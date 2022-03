BMW od letoška změní podobu svých showroomů, auta už v nich raději moc ukazovat nebude před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Že by už i sama automobilka došla k závěru, že design jejích aut je tak kontroverzní, že bude lepší je příliš neukazovat? Nevíme, dříve naprostá utopie v podobě prodeje nových vozů bez možnosti si je osahat je ale nyní stále více realitou.

Design posledních novinek BMW sice ve společnosti rozdmýchal nemalé vášně, o pozitivních reakcích se ale příliš mluvit nedá. Pokud bývalý šéfdesignér značky říká, že jej podoba poslední novinky BMW nutí k sebevraždě, je to na pováženou. Stojí za tím nejen čelní ledvinky, které si za chvíli budou moci prohlížet i astronauté na vesmírných stanicích, ale i řada dalších pouťových prvků. Ostatně jen se podívejte na modely M3 a M4, kterým sice v rámci dynamiky můžete dát palec nahoru, ovšem jejich bobří zuby na přídi a falešné výdechy za předními koly vzbuzují spíše pohrdavý úsměv.

Nejde nicméně pouze o tuto dvojici, ještě větší kritiky se dočkalo elektrické SUV iX. V jeho případě totiž o kráse nelze mluvit ani v nejmenším, místo toho zde máme produkt připomínající hodně kontroverzní kreace asijských automobilek. Vlastně nás tak příliš nepřekvapuj záměr značky spojení s jejími oficiálními dealerstvími a jejich showroomy. BMW je totiž hodlá inovovat v duchu strategie Retail Next, načež prodejní plochy budou připomínat spíše exkluzivní bary či butiky než klasická dealerství.

Tuto transformaci čekají nejprve v červenci dealerství ve Spojených státech, kdy bude představen první nový showroom. Do konce roku by jich nicméně mělo přibýt ještě zhruba pětadvacet dalších. Takřka třetina ze všech 350 dealerství, která automobilka v zámoří má, pak na nový koncept přejde v dalších letech, kdy by se měl objevovat i na dalších kontinentech.

BMW si uvědomuje, že prodejní plochy v posledních zhruba sedmi letech prošly razantními proměnami, které vyžadovaly nemalé investice. Na přesun na koncept Retail Next tak prodejci mají dlouhých 15 let, což je vskutku velkorysé. Je nicméně otázkou, zda novinka bude pro obchod přínosem. Součástí nové filozofie totiž není pouze prémiový nábytek, unikátní osvětlení a co nejkomfortnější sezení, ale také interiér téměř bez aut. Díky tomu sice zmizí ze zřetel ony odpudivé čelní partie, kterými značka nyní své novinky osazuje, ovšem prodávat nové vozy bez nich může být přesto těžké. Auto je přece jen produkt, který se do značné míry prodává sám.

Že nejde pouze o plané obavy, potvrzuje i předseda národní dealerské asociace BMW David Sloane. Ten sice souhlasí s tím, že změna designu pomůže proměnit showroomy spíše v místa, kde lidé zabředávají do příjemných hovorů, ovšem z úbytku aut až tak velkou radost nemá. „Pohybujeme se v branži, kde se vše točí okolo prodeje. Ovšem představa, že si prodejce sedne ke stolu s iPadem a následně sepíše se zákazníkem smlouvu, je poněkud nadsazená,“ říká.

BMW totiž pracuje s představou s tím, že absenci aut v showroomech vyřeší s pomocí digitálních technologií. Je přitom pochopitelné, proč na tento krok sází - prodeje přes internet jsou pro automobilky kýženým cílovým bodem a čím více se budou této cestě přibližovat i u dealerů, tím lépe pro ně. Je to ale i tak riskantní strategie - do showroomů zákazníci nemíří kvůli iPadům, ale právě kvůli skutečným automobilům a možnosti kontaktu s nimi.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak budou nové showroomy vypadat a zda se prodejcům investice do nich vyplatí. Zatím jsme k danému nápadu spíše skeptičtí. Ovšem vyhrazený čas na přebudování showroomů naznačuje, že automobilka může doufat, že během onoho patnáctiletého období většina klientely tak jako tak přejde na objednávky přes internet.

Současné podobě showroomů BMW rozhodně nelze vytknout, že by byly málo prémiové nebo že by byly našlapané předváděcími vozy až po střechu. Mnichovská automobilka však přesto hodlá od léta zavést nový koncept. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

