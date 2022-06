Autu s integrovaným držákem kapesníčků může závidět celé Simply Clever Škody, o ceně ani nemluvě včera | Petr Miler

Člověk by čekal, že všechny chytré automobilové vychytávky už byly vymyšleny, tohle jsme ale v masově vyráběném autě ještě neviděli. A není zajímavé jen tím, jde o roztomile pojatý retro stroj za malé peníze, u nás už ho ale nekoupíte.

Moderní auta se často snaží působit drsně a maskulinně, až to někdy přehání. Chápeme, že kupci si na takové věci potrpí, když se ale i městská mini s litrovými tříválci snaží tváři, jako by právě omylem opustili závody Formule 1, něco je špatně. Ohromit designovým ztvárněním lze přece i úplně jinak.

Jednu z cest ukazuje v posledních letech Suzuki, které sází spíše na jemnost a nevtíravost, ale ne nutně nudnost. Platí to i u nás, ještě citelně dále ale v tomto směru zachází v Japonsku, kde stále prodává u nás dříve též dostupný model Alto. Spadá kategorie tzv. kei cars, tedy velikostně i technicky značně omezených vozů, se kterými jsou v zemi vycházejícího slunce spojené rozličné daňové výhody. K dispozici je v řadě verzí, přičemž ta nejnovější si říká Lapin LC. A má čím zaujmout.

Je to stroj pojatý nepřehlédnutelně v retro-stylu, přičemž Evropanům nejvíce připomene legendární Renault 4 z 60. let minulého století. Japonci jím ale prý ve skutečnosti navazují na Suzuki Forte 360 ze stejného období, tak či onak je to docela roztomilé auto, které umí oslovit svou staromódní venkovní vizáží. Nejzajímavější je ale uvnitř, kde je na jednu stranu též pojaté starosvětsky, na tu druhou ale čítá několik pozoruhodných vychytávek.

Na první pohled vypadá nudně jednoduše, tedy pomineme-li sedadla čalouněná hnědou kůží a hodně klasicky vyhlížející látkou. Či viditelné barevné kombinace vůbec. Z palubní desky i dalších částí vnitřku lze ale vysunout pozoruhodné vychytávky - i držáky na nápoje, brýle či „ženské věci” umí zaujmout, nejvíce nepřehlédnutelný je ale držák kapesníčků integrovaný přímo do palubky. Ten se může hodit, třena až bude Petr Fiala oznamovat další plánované schodky státního rozpočtu...

Se vším jdou dohromady dostupné barvy karoserie čítající pouze růžovou, zelenou, béžovou, modrou a hnědou. Tedy pomineme-li dvojbarevná provedení, kdy střecha může zůstat hnědá či béžová bez ohledu na pojetí zbytku vozu. Technika je pak klasická - tříválec s objemem 0,66 litru, s 64 koňmi a automatem CVT. Do města v pořádku a jinde kei cars stejně skórovat nemíní.

V tomto ohledu se sluší dodat, že jde docela levné zboží. I takto stylově pojaté Alto Lapin LC přijde jen na 1 409 100 jenů, tedy asi 245 tisíc Kč, k dispozici je ale jen v Japonsku. Můžeme jen závidět, za tyto peníze u nás dnes nekoupíte prakticky nic, natož abyste dostali stylový městský vůz s řadou vychytávek uvnitř.

Suzuki Alto Lapin LC je stylový městský prcek s řadou vychytávek a nízkou cenou. Škoda, že zemím EU jsou dnes taková auta prakticky zapovězena. Foto: Suzuki

