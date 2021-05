BMW ohlásilo drastickou čistku motorů, během pár let z nabídky zbude jen torzo před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

To, o čem si už nějaký čas štěbetali vrabci na střeše mnichovského ústředí BMW je dnes oficiálním postojem značky. Už v roce 2025 tak zmizí polovina z dnešních motorů, další skončí posléze.

Není to zase tak dávno, kdy jste mohli nakráčet do dealerství BMW a spojit skoro jakoukoli karoserii s jakýmkoliv motorem, převodovkou a pohonem, jaký vás napadl. Pochopitelně, limity existovaly, mnoho jich ale skutečně nebylo. Stačí jen vzpomenout na pětkovou řadu generace E60 vyráběnou až do roku 2010, v jejímž případě jste si mohli dopřát čtyřválec, šestiválce, osmiválce a dokonce i desetiválec, stejně jako čtyřválcový či šestiválcový diesel, mohli jste mít i verzi 550i s manuálem, klidně jako kombík.

Něčemu takovému je současná nabídka BMW dosti vzdálena, ještě ale není tak zle. Pořád si lze koupit třeba kombík 340d s třílitrovým naftovým šestiválcem. Pravda, už nelze mít manuál a už nelze mít pohon zadních kol, ale máte aspoň zajímavý motor. Ani z těch ale do budoucna mnoho nezbude a zrovna o budoucnost dieselu 40d bychom se velmi obávalo.

BMW totiž hodlá realizovat plány, o kterých se už nějaký ten pátek hovoří. Automobilka právě oficiálně dala jasné časové mantinely plánu, dle nějž má zredukovat počet dostupných hnacích ústrojí o neskutečných 50 procent. Stát se tak má do roku 2025, už za čtyři roky tedy nebude polovina dnes dostupných motorizací nebude nabízena. Slova o drastické čistce jsou tu snad ještě mírná, to je obrovská redukce během neuvěřitelně krátkého času.

Jak jsme již naznačili, dá se předpokládat, že BMW z nabídky vyřadí hlavně motory z vyššího spektra, neboť hovoří o méně žádaných jednotkách, které jsou spojené s vyššími emisemi. O které však půjde konkrétně, lze nyní pouze spekulovat. Do rovnice je třeba zahrnout i fakt, že divize BMW M měla loni rekordní rok. Na její agregáty se tedy bude sahat v omezenější míře, a nejspíše jen proto, aby některý z nich udělal prostor chystanému plug-in hybridnímu motoru. Kromě něj by se pak v řádu několika málo let měl objevit i zcela elektrický agregát.

Se stále větší elektrifikací portfolia je přitom třeba u mnichovských počítat, zvláště poté, co se loni prodej plug-in hybridů zvedl o 40 procent a elektromobilů o 13 procent. Nicméně i tak značka předpokládá, že na úplný exodus spalovacích motorů ještě hezky dlouho nedojde - ještě v roce 2030 mají pohánět polovinu všech prodaných vozů značky. Ve světle aktuálního potvrzení se ovšem zdá, že půjde hlavně o maloobjemové agregáty.

Lze už pak jen dodat, že poměrně razantní čistka vedoucí k jednodušší nabídce se týká i značek Mini a Rolls-Royce, jenž pod BMW spadají. Nicméně se dá předpokládat, že u druhé zmíněné nedojde na žádnou změnu, neboť veškeré modely používají tentýž dvanáctiválec. Ten má vydržet ve výrobě minimálně celou tuto dekádu, přičemž navíc ani nebude hybridizován. Místo toho britská značka chystá zcela elektrický model, ovšem i na ten si ještě hezkých pár let počkáme.

Současné BMW M5 pohání 4,4litrový osmiválec twin-turbo. Jakkoliv ovšem zatím nic nebylo potvrzeno, dá se předpokládat, že hlavně tato jednotka má na kahánku a mohla by být nahrazena hybridním šestiválcem. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec