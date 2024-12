BMW poprvé ukázalo elektrickou M3, minimálně pro showmany by to mohlo být lákavé auto před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

A takových mezi kupci M3 není málo, na pár desítek procent tržního podílu v rámci modelové řady by tato varianta mohla pomýšlet. Ostatní stěží ohromí přetrvávající limity spojené hlavně s bateriemi.

K elektrickým autům vyžadujícím pro svůj pohyb jakkoli větší množství energie, jsme značně skeptičtí. A sportovní verze patří mezi ně, neboť ty jsou postavené okolo vysokého výkonu, který bez patřičné zásobárny energie nemáte čím živit. I u spalovacích aut je pro mnohé problém, že si koupí 400-, 500- nebo 600koňové auto a při náročném využití musí po 200 až 300 km k čerpací stanici, kde během 100 sekund doplníte prakticky jakoukoli nádrž. U těch elektrických jsme v jiné dimenzi tohoto problému.

Když má dnes nějaký výkonnější elektromobil 100kWh paket baterek, je to spíš světlá výjimka, přesto jde o ekvivalent jen 25litrové nádrže na naftu, kterou se stovkami až tisíci koňmi výkonu a tunami hmotnosti spotřebujete na pár desítek km okruhové jízdy. Doplňování elektřiny je pak enormně zdlouhavé. Po nějakých dvou kolech na Ringu, kdy to druhé již bude výrazně pomalejší než to první, tak své auto můžete na desítky minut až hodiny odložit podle toho, jak to zrovna půjde.

Opravdu tedy nejde o žádnou předpojatost, jen se zkrátka na věc koukáme očima těch, pro které by takové auto mělo být určeno. A jednoduše nenacházíme důvod, proč by se člověk měl nechat zlákat bateriovým pohonem. Tedy pokud skutečně patříte mezi nadšené řidiče. Je-li ale vaším cílem se někde ukázat v drahém sportovním provedení a oslnit krátkodobým zrychlením v přímém směru, pak by vás chystané elektrické BMW M3 mohlo uspokojit, jakkoliv u něj nejspíše nebudete moci počítat se čtyřmi elektromotory.

Mnichovská automobilka sice oznámila, že se této koncepce dočkají všechny modely divize M bez výjimky, přičemž vrcholem by mělo být 1 360 koní, jenže neupřesnila, kdy přesně se jí dočkají. První elektrická M3 tedy bude ještě výjimkou, výkon navíc bude nižší. I kdyby ale vůz disponoval třeba jen dvěma motory s 800 koňmi, pořád bude nakrátko pekelně rychlý - stovka za zhruba 2 až 3 sekundy by neměla být problémem.

Co dá? Drsný vzhled postavený kolem možností architektury Neue Klasse, která byla vyvinuta právě pro bateriový pohon. Auto by tedy mělo dostat velmi krátké převisy karoserie, díky nimž a nafouknutým blatníkům vypadá přes kamufláž přitažlivě už na upoutávkových fotkách. Možná i proto, že se navrátil k tradičním čelním ledvinkám, na které jsou navázány úzké světlomety.

Výchozí sedan, nejspíše pojmenovaný BMW i3, by na platformě Neue Klasse měl v sériové verzi dorazit v roce 2026, sportovní derivát, který si pravděpodobně bude říkat M3 s nějakým dodatkem, prý dorazí o rok později. Do vínku přitom dále dostane elektrické kliky dveří, snížený podvozek, masivní brzdy (u elektromobilů spíše nevídané) a zvýrazněnou odtrhovou hranu víka zavazadelníku. Uvnitř pak bude možné čekat jak obrovskou centrální obrazovku, tak ovladač iDrive i head-up displej přes celou šíři palubky.

Jak moc vás to láká, si musíte říci sami. BMW ale naštěstí stále zůstává stát nohama relativně na zemi, pročež nemluví o elektromobilitě jako o jediném pohonu, se kterým hodlá být spojeno. V roce 2028 by proto měla dorazit i klasická spalovací M3, jenž setrvá u šestiválce a platformy CLAR. Oproti stávajícímu provedení však bude k mání pouze v jediné formě, a sice jako čtyřkolka osazená automatem. Pokud tedy toužíte po manuální zadokolce, máte na její koupi už jen posledních pár let.

Po stránce designové lze mnichovské novince jednoznačně dát palec nahoru. Jízdní zážitky ale bude omezovat baterie, ať již jde o hmotnost nebo dojezd. Značka ale naštěstí přijde znovu i se spalovací M3. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

