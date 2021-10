Britové použili na nový model 45 kilogramů té nejčernější barvy, na fotkách se skoro ztrácí před 4 hodinami | Petr Miler

Známe tedy ještě černější odstín, ten ale automobilka z pochopitelných důvodů odmítá použít na sériovém silničním modelu. I tady nakonec sáhla po dvou barvách, přesto je výsledkem velmi decentní specifikace, tedy alespoň relativně.

Může být jedno z nejdražších aut světa, které potkáte párkrát za život v rukou někoho velmi bohatého nenápadné? Nemyslíme si to, ale Rolls-Royce se minimálně snaží o to, aby i takové vozy uměl nabídnout. Proto v roce 2016 stvořil řadu Black Badge, jejímž cílem je oslovit mladší klientelu netoužící po vyloženě křiklavých vozech. A byť skutečně nejsme přesvědčeni o tom, že výsledkem je nenápadný vůz, je třeba uznat, že mezi tím, co Britové dokážou stvořit, jde o relativně decentní alternativu.

Automobilka říká, že v provedení Black Badge dnes prodává asi čtvrtinu všech aut, což zní jako úspěch. A aby se nezapomnělo, že tyto varianty nabízí, ukázala nový Ghost v jedné z možných konfigurací. I když má černou v názvu, nenechte se mýlit tím, že auto musí být černé. Nemusí, automobilka nabízí celkem 44 tisíc odstínů barev nebo vám dovolí zvolit si jakýkoli vlastní, sama ale říká, že největší část kupců sahá po černé.

A není to ledajaká barva, značka ji označuje za ti nejčernější černou, kterou si na sériové auto můžete nechat nanést. Mateřské BMW tedy stvořilo ještě černější odstín, protože se ale skoro ztrácí před očima, z bezpečnostních důvodů jej pro prodej zavrhlo. Rolls-Royce ten svůj prodává a ani na ukázkovém Ghostu jím nešetřil, třebaže nejde o ten jediný použitý.

Podle slov automobilky padlo na asi polovinu karoserie 45 kilogramů laku, při jehož aplikaci bylo použito nejnáročnějšího procesu lakování a následného leštění, jaký kdy byl zvolen. Aby bylo zamezeno jakýmkoli nečistotám, je lak před nanesením dvojí vrstvy průhledného krycího laku elektrostaticky zbavován i těch nemenších smítek prachu. Výsledkem má být skutečně nejčernější barva, jaká zdobí produkční automobil a je třeba říci, že v přítmí je nový Ghost sotva vidět, i když druhá polovina karoserie je zbarvena šedě.

Tmavý motiv je patrný i jinde - na sošce Spirit of Ecstasy, masce chladiče či kolech. A také v interiéru. Aby ovšem auto nepůsobilo příliš ponuře, rozbíjí poněkud depresivní jednotvárnost černé a šedé jakási šmoulová, byť přece jen trochu tmavší modrá. Jak moc se vám výsledek zamlouvá, posuďte sami, specifika této varianty ale nakonec nespočívají jen ve vzhledu.

Odpružení zajišťují větší vzduchové pružiny, které omezují naklánění karoserie, 6,75litrový motor V12 s dvojitým přeplňováním pak dává v případě verzí Black Badge 29 koní koní navíc (celkem 600), což akceleraci z 0 na 100 km/h zkracuje na 4,5 sekundy. K dispozici je také poněkud více znělý výfuk (s klapkou, tedy jen na přání) a když budete chtít, řazení může být také až o 50 % rychlejší než ve standardu. Sporťák výsledkem asi nebude, ale trochu divočejší Rolls ano. Divoká je nakonec i cena startující na 249 500 liber, tedy asi 7,6 milionu Kč. Tušíme však, že verze, jako je ta na fotkách, se s cenou pod 10 milionů korun nedostane ani náhodou.

Rolls-Royce Ghost Black Badge má být decentnější a mladší klientelu spíše oslovující provedení jinak jistě nápadného vozu. Sami posuďte, jak moc úspěšně k tomuto cíli míří, 45 kilogramů extrémně černého laku ale používá v každém případě. Foto: Rolls-Royce

