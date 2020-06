BMW chtělo potichu propustit 5 tisíc lidí, zdánlivě chytrý plán mu ale nevyšel před 4 hodinami | Petr Miler

BMW se loni holedbalo, že na rozdíl od konkurence nebude muset sáhnout po propouštění, pouze omezí výhody. Ať už to byl jeho skutečný záměr nebo ne, teď propouštět chce, ale nedaří se mu to.

Pokud jste v hloubi duše doufali, že koronavirová krize nepřinese neblahé ekonomické dopady, kteří ekonomové malovali v uplynulých týdnech každým dnem, máme pro vás špatné zprávy. Vyhazovy, zavřené továrny, bankroty a rozprodeje jsou už současnou realitou, a to celá pandemie pořádně ani neodezněla. Je nad slunce jasné, že nás nečekají úplně nejlepší časy a mnohé automobilky už se to nebojí přiznat.

Jiné ale pochopitelně nechtějí být viděné jako „ty špatné”, nebo zkrátka nechtějí ztrácet kredit v očích svých akcionářů, neboť jakákoli úsporná opatření jsou jasným znakem toho, že něco není v pořádku. Mezi takové patří i BMW, které se už loni holedbalo, že se vyhne propouštění v momentě, kdy Audi a Mercedes oznamovaly opak kvůli vysokým nákladům spojeným s investicemi do elektromobility.

Ani po problémech s koronavirem BMW nehovořilo o tom, že by chtělo někoho propustit, nakonec se má za to, že prémiové značky nebudou zasaženy tak moc, jako ty mainstreamové. Opak je ale pravdou, i BMW strádá a rozhodlo se zbavit 5 tisíc lidí. Chtělo tak učinit potichu, plán ale nevyšel.

Kolegové z Auto News se dostali k internímu e-mailu podepsanému Nicolasem Peterem, finančním ředitelem firmy, který přiznává, že firma chtěla eliminovat 5 tisíc pracovních pozic tak, že využije běžné fluktuace. Někteří lidé zkrátka z firem odcházejí, jiní do nich přicházejí a pokud je necháte odejít a nenaberete nové, je to takové „propouštění bez propouštění”. Peter ale konstatuje, že takhle to nepůjde, rychlost naplňování tohoto plánu je nedostatečná.

BMW udělal čáru přes rozpočet fakt, že lidé v době ekonomické nejistoty neodcházejí - bojí se, že by neměli žádnou práci. Běžná fluktuace se tak zastavila a BMW muselo přijmout dodatečné kroky - krom nepřijímání nových lidí tak například omezuje pracovní dobu pro lidi přijaté na dočasné kontrakty. Ani další opatření ale nepomohla, a tak nyní firma nabízí i výhodnou možnost předčasného odchodu do důchodu.

Celá, poněkud tragikomická situace ukazuje, do jak složité situace se automobilky dostaly a jak složitá je cesta z ní. Propustit někoho v Německu není jednoduché, zejména pak ne levné a spolu s dalšími ostatními faktory se tomu výrobci snaží vyhnout. Jenže současný počet zaměstnanců je příliš vysoký, a tak se části z nich prostě zbavit musí. Nenásilně to zjevně nejde, a tak firma nakonec asi bude muset sáhnout k „otevřenému propouštění”, neboť lidé se stávající práce v obavách drží zuby nehty.

BMW se dostalo do svízelné situace. Chtělo potichu eliminovat 5 tisíc pracovních pozic ve firmě, sázka na přirozenou fluktuaci ale nevyšla, už neexistuje. Firma tak zkouší další a další méně násilné formy řešení, ani ty ale dosud nebyly účinné

Zdroj: Auto News

