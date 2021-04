BMW s motorem, který byl trnem v oku EU tak moc, že musel skončit, je jinde dál hvězdou před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Jestli nějaká auta v posledních letech mizí z nabídek evropských zastoupení automobilových značek, pak jsou to ta úplně nejzajímavější. Vrcholné BMW M760Li není výjimkou, skončilo ale skutečně jen v Evropě.

Když se dnes podíváte na stránky věnované BMW řady 7 na webu českého zastoupení značky, o modelu M760Li tam pořád najdete zmínku. Když si jej ale zkusíte konfigurovat, k čemuž web kupodivu vyzývá, zjistíte, že takový model v nabídce místního, ale ani německého, francouzského, prostě žádného evropského zastoupeni mnichovské automobilky nefiguruje.

Důvod je prostý, skončil. BMW o tom hovořilo dlouho předem a nad důvody není třeba dlouze tápat. Podobné motory jsou trnem v oku EU pro své vysoké emise CO2 dané vysokou papírovou spotřebou, někdy bývá problém je i dokola přizpůsobovat jiným emisním regulacím v rámci norem Euro. Stejným směrem se vydaly všechny německé prémiovky a byť v případě BMW to chápeme ze všeho nejméně, neboť Rolls-Royce spadající pod křídla Mnichovských tentýž motor dál používá ve svých modelech, je to zkrátka tak.

Někteří mají v takových chvílích tendenci říkat, že to není tlakem Evropské unie, že prostě o velké motory už není takový zájem, a tak je výrobce přestává nabízet. Mohla by být pravda, to by ale podobný konec musel přicházet všude, a to obvykle nepřichází. Nejnovější důkaz přichází z Číny, kde bylo představeno BMW řady 7 v provedení Shining Shadow Edition. A hádejte, co má pod kapotou?

Samozřejmě motor 6,6 V12 se dvěma turby komerčně označený jako 60i. V tomto případě je naladěný na 585 koní a je připraven posádku sedmičky s noblesou katapultovat na stovku za 3,8 sekundy. Je to ale spíše jakási třešinka na dortu, technická nezbytnost v případě exkluzivního provedení dávajícího najevo svou výjimečnost i jinak.

Nepřehlédnutelné je dvoubarevné schéma v rudo-stříbrném provedení značně připomínajícím moderní Maybachy. Uvnitř je to samá béžová kůže Merino s diamantovým prošíváním, vidíme dřevěné obložení a pochopitelně spoustu výbavy. Tento vůz je určen jen pro Čínu, která se možná holedbá ještě ambicióznějšími cíli v oblasti ochrany přírody než EU, jak je ale vidno, dvanáctiválce tam nevadí. Auto si ovšem bude moci koupit jen 25 zákazníků v ceně od 2,6 milionu yuanů, tedy asi 8,6 milionu Kč. Zjevně nic pro slabé povahy ani v tomto ohledu...

BMW řady 7 s motorem 6,6 V12 biturbo už v Evropě nekoupíte, v Číně ale září coby nová specialita na vrcholu nabídky tohoto motoru, řiká si Shining Shadow Edition. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler