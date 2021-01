Bohatí lidé při lockdownech zabíjeli nudu tím, že si objednávali „nesmyslná” auta na přání před 6 hodinami | Petr Miler

Rok 2020 prožil každý z nás po svém, jen pár vyvolených by ale asi napadlo, jak jej trávili bohatí klienti Rolls-Roycu. Ty najednou napadlo, že nutně potřebují třeba auto s výšivkou koně na dveřích.

Jsme ti poslední, kteří by někomu něco záviděli, přesto máme pocit, že chování některých lépe situovaných lidí je vzhledem k nastalé situaci poněkud necitlivé. Na jednu stranu není těžké pochopit, že když si někdo během předchozích let vydělal dost peněz na zbytek života, nemá mnoho důvodů odříci si třeba nové auto. Na tu druhou bychom ale považovali za součást dobrého tónu nedávat to minimálně strádajícím lidem okolo příliš najevo. Známe spoustu takových, kteří se tím řídí, známe ale i dost těch, kterým je podobný cit naprosto cizí.

Někteří se zjevně budou rekrutovat z řad klientů Rolls-Roycu, jak naznačuje poslední tisková informace značky. Ta konstatuje, že jakkoli byl uplynulý rok komplikovaný, přinesl minimálně některým aktivitám automobilky rekordní obraty. Třeba divize Rolls-Royce Bespoke a její Rolls-Royce Bespoke Collective, tedy lidé starající se o specifické úpravy aut na přání klientů, zažil nejrušnější rok ve své historii.

Není těžké si domýšlet, co za tím stojí. Zatímco někteří lidé během tolik skloňovaných lockdownů seděli doma, v lepším případě pracovali nebo vylepšovali svá obydlí, v horším koukali na televizi a v nejhorším přemýšleli, z čeho zítra zaplatí nájem nebo řešili spory plynoucí z příliš intenzivního kontaktu s okolím, klienti britské automobilky se jali vymýšlet, jaké věci by si objednali do svých aut. A byť hodnocení výsledků jistě otázkou vkusu každého, takový vyšívaný kůň v modro-bílo-dřevěné výplni dveří s azurově podsvícenou klikou a chromovanými doplňky...

Výběr podobných specifických úprav nabízí Rolls-Royce k prohlédnutí v přiložené galerii, k níž v tiskové zprávě dodává. „Tváří v tvář výzvám loňského roku využili klienti kreativní oddělení Rolls-Royce Bespoke, aby našli útěchu a investovali čas - nově objevenou komoditu - do introspektivních odkazů na dědictví reflektujících vzácné předměty historického a rodinného významu,” říká doslova Rolls-Royce. A trochu otročtější překlad jsme záměrně zvolili proto, abychom naznačili, jakým slovníkem se automobilka snaží vysvětlit, že si někdo z nudy nechal na dveře vyšít koně. Je to zřejmě introspektivní (česky něco jako sám sebe zkoumající) odkaz na dědictví rodinného významu.

Asi máme jiné problémy, ale budiž. Pokud byste také chtěli během lockdownů investovat nově objevenou komoditu v podobě času do introspektivních odkazů na dědictví historického významu, přejeme vám hodně zdaru při příští pandemii. Stačí si do té doby vydělat pár zbytečných desítek milionů, do kterých se jeden nový Rolls-Royce s koněm ve dveřích jistě vejde.

Rolls-Royce loni vyrobil nejvíce aut se specifickými úpravami ve své historii, jeho klienti zjevně trávili čas během lockdownů vymýšlení toho, co si také nechat na novém autě vyladit k vlastnímu obrazu. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

Petr Miler