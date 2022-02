Ceny náhradních baterií do elektromobilů jsou takový průšvih, že o nich většina automobilek odmítá mluvit před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Dokážete si představit, že byste zašli do autorizovaného servisu, zeptali se třeba na cenu poloosy na vaše auto a odpovědí by vám bylo odmítnutí, mlžení či sdělení pofiderní ceny jen pro případ, že tu rozbitou vrátíte? V případě cen náhradních baterek elektroaut je to běžná praxe.

O problémech provázejících zamýšlený rozmach elektrických aut se zmiňujeme pravidelně, obvykle jde ale jen o ty bezprostřední. Potíží je, že taková auta jsou drahá, mají omezený dojezd, špatně se dobíjí, jejich akční rádius výrazně ovlivňuje teplota... To všechno jsme probírali mnohokrát, neboť na trhu stále neexistuje elektrické auto, které by tyto převážně technologické problémy dokázalo obejít.

Jsou to všechno relevantní záležitosti, jde ale jen o ty, které se projeví teď, hned, okamžitě v momentě, kdy elektrický vůz přijmete za svůj. Pak jsou tu ale ještě komplikace, které se projeví až s určitým časovým odstupem a dosud se o nich moc nemluví. Jakékoli větší rozšíření elektromobilů je totiž dva tři roky starou historií a to je příliš málo času na to, aby se dlouhodobé problémy ve větší míře začaly projevovat. Však auto není věc s životností na pár let, spousta lidí kupuje ojetiny z roku 2005 nebo 2010 jako velmi perspektivní zboží, to jsou dnes 12 až 17 let stará auta. A sami s kolegy provozujeme ze záliby i vozy s několika dekádami na hrbu, které při omezeném nájezdu nepotřebují žádnou zvláštní péči, žádné zvláštní investice. Tak to ale s elektromobily nebude.

Některé modely na elektrický pohon se ve větší míře prodávají už od počátku minulé dekády a patálie s nimi ukazují, že většina výrobců nedává záruku na baterie nanejvýš na 8 let a 160 tisíc km náhodou. V minulosti byla řeč o několika Teslách, které jsou 8 letech na odpis, není to ale jen případ americké značky. Řešili jsme Nissany, Smarty nebo i nedávno plug-in hybridní Mercedes. Všem těmto vozům baterie přestaly dostatečně dobře sloužit už v řádu jednotek let, po kterých je čekalo kruté zjištění ceny náhradních akumulátorů. Obvykle byly tak vysoké, že se z aut stala atrakce v podobě řízeného výbuchu vysílaného na Youtube, zahradní domek nebo zdroj náhradních dílů pro vrakoviště. Protože zaplatit třeba 430 tisíc za novou baterku do ojetého hybridního Mercedesu, který celý nemá takovou cenu...

Inspirováni těmito smutnými příběhy (a po spatření inzerátu na prodej Tesly Model S z roku 2013 jen za 167 tisíc Kč - ovšem bez baterie) se kolegové z německého Auto Bildu rozhodli přeptat automobilek, za kolik prodají svým zákazníkům jednoho dne náhradní baterii, až „odejde”. Protože se to zjevně děje a je dobré takovou informaci mít dříve, než si elektrické auto koupíte - ať už nové, nebo použité. A to se podivili, protože od většiny výrobců se nedozvěděli vůbec nic.

Můžete se u výrobce zeptat na cenu čehokoli a dozvíte se to, klidně u dealera. Existují katalogy, v nich jeden každý díl na jakýkoli vůz z posledních dekád, u nějž svítí cena a dá se takto objednat, dost často do druhého dne. U baterek elektroaut je něco takového snem, který se nesplní, jakkoli férové značky existují. Ostatní hovoří o tom, že to buď neřeknou, že kompletní výměna baterek není nutná, sdělí cenu podmíněnou vrácením původních akumulátorů nebo hovoří jen o cenách „vnitřností” baterek, což vám též nedá jasnou informaci. „Typická zastírací taktika,” komentují reakce automobilek němečtí kolegové a mají jasno v tom, proč o tom skoro nikdo nechce otevřeně mluvit. Ceny akumulátorů jsou co do své výše takový průšvih, že by spoustu lidí odradily od toho si podobný vůz vůbec koupit.

