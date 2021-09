Británie poznává dopady tlaku na rozmach elektromobilů, výroba aut se téměř zastavila před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Začít intenzivně tlačit na maximalizaci prodeje elektrických aut zrovna v této době se od začátku zdálo nerozumné. Teď se to politikům vrací trochu jinak, než čekali - více vyrobených elektromobilů dál snižuje výrobu všeho ostatního.

Když na konci loňského ledna Velká Británie definitivně opouštěla Evropskou unii, ovládlo ostrovní království bujaré nadšení. To však netrvalo dlouho, neboť v půlce března zasáhl starý kontinent koronavirus. A rázem začalo být každému jasné, že Brexit přišel v nejméně vhodnou dobu. Jednotlivé evropské státy se totiž mohly spolehnout na alespoň nějakou vzájemnou podporu, Velká Británie zůstala stát stranou.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy v zemi není pomalu kde natankovat auto. Jde však jen o dílčí projev chaosu, který by měl rychle pominout, Velká Británie má i vážnější a hůře řešitelné potíže. Minulý týden totiž tamní ministr financí Rishi Sunak oznámil, že končí největší vládní program na podporu pracovních míst, do nějž Británie napumpovala neskutečných 70 miliard liber (cca 2,076 bilionu Kč). Stejně tak bude zrušena i podpora ve výši 20 liber (600 Kč) týdně, kterou dostává 6 milionů nejchudších lidí.

První krok zcela jistě povede k zvýšení nezaměstnanosti, to ovšem stále není konec špatných zpráv, neboť britské automobilky jsou evidentně zasažené nedostatkem čipů více než jejich konkurence z jiných zemí. Výroba nových aut v srpnu poklesla meziročně o 27 procent z už tak mizerných čísel. Produkce se tak zastavila na 37 326 vozech a pokud červencových 53 438 vyrobených aut znamenalo nejhorší měsíc od roku 1956, raději ani nechceme domýšlet, co znamená srpnový výsledek. Asociace SMMT na toto téma raději mlčí.

Stačilo by přitom málo a britská vláda může pomoci výrobě většího množství aut i zachování pracovních míst. I když celkově výroba míří dolů, podíl elektrifikovaných vozů se v srpnu zvýšil na 27,6 %. Přitom právě na elektromobily, stejně jako na hybridy, je potřeba výrazně vyšší, až desetinásobné množství čipů. Pokud by tedy zákonodárci netrvali tvrdošíjně na své zelené misi v době, kdy by automobilový průmysl měl problémy i bez toho, mohl by stěžejní komponent zamířit do vícero spalovacích aut.

Je přitom zřejmé, že dočasné povolení otěží si britští zákonodárci dovolit mohou. Export aut do zahraničí totiž klesl o 32,5 procenta, načež tamní automobilky začínají zásobovat hlavně domácí klientelu - podíl vozů pro britský trh se naopak o 3,3 procenta zvedl. V tomto ohledu ale nejspíše nemůžeme čekat příchod zdravého rozumu, místo toho bychom se vůbec nedivili dalšímu navyšování tlaku na co největší počet elektrických aut.

Tím by britští zákonodárci jen potvrdili, že stejně jako europoslanci již definitivně ztratili kontakt s realitou. Pokud více lidí nebude mít práci, pak lze stěží pomýšlet na to, že si více zákazníků bude kupovat drahé elektromobily. Registrace a tedy i výroba proto budou klesat i nadále, což povede k dalším propouštěním, a tak stále dokola. A to je jen střípek mozaiky. Podívejte se, co nyní „zelené tlaky” dělají s cenami energií, to bude mít úplně stejné dopady.

V Británii bylo od ledna do srpna vyrobeno 589 607 nových aut. Ve srovnání s pětiletým průměrem jde o 42procentní propad, jenž navíc nemá konce - srpnových 37 326 vyrobených vozů už není skoro nic. Ilustrační foto: Jaguar

Zdroj: SMMT

Petr Prokopec