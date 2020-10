Cena revoluční Dacie odhalena. Je drahá, i když je nejlevnější v celé Evropě před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Někdy se stane, že vyhrajete a přesto máte poněkud smíšené pocity. Přesně to dnes musí zažívat u Dacie, jejíž Spring je rozpačitý už svými vlastnostmi a skoro půlmilionová cena na dobrých pocitech nepřidá.

Dacia minulý týden odhalila nový model Spring, který chce být revolucí svého druhu. Rumuni si vzali za cíl nabídnout v jeho podobě jasně nejlevnější nový elektromobil, který si můžete koupit na starém kontinentu, dokonce hovořili o tom, že bude „nepřekonatelná”. To by znamenalo cifru hodně pod 20 tisíc Eur, za které lze pořídit nejlevnější elektrický model Smartu.

Hovořilo se o sumě 15 tisíc Eur, dnešním kurzem asi 407 tisíc Kč, což by sice bylo na poměry Dacií velmi mnoho, na poměry elektrických aut ale velmi málo. Pochopitelně se můžeme ptát, jak moc bude zákazníky Dacií zajímat, že mají auto zrovna na elektřinu, ale to je spíše filosofický problém. Ten faktický je, že skutečná cena Springu je nakonec ještě citelně vyšší.

O její zveřejnění se postaralo maďarské zastoupení značky, které hovoří o sumě 6 490 000 forintů, tedy asi 485 tisíc Kč. Najít jinou tak drahou Dacii v současné nabídce značky je skoro nemožné, a to je třeba dodat, že s každým jiným modelem dostanete více. Spring se tváří jako SUV, ale je to spíše prcek jen o málo delší než Škoda Citigo (je 3 734 mm dlouhý, 1 770 mm široký, 1 516 mm vysoký a s rozvozem 2 423 mm). A jeho technické parametry jej odsuzují k roli ryze městského auta.

Auto je poháněno elektromotorem o výkonu pouhých 33 kW (45 koní), který stačí na maximální rychlost omezenou na 125 km/h. Navíc je tu režim Eco, který omezí výkon na 23 kW (31 koní a maximální rychlost na 100 km/h. S akumulátory o kapacitě 26,8 kWh (ekvivalent cca 10,5 litru benzinu v konvenčním autě s motorem o účinnosti 30 %) pak bude mít problém ujet na jedno nabití více než 200 km - výrobce udává kombinovaný dojezd 225 km. Na Trabant nebo Škodu z časů AZNP dobré, ale dnes?

To jsou vskutku nepřesvědčivé parametry, na auto za 483 tisíc rozhodně. Spring tak bude nepochybně dalším elektrickým vozem prodejným jen díky dotacím. V Maďarsku cenu sníží na 3 990 000 HUF (298 tisíc Kč), což zní lépe, ale vedle Sandera a spol. dostupných ještě o třetinu levněji to pořád není žádný zázrak. Dotace „na západě” pak mohou dosáhnout až 12 000 Eur, což cenu dostane někam k 160 tisícům Kč, to je zajímavější. Ale není to skutečná cena, je to jen výsledek toho, že vám většinu ceny auta zaplatí ze svých daní ostatní. A to je z podstaty neudržitelná věc.

Dacia Spring měla být nepřekonatelně levným elektrickým autem, v nás ale nadšení nevzbudila už svými technickými parametry. A cena odpovídající 485 tisíc Kč v Maďarsku situaci skutečně nenapravuje. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia.hu