Němci se ale nevzdali a skoro z řady automobilek vytáhly aspoň nějaké reakce. Tesla se ani nenamáhala tvářit, že něco poví a uvedla jen tolik, že „ceny baterek nezveřejňuje”. Na udivený dotaz redaktorů mluvčí německého zastoupení řekl, že „nemá k těmto číslům žádný přístup”. Je fascinující, aby automobilka takto zastírala ceny dílů, které samozřejmě musí znát, protože třeba po nehodách se baterky mění. U Tesly si můžeme ceny jen domýšlet, v případě onoho odpáleného Modelu S ale měla být zákazníkovi nabídnuta výměna za 20 tisíc euro, asi 486 tisíc Kč.

Otázkou ovšem je, za co je to vlastně cena, za nový paket baterek nejspíše nikoli. Americká automobilka si prý v těchto případech - tedy i při reklamacích v rámci oné osmileté záruky - starý paket vezme, do auta vám dočasně namontuje náhradní a vaše baterie renovuje, nevymění je za nové. Jakkoli jde jistě o sofistikovaný proces, je nanejvýš pravděpodobné, že po takové operaci baterky nečeká stejná budoucnost jako napoprvé. Zároveň to tlumí jásot těch, kteří se záruční opravy před uplynutím oněch osmi let dočkají - Tesla nebude vyhazovat peníze z okna a opraví baterie jen tak, aby splnila záruční podmínky a dostupná kapacita do stanoveného data neklesla pod minimální mez.

Tesla ale v pochybném přístupu k této věci není zdaleka sama. Audi, Fiat a Opel též říkají, že ceny baterií nezveřejňují, což nám přijde naprosto nepřijatelné. Zákazník má přece právo vědět, jaký potenciální výdaj jej v případě defektu toho či onoho dílu čeká a podle toho upravit své kupní rozhodnutí. Opel dokonce trvá na tom, že ceny náhradních baterií neexistují, protože případ, kdy by byly třeba, nemůže nastat. To je naprosto nesmyslné vyjádření, věčné baterie neexistují v žádném smyslu těchto slov.

Férovější přístup k věci má BMW, i to ale k věci přistupuje podivně. Není totiž náhradní baterka jako náhradní baterka - rozličné ceny jsou pro případ krádeže či nehody, kdy baterii hradí pojišťovna, a pro případ defektu, kdy to bude na zákazníkovi. V případě modelu i3 jde při úhradě pojišťovnou o 14 000 euro (asi 340 tisíc Kč), při úhradě zákazníkem o 12 000 euro (asi 292 tisíc Kč). Vypadá to, jako by Mnichov „natahoval” pojišťovny, ale je to spíše naopak. Pojišťovnám účtuje skutečné ceny, ty pro zákazníky v rámci podpory elektromobility aspoň takto dotuje.

Mlží i Volkswagen, který přes opakované dotazy odmítl uvést konkrétní ceny akumulátorů pro dnes nejžádanější modely ID.3 a ID.4. Po tlaku domácího média z automobilky vypadly cifry 10 až 15 tisíc euro za baterky novějších modelů z řady ID a 10 až 20 tisíc euro pro baterky starších elektromobilů jako Golf-e. To je znovu tragikomická informace, však 243 a nebo 486 tisíc Kč je přece obrovský rozptyl. Firma ale prý vyvíjí novou unifikovanou architekturu náhradních baterek a pak bude sdílnější.

