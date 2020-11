BMW dál šokuje, jeho poslední novinka překonává veškeré designové kontroverze před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Žádný divoký koncept či vize vzdálené budoucnosti, ale auto tak blízké sériové výrobě, že jej automobilka rovnou předvádí i s registrační značkou. To je nové BMW iX, vrcholné elektrické SUV.

BMW odjakživa sázelo na specifický design. Co však mnohdy ztrácelo na kráse, to dotahovalo dynamickými schopnostmi, kterým se konkurence nemohla rovnat. Pokud jste tedy třeba ještě na počátku milénia toužili po sportovním sedanu s atmosférickým motorem, manuální převodovkou a pohonem zadních kol, víceméně nebylo zbytí a vy jste museli do Mnichova. Nicméně u Mercedesu a Audi od té doby výrazně zapracovali na tom, aby s BMW přinejmenším drželi krok. V Mnichově tak nejspíše padlo rozhodnutí, že design je třeba udělat ještě kontroverznější.

Poslední slovo předchozího odstavce přitom berte jako jistou úlitbu politické korektnosti. Pravdou totiž je, že BMW už dlouho nepředstavilo jediný model, ze kterého bychom se posadili na zadek. A nejinak je tomu v případě nově odhaleného modelu iX, který se podle automobilka ukazuje v produkci blízké podobě a je vůbec prvním samostatným mnichovským elektromobilem od roku 2013. Automobilka jej popisuje jako technologickou vlajkovou loď a zdůrazňuje, že sériová verze, která dorazí příští rok, se od toho, co vidíme dnes, prakticky nebude lišit.

BMW iX má být konkurentem Audi E-Tron a Mercedesu EQC, kdy zejména u prvního zmíněného soupeře lze design považovat za zdařilý. Je sice pravdou, že do jisté míry nikterak nevybočuje z firemních řad, to ale byl záměr. Podstatné je nicméně hlavně to, že fanoušci čtyř kruhů jím nejsou nikterak odrazeni, stejně jako nová klientela. To samé pak vlastně lze zmínit také o třícípé hvězdě, která ovšem sází více na oblý než hranatý design a mnohému tak může připadat poněkud unylá, zvláště při pohledu na přední světla.

Jakkoliv ale lze vůči Audi a Mercedesu mít drobné výhrady, BMW je v jiné dimenzi. Platí to jak u standardní verze, tak u provedení osazeného paketem M Sport Styling, jenž bezpečně poznáte podle výraznějšího předního nárazníku (a na fotografiích dle červené barvy). Na druhou stranu je ale nutné dodat, že kroky stylistů mají alespoň oporu v aerodynamice. Koeficient odporu vzduchu totiž činí 0,25 a negativní vliv na něj nemají ani čelní ledvinky. Ty jsou uzavřené (nemají tedy funkční význam přívodu vzduchu k čemukoli), za nimi se pak skrývají kamery, radary a senzory.

Zajímavé je, že novinka nestojí na stávající platformě CLAR. BMW původně oznámilo, že tuto architekturu budou sdílet veškeré jeho budoucí modely, bez ohledu na pohon. V tomto případě ale mělo dojít na zcela nový vývoj, který vyústil příchodem nového hliníkového prostorového rámu, který podporuje vnitřní strukturu z karbonu. Automobilka nicméně dodává, že platforma je plně kompatibilní s provedením CLAR, pročež se dá předpokládat, že základ je stejný a měnily se jen některé oblasti.

Konkrétní technická data zatím zmíněna nebyla, nicméně produkční verze počítá se značnou flexibilitou. Každá náprava totiž může být hnána výkonem pohybujícím se mezi 122 a 408 koňmi. Vrchol v rámci baterií pak počítá s kapacitou přes 100 kWh, zatímco průměrná spotřeba byla vypočítána na 21 kWh/100 km. Novinka by tedy měla zvládnout až pětisetkilometrový dojezd, přičemž dobíjení může zabere dlouhých 40 minut, ovšem jen při využití rychlodobíjecí stanice s výkonem 200 kW.

Krátce se pak ještě můžeme přesunout dovnitř, kde BMW sází na environmentalismus. Kabina proto užívá recyklované plasty či třeba látkové čalounění. Je však otázkou, zda takové prvky zlákají ke koupi klientelu, zvláště když jistě nepůjde o vůz za hubičku. Základ by se totiž mohl pohybovat těsně pod dvěma miliony korun, na vrchol se 100 kWh pak bude třeba možná i dvojnásobek. V takovém případě bude klientela žádat spíše kůži a hliník, karbon či ušlechtilé dřevo.

Dodat pak už jen můžeme objem zavazadlového prostoru, který by měl činit zhruba 650 litrů. BMW přitom zavrhlo možnost sedmimístného provedení, neboť ke třem řadám sedadel se v případě X5 uchylují pouze necelá tři procenta zákazníků. U elektromobilu by se pak nejspíše jednalo o ještě menší číslo, náklady na vývoj by tak nikdy nebyly vyváženy příjmy. Což ale nakonec může být problém i u pětimístné varianty.

Vzhled je sice ryze subjektivní záležitostí, v případě nového elektromobilu iX si ale nedovedeme představit mnoho lidí, komu se novinka bude líbit bez výhrad. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec