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec