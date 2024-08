Bentley chce, aby logo na přídích jeho aut skutečně létalo, bizarní řešení už si nechalo patentovat včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Říká se mu „létající B”, ale to jen proto, že jeho vizuální ztvárnění létající objekt připomíná. Automobilka chce zajít dál a po svítících logách očividně touží nabídnout t fyzicky létající.

Pokud se lidstvo chce posunout dále nezbývá mu nic jiného než bádat a dokola hledat a nacházet nová řešení. I to je důvod, proč jsme proti nařizování čehokoli - libovolné dnes známé technické řešení může a nemusí být tím nejlepším za 10 a víc let. Však nikdo neví, jakého průlomu v jakém oboru bude v dohledné době dosaženo a co to následně může znamenat pro automobilovou branži.

Ostatně se podívejte, s jakými patenty automobilky čas od času přijdou. Třeba Ford pracuje na systému, jenž by z vašeho vozu udělal policejního informátora, který bude strážcům zákona reportovat každé pochybení. Za to modrému oválu asi jen málokdo poděkuje, stejně jako nadšení nebudí třeba 14stupňová převodovka Toyoty. V obou případech ostatně může jít i o slepou uličku vývoje. Jenže dokud to výrobci nezkusí, jistě to vědět nebudou. Ale tak to má být, i chybami se člověk učí.

Nyní tu máme další patent, který působí poněkud rozporuplně, i když ne tak moc jako ten zmíněný od Fordu. Zasadilo se o něj Bentley, které zjevně chce osadit svá auta logem létajícího B, jak si všimli kolegové z Auto Guide. Že už takové Bentley mají? Ano, ale jen na oko, ve skutečnosti logo zůstává pořád na přídi auta, maximálně zmizí do jeho útrob, aby jej nikdo neukradl.

Nyní by skutečně fyzicky vzlétlo jako dron, smyslem ale naštěstí není, aby se v osvětlené podobě vznášelo nad autem a ukazovalo, že jede „pan Někdo”. S jeho pomocí by prý majitelé mohli hledat alternativní cesty, ať už skrze zasekaná města nebo v terénu. Stejně tak by ovšem mohl uvědomit záchranné složky o případné nehodě, či by mohl majitele navést zpět k vozu, pokud by ten zapomněl na jeho polohu. Anebo by hledal volná místa na parkování.

Možností využití rozhodně není málo, byť je otázkou, zda třeba ono hledání alternativní cesty bude efektivnější, než je tomu v případě satelitní navigace. Stejně tak se musíme ptát, k čemu vám bude poloha volného parkovacího místa, pokud to bude od vás vzdáleno třeba pár minut jízdy. Bude jej v mezičase dron blokovat, aby na něj nikdo nevjel? Na to zatím odpověď nemáme, ostatně ani není jisté, že Bentley vůbec daný patent promění v realitu. Ne všechny nápady výrobců totiž skončí v sériové výrobě.

Z patentu je dále patrné, že dron vážící něco okolo 250 gramů by byl poháněn nepřekvapivě elektřinou, kterou by čerpal bezdrátově z přistávací plošiny. Britové pak u dronu, znaku a „ranveje“ počítají s podsvícením, zatímco k ovládání by bylo možné použít mobil, tablet či multimediální systém vozu. Tak uvidíme, zda vše bude dotaženo do produkční podoby.

Bentley si nechalo patentovat nové pojetí létajícího B, které by skutečně létalo. Stalo by se součástí dronu, který by „parkoval“ v přídi auta, odkud by také vzlétávál. Grafika: Bentley

Zdroj: Auto Guide

Petr Prokopec

