Bývalý člen představenstva BMW říká, že pokus zakázat spalovací auta od roku 2035 je „absolutně naivní” včera | Petr Miler

Je to něco, co každému člověku s alespoň trochou technické nebo ekonomické erudice musí být jasné, je to zkrátka neuskutečnitelné. Lidé z vedení automobilek to tedy obvykle dobře vědí, škoda jen, že o tom jsou ochotni otevřeně hovořit až tehdy, kdy v nich už nepracují.

Je docela fascinující, jak moc odlišně vypadá zejména evropský automobilový svět, pokud na něj hledíte zvenčí, a pokud vidíte do jeho nitra. Navenek jsme byli léta svědky jednoho sebevědomého prohlášení za druhým, kdy se automobilky předháněly v tom, která dříve a úplněji přejde se svým portfoliem na elektrický pohon. Když jste se ale v tu samou dobu začali bavit zejména s některými z techniků těch samých firem, dočkali jste se docela jiných postojů, které nezřídka měly blíže k tomu, co léta hlásá „motorový papež”.

Uvnitř průmyslu se zkrátka sluší držet navenek ústa a krok, realističtějších postřehů se dočkáte jen při diskuzích mezi čtyřma očima. Výjimky existují, třeba BMW jen za elektrickou budoucností nikdy dogmaticky nemířilo, přesto si ani jeho šéfové netroufli otevřeně říci, jak moc utopická vize zákazu spalovacích aut od roku 2035 je. A netroufl si to říci ani Pieter Nota, vysoce postavený manažer automobilky, až do konce října 2023 člen představenstva BMW Group odpovědný za vztah se zákazníky, strategický rozvoj značek a prodej.

Jeho jméno u nás nebude známé zdaleka každému, v mém druhém domově v Nizozemsku ale známý je, protože je to Nizozemec a velká šajba automobilového světa. V nejvyšším vedení BMW působil od roku 2018 a byl z titulu své funkce spoluzodpovědný za klíčová strategická rozhodnutí automobilky z posledních let. A vzhledem k jeho až nyní vyjeveným postojům není divu, že se Mnichov do elektromobilů nevrhá po hlavě.

Pan Nota koncem týdne vystoupil v rádiové BNR Nationale Autoshow a jasně řekl, co očekává od budoucnosti automobilového světa. Ex-manažer BMW věří, že EU svými regulacemi zařídí, že většina prodaných bude v horizontu jednotek let elektrická, ale všechna? Něco takového nevidí jako ani trochu schůdné.

Představu, že všechna nová auta v prodeji po roce 2035 budou elektrická, dokonce označil za „absolutně naivní“. Velká část zákazníků podle něj něco takového nepřijme, neboť elektromobily neřeší jejich životní potřeby. Problémem je ale podle něj už zajištění výroby takových aut, neboť není zaručeno, že v roce 2035 budeme mít dostatek surovin, které by stačily k zajištění produkce. Navíc se tak staneme závislí na Číně, což bychom neměli chtít, stejně jako dnes nechceme být závislí na ruském plynu.

Samotné BMW je na to připraveno a bude dál vyrábět a nebízet i neelektrické modely ve všech třídách. BMW tedy ani nadále nebude sázet na jednoho koně a počká si, co bude. Podle něj EU své ambiciózní plány upraví, a to už v roce 2026. Právě tehdy si v Bruselu prý definitivně uvědomí, že zákaz aut se spalovacím motorem od roku 2035 není reálně proveditelný. Uvidíme, co se skutečně stane, ale asi nemusíme říkat, že náš pohled na věc je velmi podobný.

Zdroj: BNR Nationale Autoshow

