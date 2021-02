Údajný motor budoucnosti si hledá cestu, revoluční „diesel na benzin” posílil i u nás před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Pokud patříte mezi ty, kteří neradi chodí s davem, toto vám bude sympatické. V době, kdy se jedna automobilka za druhou předhání s elektrickými novinkami, Mazda dál piplá svůj převratný spalovací motor.

V pondělí jsme za podpory bývalého motoráře probírali, co čeká spalovací motory aut. To je zásadní otázka, neboť v tuto chvíli se zdá, že tržní omezení tlačí všechny výrobce směrem k elektrickému pohonu bez ohledu na jeho reálnou celkovou efektivitu a limity z hlediska praktické použitelnosti. Elektromobil zkrátka není řešením pro všechny, nad zachováním aut se spalovacími motory v nabídce ale visí otazník. Neboť vymyslet pohon, které bude nejen reálně efektivní, ale zapadne i do zvráceného světa regulací považujících elektřinu za vzduch, není jednoduché.

Podle závěrů výše odkazovaného článku se nyní jediným řešením zdá být motor, který bude kombinovat výhody Dieselova a Ottova způsobu spalování. Jeho myšlenka není nová, praktická realizace je ale komplikovaná a zřejmě jediný, kdo v ní stále věří, je Mazda. Ta nechce vyvíjet techniku pro regulace a papírovou efektivitu, chce ji vyvíjet pro zákazníky a skutečnou efektivitu a „diesel na benzin”, jak svému motoru SkyActiv-X říká, je podle ní ideální cestou.

Už se prodává déle než rok, zatím ale svými parametry nebudí až takové nadšení. Dosavadních 180 koní a 224 Nm není na komplikovaný dvoulitr až taková sláva, ať má spotřebu jakoukoli. Námi citovaný technik ale konstatoval, že před automobilkami stojí ještě dlouhá cesta, po které mohou jít a efektivitu tohoto řešení dále zlepšovat. A přesně po ní Mazda kráčí.

Už koncem loňska jsme psali, že motoru SkyActiv-X v Mazdě 3 přidala výkon a nyní udělala to samé i v Evropě. Teď je tak v prodeji Mazda 3 SkyActiv-X, která nabízí až 186 koní místo 180 a 240 Nm místo 224. Současně klesly udávané emise CO2 ze 119 na 111 gramů CO2 a ekvivalentním způsobem i spotřeba paliva. Ta dosud činila 5,3 litru na 100 km dle staré normy NEDC a 6,5 litru dle WLTP.

Je to tedy o něco menší zlepšení než v Japonsku a určitě nikomu nevyrazí dech. Na druhu stranu, kolik jiných aut přijde s novým modelovým rokem se zvýšením výkonu a snížením spotřeby u toho samého motoru? Toto jsou ty malé krůčky cestou k vyšší efektivitě, které mohou motory s tímto způsobem spalování dále dělat. Mazda je přesvědčena, že už nyní je SkyActiv-X efektivnější než elektrická auta beztak čerpající elektřinu vznikající hlavně spalováním uhlí. A je připravena nabízet i nadále více.

Ovšem, jestli to někoho bude zajímat a začne brát v potaz i emise CO2 vznikající při výrobě elektřiny, neumíme říci. Pokud se to nestane, bude každý spalovací motor odsouzen k záhubě, i kdyby nakrásně emitoval jen 10 g CO2/km. Protože elektřina „ze vzduchu” na tom s úředně stanovenou nulou bude vždy lépe.

Mazda vylepšila svůj motor SkyActiv-X i pro Evropu, v modelu 3 je nyní silnější i úspornější. Otázkou přesto je, zda mu to bude něco platné. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

