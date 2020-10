Britové zastavili prodej dvou důležitých novinek, jejich výmluvě se lze jen zasmát před 4 hodinami | Petr Prokopec

Britové na počátku roku představili dvojici aut, která měla mít spotřebu odpovídající emisím jen 32 a 36 gramům CO2 na km. Nyní však dodávají, že emise budou vyšší a ze všeho viní koronavirus.

V dubnu letošního roku Land Rover představil nové plug-in hybridní verze modelů Evoque a Discovery Sport. Obě SUV dostaly do vínku 1,5litrový tříválec, což rozhodně není pohonná jednotka, která by se hodila k jejich velikosti a hmotnosti. Britové ji proto doplnili elektromotorem a lithium-iontovými bateriemi, načež výkon celé soustavy rázem vyšplhal na 309 koní a točivý moment na 540 Nm. To jsou již zajímavější čísla, díky nimž Evoque má zvládat sprint na stovku již za 6,4 sekundy, zatímco Discovery Sport je o dvě desetiny pomalejší.

Jízdní dynamika však nebyla u těchto variant prioritou, Britové od vozů logicky očekávali hlavně snížení emisí a tedy i jejich přispění splnění přísnějších limitů. Spíše než sprintem na stovku se tak chlubili u prvního zmíněného SUV 32 gramy CO2 na kilometr a 66kilometrovým dojezdem čistě na elektřinu, zatímco s tím druhým bylo spojeno 36 gramů a 62 km. Všechna čísla již měla být vypočítána dle nového cyklu WLTP, který měl dle Bruselu více zohledňovat realitu. To se ale evidentně nestalo.

Britové nicméně kuli železo, dokud je žhavé, a proto je prakticky okamžitě s debutem začali nabízet zákazníkům. Aktuálně ale byl prodej Evoque P300e a Discovery Sport P300e, jak zní oficiální název obou variant, zastaven. Nikoliv proto, že by automobilka byla zavalena objednávkami a věděla, že je letos již nedokáže vyřídit. Důvodem je ta skutečnost, že Land Rover musí překlasifikovat emisní hodnoty obou vozů. Zdá se totiž, že předchozí data byla pouze odhadem, který střílel těžce mimo terč.

Momentálně totiž Britové uvádí, že úspornější z obou vozů (není sice upřesněno, o který jde, logicky by jím ale měl být Evoque) produkuje 44 gramů CO2 na kilometr a na elektřinu zvládne 43 km. To je pořádný sešup vůči dříve komunikovaným hodnotám, přičemž je otázkou, zda lze věřit alespoň těm - pro Brity je klíčové udržet se pod hranicí 50 g/km a 44 gramů tak může být stále jen zbožným přáním. Vysvětlení značky, proč dodnes skutečné emise nezná, je pak pořádně na vodě. Land Rover totiž uvádí, že „kvůli příchodu koronavirové pandemie nejsme v pozici, abychom dodali dříve oznámená průměrná čísla vypočítaná na základě cyklu WLTP“.

O koronaviru v souvislosti s vlastními plug-in hybridy mluví také Jeep, nicméně v případě americké automobilky nedošlo na změnu technických parametrů. Místo toho infekce pouze zpozdila příchod benzin-elektrických variant na trh. Výmluva Britů je tedy vskutku zarážející, neboť ani po několikahodinovém lámání hlavy si nedokážeme vysvětlit, jak se COVID-19 mohl dostat do motorového prostoru a namísto teploty zvýšit emise.

Automobilka předpokládá, že prodej znovu odstartuje 26. října. A jelikož oba modely nejspíše zůstanou s emisemi pod 50 gramy CO2 na kilometr, dle pravidel EU s nimi stále budou moci být spojeny tzv. superkredity. A právě ten je pro Land Rover nadmíru důležitý, neboť díky plug-in hybridům by se Britové měli dostat na 132 gramů CO2 v rámci celé flotily. V první polovině letošního roku byla přitom automobilka od cíle vzdálena o 13 g/km.

V této chvíli už jen můžeme dodat, že často citovaný limit 95 gramů je do jisté míry jen orientační. EU totiž vzala v potaz i rozdílnou hmotnost aut, načež výše zmíněné číslo spojila s 1379,88 kilogramy. Pokud tedy vůz váží více, je možné za každých 100 extra kilo přihodit k danému limitu 3,3 g. Naopak při muší hmotnosti se pro změnu odečítá. Land Rover jakožto výrobce těžkých aut tak musí dosáhnout jiné hodnoty než třeba Fiat.

Prodeje Range Roveru Evoque a Land Roveru Discovery Sport musely být pozastaveny, automobilka totiž u obou vozů udávala nižší emise a vyšší elektrický dojezd. Její snahu ale prý zmařil koronavirus, proto jsou nyní emise vyšší a dojezd nižší. Foto: Land Rover

Zdroj: Auto News

