BMW říká, že novou řadu 5 si polovina lidí koupí s elektrickým pohonem, u nás má zatím 55procentní podíl nafta

Je zjevné, že mnichovská automobilka manipuluje s nabídkou tak, aby se to stalo, přesto jsme k tomu minimálně v našem prostředí skeptičtí. Tady lidé dosud nepřistoupili ani protežování benzinových variant, půlka jich do elektromobilu v případě tohoto modelu jít snad ani nemůže.

BMW se musí nechat, že jako jedna z mála automobilek nepohlíží na elektrický pohon dogmaticky a ani do budoucna s ním nepočítá jako s jedinou alternativou. To je sympatické, pár prstů by nám stačilo k vyčíslení všech takto uvažujících světových výrobců, ani tento přístup ale neznamená, že by BMW elektromobily prostě jen nabízelo a smířilo se s tím, že lidé o ně z valné většiny nestojí.

Na jiných kontinentech to tak možná bude, v Evropě ale firma pořád musí skákat podle pískání Evropské unie, která rozhodně nedává výrobcům a přeneseně ani zákazníkům možnost si vybrat. Flotilové limity emisí CO2, které absurdně pohlížejí na elektrický pohon jako naprosto bezemisní, nutí výrobce elektromobily nabízet a maximum kupců do nich nastrkat. Neboť jinak by ceny aut museli zatížit takovými částkami kvůli pokutám za nadlimitní emise, že by také nemuseli prodat nic.

Tato realita se zrcadlí i v nabídce nového BMW řady 5, které se tváří jako ostrov svobodné volby, fakticky jím ale není. Když se podíváme na minulé a vlastně i současné prodeje tohoto modelu, zjistíme, že historicky jde evropskou optikou o dominantně naftové auto (cca dvě třetiny veškerého odbytu), které si kupci dieselů z více jak 50 procent pořídili v šestiválcových provedeních. U nás pak i letos vidíme, že z 410 letos prodaných pětek jich 225 mělo dieselový motor. To je skoro přesně 55 procent prodejů.

Český rozklad na čtyř- a šestiválcové dieselové verze nevidíme, s ohledem na četnost provedení 530d a 540d na silnicích i v nabídkách ojetin můžeme znovu očekávat aspoň poloviční podíl. Za této situace by dávalo smysl, kdyby BMW v prvé řadě nabízelo novou pětku jako diesel ve všech relevantních provedeních, pak benzin, pak hybrid a pak teprve elektromobil. Realita je ale samozřejmě úplně jiná - Mnichov tlačí elektrickou i5, jak jen může. A na českém webu vám bude vnucována, jak jen může. Jako diesel je k dispozici pouze provedení 520d, tedy ne zrovna žádoucí varianta, z benzinů jen 520i, tedy ještě méně žádoucí varianta.

Je zjevné, že Mnichov o svobodě volby raději mluví, než že by k ní dával prostor, jakýsi „standard” v podobě provedení 530d v nabídce vůbec není (jakkoli se do ní znovu dostat má). Jak moc v ní bude vidět, jak moc vám jej dovolí automobilka si koupit, ukáže až čas, budoucí omezení ale v tuto chvíli naznačuje už svými vlastními současnými očekáváními - u nové pětky Evropě očekává, že si celá polovina lidí koupí tento vůz s elektrickým pohonem, celosvětově to pak má být 30 procent, a to za celý jeho životní cyklus.

Nechme nyní stranou, že v době, kdy se mnohé automobilky vidí v elektrickém nebi (teď mluvíme o roce 2030), má BMW celosvětově 70 procent řady 5 prodávat se spalovacím pohonem, to je skoro úsměvné (a je otázkou, zda se aspoň těch 30 procent elektromobilů povede). Podržme se ale nyní spíše onoho očekávání 50procentního zastoupení elektrické varianty v evropských prodejích.

Že by na něj došlo v Česku, je skoro vyloučené, pochybujeme o něm ale i v onom celoevropském měřítku. Jsou auta, která elektrický pohon snesou, ale zrovna pětka? Rychlý polykač dálek? Cenově tohle auto může bodovat, vedle dieselu 520d se 190 koňmi (u nás od 1 524 900 Kč) je elektrická verze eDrive40 s 340 koňmi (u nás od 1 749 800 Kč) skoro laciná. Cena prostě problém nebude, ale co použitelnost? Na elektrické provedení si z hlediska typického korzování po Autobahnu stěžují i Němci, prostě to není auto, se kterým by se vám dobře jezdilo za obchody či za zábavou, na to je příliš úzce použitelné.

Je jasné, že BMW si to zmíněným způsobem naplánovalo, BMW s tím takto počítá a BMW bude chtít docílit toho, aby se tolik elektrických pětek prodalo. Proto také ono omezování nabídky benzinů a dieselů, tlaky skrze preferovaná pořadí variant na firemních webech neodpovídající preferencím zákazníků atp. A může mu to vyjít. Ale co když nevyjde a automobilka bude muset v Evropě přijmout třeba poměr 70:30 nebo 80:20? Bylo by to pro elektrická provedení docela fiasko, když se svými cenami, výkony a leskem nebudou s to konkurovat relativně drahým, slabým a nuzným spalovacím verzím jen proto, že jsou podstatně hůř použitelná. A jejich dlouhodobá hodnota je jedna velká neznámá. Jen čas řekne víc...

Nové BMW řady 5 je ve spalovacích verzích tím posledním vzadu, což je jeden z projevů toho, že... Foto: BMW



...automobilka chce prodávat hlavně elektrickou i5, má tvořit v Evropě polovinu prodejů. Uspěje ale se všemi svými limity, mj. maximální rychlostí jen 193 km/h? Foto: BMW

Zdroje: Auto News, BMW, JATO Dynamics, SDA

