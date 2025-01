BMW ukázalo nové pojetí interiérů svých aut. Je to Tesla 2.0, tlačítka končí úplně, přístrojovky též před 5 hodinami | Petr Prokopec

S ohledem na současné trendy jsme nečekali žádné zázraky, tohle je ale velké zklamání. Mnichovská automobilka toho vymyslela jen velmi málo a do popředí svých zájmů dál klade hlavně maximální unifikaci a úsporu nákladů, nikoli uživatelskou přívětivost. Zákazník zas jednou ostrouhal.

Nevím, jak jste na tom vy, ale to jediné, s čím si za jízdy v autě hraju já, je audiosystém a klimatizace. Případně pak prvky s ní spojené jako ventilaci a vyhřívání sedadel resp. volantu, u luxusnějších aut může jít o pouštění či nastavení masážní funkce sedadel. To je nicméně vše, tedy za předpokladu, že zrovna netestuji nějaký nový vůz, kde jednoduše musím vyzkoušet různé vymoženosti z profesionální povinnosti.

Jinými slovy, moderní auta jsou často napěchovaná stovkami kil balastu, které většina lidí využije nejčastěji jednou. Jediné, oč se tedy starají, je zvýšení ceny a zhoršení použitelnosti, přesto se výrobci snaží předělat automobily na chytré telefony na kolech, načež je osazují stále větším množstvím elektronických systémů. Kdyby pak každému přiřadili příslušné tlačítko či dokonce tlačítka, začaly by kabiny aut připomínat kokpit dopravních letadel, takže lze chápat, že se tímto směrem nehrnou. Oni ale z interiérů odstraňují maximum tlačítek, vlastně cokoli „fyzického”. A to má primárně jiný důvod - peníze.

Pokud chcete byť jen pár funkcí ovládat tlačítky, musíte je vyrábět a také vyvíjet pro spoustu aut zvlášť. Proč? Protože v BMW řady 7 nebude ovladač z řady 1 (i kdyby jeho cesta nabídkou byla náhodou opačná) nikdy vypadat dobře. Nejprve zmizela relativně zbytná tlačítka, pak i ta, jejichž absence vás obtěžuje, v poslední době ale mizí všechna do jednoho. Protože i to jedno je problém, to jedno je náklad navíc.

Z toho důvodu ovšem i kvůli prostému snížení nebo zvýšení teploty klimatizace musíte na pár sekund sundat oči z vozovky, neboť ovládání přes dotykový displej vyžaduje vaši pozornost na rozdíl od tlačítka, které nahmatáte po paměti. Na interiéry a zejména multimediální systémy tedy skoro ve všech anketách prší větší nebo menší kritika. Někteří výrobci na ni již začali reagovat návratem tlačítek, skrze které se ovládá aspoň právě audiosystém či klimatizace. BMW mezi ně ale patřit nebude. To se rozhodlo, že na nic z toho nebude reagovat a dále si pojede tu svou. Tedy svou... Pojede si spíš „teslí”, a to pro zákazníky není dobrá zpráva.

Mnichovská automobilka totiž aktuálně na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas odhalila interiér všech svých budoucích aut. Za názvem Panoramic iDrive se skrývá řešení, které možná uvítá pár geeků, nikdo pragmaticky uvažující z něj ale jásat nemůže. BMW totiž zcela odstranilo veškerá ovládací tlačítka mimo ta na volantu, autům pak sebe i přístrojový štít. Místo toho zde máme centrální horizontálně usazenou dotykovou obrazovku a head-up displej, který byl roztažen od jednoho čelního sloupku ke druhému. To je vše.

Když se navíc zadíváte na titěrnost tlačítek na volantu, nejspíš vás ihned napadne, že jejich ovládání bude navzdory haptické odezvě a podsvícení vyžadovat oční kontakt. A podobně tomu bude také v případě centrálního displeje, ostatně jedna z fotek přímo ukazuje prst mířící k ikonce, která se pod jeho bříškem doslova ztrácí. Lze tedy něco takového ovládat intuitivně? Stěží. Patrně i proto je součástí palubního systému hlasové ovládání, ovšem i to bývá nejčastěji jen pro zlost.

Co přitom bylo špatné na současném systému iDrive? Vůbec nic. Právě naopak BMW jako jeden z mála výrobců lidem skutečně nabízel ideální kombinaci fyzického a dotykového ovládání, díky čemuž jste opravdu mohli nechat oči na vozovce. Jenže proč ponechávat v nabídce něco, co funguje, když to můžete zhoršit a inkasovat ve výsledku víc peněz, že? Kdyby přitom s Panoramic iDrive přišla alespoň větší elegance, jenže ani s tou evidentně nelze počítat - výsledkem je nenápaditý design jako z oněch Tesel. Od koho za tohle BMW čeká palce nahoru, nemáme tušení, od nás se ale nedočká jediného.

Doufejme, že přímo v autech bude nový Panoramic iDrive od BMW aspoň vypadat líp. Fungovat přijatelně ale snad ani nemůže, je to v prvé řadě stroj na úsporu nákladů. Foto: BMW

