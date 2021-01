Bývalý šéfdesignér se pustil do designu kontroverzní novinky BMW, servítky si nebral před 6 hodinami | Petr Prokopec

Své k němu řekli amatéři i profíci, teď si jej vzal na paškál jeden z těch nejpovolanějších - autor původního BMW X5 a pozdější šéfdesignér značky Frank Stephenson. Ani ten nový model iX nechválí.

Jaký vztah máte ke své ledničce? Dovolíme si podotknout, že k samotnému stroji nejspíše nulový. Od tohoto spotřebiče zkrátka každý očekává pouze to, že udrží potraviny a nápoje v chladu. Aby navíc objem skladovaných věcí mohl být co největší, dostaly ledničky velmi specifický design, který do jisté míry sdílí s další domácí elektronikou. S nulovými emocemi je tak možné spojit i troubu, mikrovlnku či třeba pračku. Ve výsledku tedy není až tak překvapivé, že lidé nemají jednu oblíbenou značku, jíž vyzdvihují nade vše, ale klidně jsou v rámci svého domova natolik „promiskuitní“, co jim jejich peněženka dovolí.

O trochu jinak je tomu ve světě aut. Jakkoliv se taktéž jedná o spotřební zboží, jeho cena je výrazně vyšší. A proto se jejich autoři snaží publikum co nejvíce zaujmout, a to nikoliv jen technickými parametry, ale také designem. I kvůli specifickým křivkám, linkám a detailům totiž mohou vyniknout a oslovit zákazníka. Pokud je pak navíc ten s vozem spokojen, může výrobce počítat s jeho věrností. Také díky tomu řada lidí v minulosti za celý svůj život poznala třeba jen jednu jedinou značku, někdy dokonce jen jeden model.

BMW se nicméně evidentně rozhodlo, že mezi produktovým a automobilovým designem smaže hranice. Takový je alespoň názor Franka Stephensona, který se rozhodl zhodnotit elektrickou novinkou zvanou iX. Jelikož jde o autora první generace BMW X5 a pozdějšího šéfdesignéra značky, máme tu člověka nadmíru povolaného. Mnichovská automobilka má nicméně tu smůlu, že Stephenson si nebere servítky. Ono iX přirovnává k výše zmiňované ledničce, kterou si člověk jen stěží zamiluje.

Slavný designér je v úvodu svého hodnocení poměrně vstřícný. Uvádí totiž, že novinka je stejně dlouhá a široká jako BMW X5. Mimo to je vysoká jako X6 a disponuje stejným rozvorem, jaký dostalo do i obří SUV X7. Uvnitř lze tedy čekat opravdu velkorysý prostor, který je navíc spojen s pohledně vypadající kabinou. Nicméně i tak by Stephenson nakonec nepodepsal kupní smlouvu.

V čem je dle něj problém? V prvé řadě v čelní masce, která je až příliš vysoká. Navíc v terminologii BMW již nejde ani tak o masku, jakožto o „inteligentní panel“. Ten byl navíc vyveden v duchu posledního designového jazyka značky, což znamená, že kdysi separované ledvinky jsou nyní jedním prvkem. Ducha automobilky však rozhodně neodráží, neboť bez nich již ani není poznat, že jde o BMW.

Za tím dle Stephensona stojí snaha o co nejminimalističtější design, která se nicméně obrátila proti svým tvůrcům. „To auto se opticky nepohybuje. Pro mne to není zrovna ten nejlepší způsob, jak navrhnout objekt, který se pohybovat má. Já preferuji spíše to, že vůz vypadá, jako kdyby už v pohybu byl,“ uvádí Stephenson. „Absence linií tak z auta může snadno udělat předmět, který je pouze statickým.“

„Je to, jako kdyby daný vůz ztratil svou duši. Nechci zde nijak kritizovat produktové designéry, ale spotřebiče mají vypadat jako spotřebiče a auta zase jako auta. Není to ta samá profese,“ dodává dále Stephenson. Z jeho slov tedy skutečně vyplývá, že BMW iX je jakousi obdobou ledničky, která možná sice je drahá a nese na sobě drahocenné logo, tím to ale v jejím případě hasne. A to vážně není něco, co by mělo okouzlit publikum.

Frank Stephenson má na kontě velké množství aut, mimo jiné i BMW X5 první generace. Foto: FS Design



Ze stávajícího iX však není vůbec nadšený. Považuje jej totiž za auto bez duše, které tak snese srovnání s ledničkou, do níž se jen těžko zamilujete. Foto: BMW

Zdroj: Frank Stephenson@YouTube

