Čekáte, až auta zlevní? Čekejte dál. Manažer automobilky nahlas řekl to, čeho se mnozí potichu bojí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Ceny aut vystoupaly do až absurdních výšin, během pár let překonaly nárůst, který dříve trval násobně delší dobu. Jen to ale neznamená, že by se tento trend měl jakkoli obrátit - manažer Kie popsal, co se podle něj bude dál dít.

Nejspíše nemusíme nijak hlasitě vykřikovat, že svět, zvláště pak ten automobilový, za poslední dva roky prošel razantní proměnou. Vše odstartoval dobře známý virus na k, který nezapříčinil pouze uzavírky továren a showroomů, ale i další trhliny v dodavatelských řetězcích. V důsledku toho výrobci zejména v loňském roce bojovali s nedostatkem čipů, což ceny nových aut poslalo nahoru. Souběžně s tím ovšem podražily i ojetiny. K letošku pak mířily veškeré naděje nejen zákazníků, ale i automobilek, neboť se předpokládalo, že situace se aspoň postupně uklidní a ceny aut i díky částečnému návratu starých časů začnou zase klesat, přinejmenším relativně.

Dnes je nicméně jisté, že minimálně do Silvestrovské půlnoci s něčím takovým nelze reálně počítat. A je vskutku otázkou, jak tomu bude v příštím roce. Aktuální uzavírky mnoha čínských měst totiž naznačují, že koronavirus ještě neřekl poslední slovo. I když v Evropě vlastně již pandemie mnoho lidí nezajímá, neboť téměř veškerou pozornost na sebe strhává konflikt Ruska s Ukrajinou. A ten sám způsobuje spoustu sekundárních problémů.

Právě z těchto důvodů se již přestává mluvit o brzkém návratu do normálu. „Spíše to zabere roky. Rozhodně nepočítejte s tím, že přijdeme se slevami, neboť i nadále prodáváme vše, co máme,“ uvedl k tématu Steve Center, provozní ředitel amerického zastoupení korejské značky Kia. Jeho slova tak jen dokazují, že v zámoří je situace stejná jako v Evropě. Potvrzuje to ostatně i společnost J.D. Power, dle které Američané v roce 2019 platili na nový vůz v průměru 34 600 USD (cca 784 500 Kč). Letos v březnu se nicméně jednalo o 43 700 USD (990 800 Kč).

Částečně dobrou zprávou je, že ceny nyní stagnují, stále jsou ovšem v porovnání s posledním předpandemickým rokem nahoře o masivních 26 procent. Jde navíc o průměr, každá značka se totiž s výše popsanými problémy popasovala jinak. Kupříkladu Korejce totiž nedostatek čipů až tak moc nezasáhl, načež třeba takový Ceed dnes pořídíte od 404 980 Kč. V roce 2019 ovšem nadmíru populární hatchback Kie startoval jen o 40 tisíc korun níže, v případě této značky je tak rozdíl pouze 10procentní.

O poznání horší je situace u takové Škody, která v roce 2019 prodávala Octavii od 437 900 Kč. Momentálně nicméně potřebujete o takřka sto tisíc korun více, a to přesto, že litrový tříválec pod kapotou produkuje 110 koní namísto 116. Ovšem i když dané peníze máte, rozhodně při čekání na dodání vozu nezadržujte dech. Pokud totiž dnes sepíšete objednávku, od prodejce se sice dozvíte, že auto by mělo dorazit za 6 měsíců, je to ale jen takové mazání medu kolem úst. Pevné termíny už se od Škody nedozvíte, Octavií se vyrábí málo a i kvůli chybějící kabeláži z Ukrajiny je není z čeho montovat.

Co tedy dodat? V podstatě to, co všichni již tak nějak tuší, ovšem většina se to bojí vyslovit nahlas. Tedy že ceny nových aut na předpandemickou úroveň již nikdy neklesnou a pokud současné tlaky alespoň částečně poleví, nebude to letos. A to nejen kvůli současnému chaosu, ale i s ohledem na sílící „zelené tlaky”, které zdražují téměř všechno a nezdá se, že by je cokoli mohlo alespoň omezit, natož pak zastavit. Tentýž vývoj pak bude mít i vliv na ceny ojetin, trhy nových a ojetých vozů jsou spojené nádoby.

Poslední dva chaotické roky dopadly na Kiu méně než na ostatní výrobce, takový Ceed se totiž prodává jen o cca 10 procent dráž než v roce 2019. Foto: Kia



O poznání hůře je na tom třeba taková Škoda, u které Octavii pod půl milionu korun zdaleka nekoupíte. V jejím případě tak na zhruba čtvrtinové zdražení skutečně došlo. Navíc je mnohem nedostupnější. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Wall Street Journal

Petr Prokopec

