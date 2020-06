Autopilot Tesly znovu totálně selhal, „přehlédl” náklaďák ležící napříč dálnicí před hodinou | Petr Prokopec

Je to další ukázka toho, jak daleko jsme od chvíle, kdy by řízení aut mohly převzít stroje. Co by člověk zaznamenal již zdálky, to technologie Tesly nezvládla ani zblízka, ležící náklaďák zcela ignorovala.

Fungování lidského vědomí je velice komplikované. Přestože se plně dovedeme soustředit na jednu věc, často nám utečou myšlenky jinam. Záleží na tom, jak velkou prioritu náš mozek právě prováděné činnosti dává. Jdeme-li po širokém a prázdném chodníku, o chůzi se začne starat podvědomí a my můžeme přemýšlet třeba nad čímkoliv jiným. Pokud se ale z chodníku stane úzká lávka nad propastí, nebude pro vás existovat nic jiného na světě. Tak tomu je i v autě, kdo by na prázdné silnici dokázal udržet plnou pozornost na řízení?

V tu chvíli se hodí pomoc stále četnější armády elektronických pomocníků, kteří kontrolují nejen pozornost, ale také slepé úhly či odstup vozu vepředu jedoucího vozu. A pokud je jakýkoliv článek v řetězci vyhodnocen jako problematický, jste varováni či technologie rovnou převezme kontrolu nad vozem. Tedy převzít by ji měla, zvláště pokud je o to spuštěním příslušné funkce „požádána”. Nicméně jak již víme nejen z automobilové praxe, elektronika povětšinou nefunguje přesně v ten moment, kdy ji nejvíce potřebujeme.

Dokládá to také další incident Tesly, který se odehrál v momentě, kdy byl v autě aktivovaný Autopilot. Majitel elektrického sedanu uháněl po jedné z tchajwanských dálnic, kde narazil do náklaďáku. Ten se ovšem nepohyboval ve špatném úhlu, nýbrž stál převrácený napříč komunikací a před Teslou nejel vůbec nikdo. Vidět jej tedy na dálku musel i slabozraký, natož pak systém, který je dle svých tvůrců nejlepší na celé planetě. Nyní se nicméně znovu potvrdilo, že do takového stavu má opravdu daleko.

Autopilotu Tesly chybí LiDAR, který Elon Musk dlouhodobě odmítá jako zcela zbytečný. Místo toho si vystačí s kamerami a senzory, jež ovšem dlouhodobě mají problém zachytit světlé objekty za jasného slunečného dne, a to i pokud stojí. To je větší problém než u konkurence, a to hlavně kvůli názvu, který je zavádějící a slibuje více, než dokáže splnit. A jakkoliv před tím majitelé byli již mnohokrát varováni, stále na něj slepě spoléhají.

Přesně to ostatně dle svých slov udělal i majitel vozu. Třiapadesátiletý muž jménem Huang uvedl, že převrácený náklaďák sice viděl, ovšem předpokládal, že na něj Autopilot zareaguje. Nicméně nedošlo ani k vyhnutí, ani k aktivaci autonomních brzd. Když tedy Huang viděl, že technologie selhala, začal brzdit sám. Ovšem bylo již pozdě, následně tak došlo ke kolizi. Při té řidič pomalu jen zázrakem utrpěl pouze drobnější poranění - narazil naštěstí do návěsu, který nebyl zrovna plný kamení, takže naboural „do měkkého”.

Zas a znovu se tedy ukazuje, že technologie Tesly má velké limity. A jakkoliv může být užitečná ve chvíli, kdy ji berete pouze za asistující, ve chvíli, kdy jí zcela předáte kontrolu, je opravdu nebezpečná. Ostatně z videa je jasně patrné, že vůz neohrozil na životě pouze svého majitele, ale i řidiče onoho náklaďáku, který nerozumě postával před středovými svodidly. Jsme zvědaví na reakci Tesly, nicméně přiznání chyby to asi nebude, to se ve Fremontu nenosí.

Co by viděl pomalu i slepý, s tím má Tesla evidentně nemalé problémy. Model 3 tak i přes aktivovaný Autopilot narazil do vpředu stojícího převráceného náklaďáku

Zdroj: Inside EVs

Petr Prokopec