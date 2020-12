Britové spočítali, kolik elektromobilů se musí v zemi prodat za dalších 9 let, je to absurdní před 44 minutami | Petr Miler

Velká Británie se rozhodla zakázat prodej nových aut na jiný než elektrický pohon už v roce 2030, to samo o sobě ale ke splnění jejich emisních cílů stačit nebude. Pro ty musí už tou dobou jezdit v Británii 16 milionů elektromobilů.

Pokud jste si dělali iluze, že Velká Británie vystupuje z EU, aby mohla ukázat Bruselu, že některé věci jde dělat racionálněji, a nastavila tak zrcadlo přemíře jeho regulací, jste na omylu. Podobně jako Švýcarsko nebo Norsko chce být ještě evropštější než celá EU a její v oblasti automobilimsu to jen potvrzují.

Brexit měl Britům dovolit koupit si auta za ceny, o nichž se nám může jen zdát, při zachování současné politiky tomu ale bude přesně naopak. Britové chtějí už v roce 2030 zakázat v zemi prodej jiných než elektrických aut, což je samo o sobě absurdní - skoro 10 let před tímto datem opravdu není možné vědět, jaké řešení bude tou dobou skutečně efektivní, použitelné a ohleduplné k přírodě. Není to ale jediná a vlastně ani největší absurdita.

Onen zákaz je jedním z kroků v rámci extrémně ambiciózního plánu Spojeného království na snížení její uhlíkové stopy. Do roku 2050 chce být uhlíkově neutrální, a tak má už pro rok 2030 cíl snížit úroveň emisí CO2 z roku 1990 o 68 procent. Aby se to stalo, musí z provozu zmizet i podstatné množství aut se spalovacími motory a britský Výbor pro klimatickou změnu (Climate Change Committee) spočítal, kolik jich musí být do té doby nahrazeno elektromobily.

Jde o skoro polovinu aut, přesně 46 procent vozů v provozu. To v kontextu současné reality znamená, že by se za dalších 9 let - protože do roku 2030 už více nezbývá - muselo prodat ve Velké Británii 16 milionů elektrických automobilů. Nebo i více, pokud se britský automobilový park do té doby dále rozšíří, což lze očekávat.

Pokud jste se nadechli k dlouhému výsměchu, ven s ním, toto je naprosto absurdní. Pro srovnání EU pro ten samý rok s veškerými svými tlaky počítá s 30 miliony elektroaut na silnicích celé Evropy. Třicet milionů, ani ne 10 % současného autoparku, ve celé Evropě. Oproti tomu Británie chce více jak polovinu tohoto čísla jen u sebe na silnicích, což je oněch 46 % dnešního stavu.

Tato čísla jen ukazují, jak vycucané z prstu podobné cíle jsou. Elektromobily se ve Velké Británii slušně prodávají už skoro dekádu a pro provoz je jich dne registrováno jen něco přes 200 tisíc. V letošním roce se jim pak nebývale prodejně daří díky všemožným podporám a dotacím, prodalo se jich ale za 11 měsíců jen 86 291. Kdyby se mělo za dalších 9 let prodat 16 milionů elektromobilů, znamená to 1,78 milionu prodaných elektrických aut ročně, 148 tisíc měsíčně. Letos se ale v Británii prodalo 1,5 milionu aut celkem a za listopad jich bylo necelých 114 tisíc (z toho 9,1 % na elektřinu).

Jinými slovy, pokud by zmíněný cíl měl být splněn, muselo by se v Británii okamžitě začít prodávat více aut než teď a vydržet to dalších 9 let. A všechna by musela mít elektrický pohon. Pokud si někdo myslí, že je to možné, je to asi leda ten, kdo stále věří, že emise elektrických aut jsou skutečně nulové.

Elektrických aut v nabídce i míst, kde je lze dobít, přibývá. Určitě ale ne tak, aby se ve Velké Británii mohlo za 9 let prodat 16 či více milionů elektromobilů, to je čirá fantasmagorie.