Férovější byl Mercedes, ale pozor, je to znovu s hvězdičkou na konci věty. 15 209 euro za baterku pro EQA, 19 603 euro v případě EQS a 27 230 euro u EQV (to jest 370 tisíc, 477 tisíc resp. 661 tisíc Kč) zní jako precizní informace, které byste automaticky čekali okamžitě od kohokoli. Jenže ani to nejsou „čisté” ceny za akumulátory. Platí totiž jen tehdy, když vrátíte ty původní, což může jít při defektu, ale nepůjde to třeba při krádeži. Pro takový případ je cena opět tajná a bude jistě citelně vyšší.

Asi nejpřímočařejší jsou automobilky Honda, Dacia a Nissan. Prťavý akumulátor Hondy e přijde na 7 283 eur (177 tisíc Kč), podobně velká baterie Dacie Spring na 6 769,65 (165 tisíc Kč), Nissan pak chce 10 306 euro za menší a 15 516 euro za větší baterku Leafu (251 resp. 377 tisíc Kč). Renault se aspoň snažil být otevřený, informace o sumě „kolem 9 000 euro” pro všechny aktuální elektrické modely (krom Twizy) je ale zjevně nepřesná. Jde ale v korunách o nějakých 219 tisíc.

Od zbytku pole též mnoho otevřenosti nečekejte. Hyundai, Kia a Volvo ceny vysloveně netají, férově ale hovoří jen o částkách potřebných na jednotlivé moduly, což také není celá informace. Jsou to nejdražší „vnitřnosti” akumulátorů, ale není to celý akumulátor. Pro představu ale aspoň takto. Do Hyundai Kona-e (100 kW) stojí moduly 20 176,78 euro (cca 490 tisíc Kč), do silnější Kony-e se 150 kW 33 771,68 euro (cca 821 tisíc Kč), do Hyundai Ioniq 20 176,78 euro (cca 490 tisíc Kč), náplň 39,2kWh baterek pro auta značky Kia je za 6 940,08 euro (cca 169 tisíc Kč), 64 kWh za 10 410,12 euro (cca 253 tisíc Kč) a třeba Volvo chce za moduly XC40 Recharge 37 854 euro (cca 920 tisíc Kč).

Jasnou informaci abyste pohledali, jedno ale jisté je - náhradní baterky jsou sakramentsky drahé, což je přesně ten důvod, proč se normálně neuvádí v katalogu. Zejména nabídky ojetých elektromobilů to činí velmi problematickými - čtyřletý vůz asi problém není, i když také v jeho případě je třeba počítat s tím, že za další čtyři roky může být bezcenný. Kdo si ale koupí onu devítiletou Teslu byť za 167 tisíc Kč? Technik Thomas Schuster z KÜS k tomu Auto Bildu řekl jasně, že jde o ekvivalent totální škody při nehodě. Takový vůz je jako automobil prakticky bezcenný, neboť instalovat do něj novou baterku nedává ekonomický smysl.

Navíc je třeba dodat, že se pořád bavíme jen o ceně dílu, ne o ceně opravy. A pokud si říkáte, že výměna takové baterky je brnkačka, mýlíte se - může ji provádět jen speciálně vyškolený personál, který třeba v ČR obvykle vůbec není k dispozici. A v Německu si i mainstreamová Kia účtuje 200 eur (4 860 Kč) za hodinu práce technika, který výměnou baterie v modelu EV6 stráví 9,5 hodiny. I to už je najednou drahý špás. Přejeme autorům elektrické revoluce řízené od zeleného stolu hodně štěstí, budou ho zjevně potřebovat...

Naprostá většina automobilek záměrně mlží v odpovědích na dotaz, kolik stojí náhradní baterky do jejich elektroaut. Prostě to nechtějí říci, jde o moc velké peníze. Renault je otevřenější, i on ale dává jen mlhavou informaci - nová baterka pro Zoe má stát v přepočtu 219 tisíc Kč, ceny ale stoupají až k 920 tisícům korunám. Foto: Renault

Zdroj: Auto Bild

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.