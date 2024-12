BMW už v lednu ukáže budoucnost interiérů svých aut, jde nad tím jen znovu kroutit hlavou před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Pokud už jste měli možnost usednout do nové X3, asi si v souvislosti s BMW pokládáte otázky typu: Quo vadis? Jenže bude ještě hůř. V prvé řadě náklady ořezávající styl, se kterým přišla Tesla, bude z nových bavoráků ještě citelnější.

Interiéry aut procházely po dekády celkem logickou evolucí vycházející z jejich osvědčené podoby. Za volantem tedy trůnil přístrojový štít, zatímco středovou konzoli okupovalo větší či menší množství tlačítek ovládajících různé funkce. K těm postupem času začaly přibývat jedno- či víceřádkové displeje, z nichž se nakonec staly dotykové obrazovky. Přičemž digitalizace se dotkla i přístrojových štítů. Kromě toho začal být stále větší důraz kladen také na head-up displeje. V principu se ale měnily vždy spíš detaily než základní architektura, což má právě svou logiku - vše zmíněné je dost důležité z hlediska elementární bezpečnosti ovládání auta, takže velké změny nebyly, nejsou a nebudou žádoucí.

Vidle do zažitých pořádků ale později hodila Tesla, která už u Modelu S začala klást větší důraz na centrální obrazovku než přístrojový štít. Ten pak byl u Modelu 3 zcela zrušen i spolu s naprostou většinou tlačítek. Je to laciné, je to velmi problematicky funkční, ale je to také výrobně i vývojově nízkonákladové. A tak se z posunu tímto směrem stal trend, jehož se začali chytat i další výrobci. Ti jako by si postupně zkoušeli, kam až mohou zajít. A i když odezva z trhu byla téměř vždy dominantně negativní, stejně šli dál a dál stejným směrem.

BMW v této smečce nepatřilo k vůdcům, nakonec ale i v Mnichově zjistili, že není nic lepšího než nízké náklady. Už současné evoluce dříve odhalených bavoráků jsou tak dost nesnesitelné svou eliminací tlačítek a soustředěním maxima ovládacích prvků na středovou obrazovku, přičemž úplné novinky typu aktuální X3 uvnitř kvůli témuž už i dost odporně vypadají, alespoň podle nás. Přesto bude ještě hůř.

Příští rok bude totiž debutovat vůbec první model chystané rodiny modelů Neue Klasse, u kterých lze čekat další „přiteslování” (nebo „oteslování”?). Mnohé ostatně naznačily už koncepty těchto vozů, více pak BMW odhalí na veletrhu elektroniky CES, který se bude od 7. ledna konat v Las Vegas. Momentálně automobilka přišla s prvními snímky, z těch však nelze až tak moc vyčíst, neboť fotografovi pokaždé stál v cestě herec Tim Meadows, jenž bude tiskovou konferenci uvádět. Ve finále nicméně i díky oněm konceptům již víme, co nás čeká a nemine.

Automobilová branže totiž začíná klást větší důraz na zmíněné středové displeje či head-up displeje než klasické přístrojové štíty. S těmi BMW u svých nových modelů vůbec nepočítá, místo toho budou prakticky veškeré informace promítnuty na úzký pás natažený přes celou šíři čelního skla. Doplní jej pak rozměrný tablet ve středu palubky, který bude možné ovládat i hlasově.

Jak moc jste fanoušky tohoto směru, je čistě na vás. I kdybyste ale svým protestem zaplnili Václavské náměstí, na směřování BMW to zřejmě nic nezmění. Když automobilky musí cpát peníze do spousty věcí, které trh neocení, musí je výměnou za to šetřit tam, kde může. A to je bohužel i tady. My nad tím, kam bavorská automobilka směřuje krátce poté, co je Audi svými dlouholetými zákazníky tvrdě kritizováno za podobně hloupé pojetí vnitřků nových modelů A5, A6 nebo Q5, můžeme znovu jen kroutit hlavou.

Nové pojetí palubní desky automobilka nazývá Panoramic iDrive. Z klasiky toho už moc nezůstane, i když vidět můžeme jen náznaky. Foto: BMW



Výsledek má zjevně velmi blízko tomu, co ukázaly už koncepty Vision Neue Klasse. Foto: BMW



Pokud - tak jako my - nemůžete vystát už současnou X3, vězte, že bude ještě hůř. Foto: BMW

Zdroj: BMW

